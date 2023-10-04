اختتام بطولة خماسي كرة القدم لأندية المعلمين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 تشرين الأول (بترا)- اختتمت اليوم الأربعاء، بطولة خماسي كرة القدم لأندية المعلمين، التي نظمتها مديرية الرياضة المدرسية/ قسم أندية المعلمين، ضمن احتفالات وزارة التربية والتعليم بيوم المعلم.

وفاز نادي معلمي عمان بالمركز الأول، بعد تغلبه في المباراة النهائية على نادي معلمي عجلون، الذي حل بالمركز الثاني بالترتيب العام، أما المركز الثالث فكان من نصيب نادي معلمي إربد، وحل نادي معلمي معان بالمركز الثالث مكررا.

وسلّم مدير الرياضة المدرسية الدكتور مصلح البطوش ورئيس قسم أندية المعلمين الدكتور بكر الذنيبات الكؤوس والميداليات للأندية الفائزة.

--(بترا)

ع س/أز/ هـ ح

04/10/2023 21:45:19