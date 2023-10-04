عجلون: إطلاق المسيرة الوردية بشعار خطوة للحياة ..افحصي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عجلون 4 تشرين الأول ( بترا)- علي فريحات- أطلق البرنامج الأردني لسرطان الثدي الحملة الثامنة للمسيرة الوردية، تحت شعار: "خطوة للحياة ... افحصي" من أمام كلية عجلون الجامعية لغاية الملعب الرياضي بالتعاون مع هيئة شباب كلنا الأردن.
وقال مساعد محافظ عجلون، خالد القضاة، الذي رعى إطلاق الحملة مندوبا عن المحافظ إن مثل هذه الفعاليات تساهم في نشر الوعي بين النساء بأهمية إجراء الفحوصات والكشف المبكر عن سرطان الثدي، مؤكدا أهمية تغيير الأنماط السلوكية السلبية لدى المجتمع وتخوفهم من الكشف عن المرض.
بدورها، أشارت مديرة البرامج، الدكتورة ريم العجلوني، إلى زيادة الوعي العام بأهمية إجراء فحوصات الكشف المبكر، ورفع وتيرة الوعي لدى النساء بشكل عام والمصابات بسرطان الثدي وأهاليهن بشكل خاص من أجل تشجيع البرامج الصحية الوقائية للكشف المبكر عن المرض في مراحلة الأولى.
وأكدت العجلوني أن الهدف من الحملة خلق البيئة الداعمة والمناسبة للكشف المبكر عن سرطان الثدي كأكثر أنواع السرطانات انتشارا في الأردن لرفع نسبة اكتشافه في المراحل الأولى، حيث تكون فرص النجاة عالية وتكاليف العلاج ومدته أقل.
وبينت مديرة التواصل والتنسيق المجتمعي لدى البرنامج، بانا الدباس، أن التشاركية وتكاتف الجهود تعمل على تحقيق خلق بيئة مناسبة وواعية لدى المجتمع للممارسات الصحية الصحيحة، مؤكدة أهمية التشاركية بين مؤسسات المجتمع المحلي من بينها هيئة شباب كلنا الأردن ومؤسستي نسيج للعمل التطوعي ونبض وعدد من الجمعيات.
وشارك في المسير 120 شخصا من بينهم شباب وشابات وجمعيات وعدد من السيدات الناجيات من المرض.
--(بترا)
ع . ف /أز/ هـ ح
04/10/2023 22:00:34
MENAFN04102023000117011021ID1107191954
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