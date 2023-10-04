عجلون: إطلاق المسيرة الوردية بشعار خطوة للحياة ..افحصي

MENAFN - Jordan News Agency)

عجلون 4 تشرين الأول ( بترا)- علي فريحات- أطلق البرنامج الأردني لسرطان الثدي الحملة الثامنة للمسيرة الوردية، تحت شعار: "خطوة للحياة ... افحصي" من أمام كلية عجلون الجامعية لغاية الملعب الرياضي بالتعاون مع هيئة شباب كلنا الأردن.

وقال مساعد محافظ عجلون، خالد القضاة، الذي رعى إطلاق الحملة مندوبا عن المحافظ إن مثل هذه الفعاليات تساهم في نشر الوعي بين النساء بأهمية إجراء الفحوصات والكشف المبكر عن سرطان الثدي، مؤكدا أهمية تغيير الأنماط السلوكية السلبية لدى المجتمع وتخوفهم من الكشف عن المرض.

بدورها، أشارت مديرة البرامج، الدكتورة ريم العجلوني، إلى زيادة الوعي العام بأهمية إجراء فحوصات الكشف المبكر، ورفع وتيرة الوعي لدى النساء بشكل عام والمصابات بسرطان الثدي وأهاليهن بشكل خاص من أجل تشجيع البرامج الصحية الوقائية للكشف المبكر عن المرض في مراحلة الأولى.

وأكدت العجلوني أن الهدف من الحملة خلق البيئة الداعمة والمناسبة للكشف المبكر عن سرطان الثدي كأكثر أنواع السرطانات انتشارا في الأردن لرفع نسبة اكتشافه في المراحل الأولى، حيث تكون فرص النجاة عالية وتكاليف العلاج ومدته أقل.

وبينت مديرة التواصل والتنسيق المجتمعي لدى البرنامج، بانا الدباس، أن التشاركية وتكاتف الجهود تعمل على تحقيق خلق بيئة مناسبة وواعية لدى المجتمع للممارسات الصحية الصحيحة، مؤكدة أهمية التشاركية بين مؤسسات المجتمع المحلي من بينها هيئة شباب كلنا الأردن ومؤسستي نسيج للعمل التطوعي ونبض وعدد من الجمعيات.

وشارك في المسير 120 شخصا من بينهم شباب وشابات وجمعيات وعدد من السيدات الناجيات من المرض.

--(بترا)

ع . ف /أز/ هـ ح

04/10/2023 22:00:34

