اختتام بطولة خماسي كرة القدم لأندية المعلمين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 تشرين الأول (بترا)- اختتمت اليوم الأربعاء، بطولة خماسي كرة القدم لأندية المعلمين، التي نظمتها مديرية الرياضة المدرسية/ قسم أندية المعلمين، ضمن احتفالات وزارة التربية والتعليم بيوم المعلم.
وفاز نادي معلمي عمان بالمركز الأول، بعد تغلبه في المباراة النهائية على نادي معلمي عجلون، الذي حل بالمركز الثاني بالترتيب العام، أما المركز الثالث فكان من نصيب نادي معلمي إربد، وحل نادي معلمي معان بالمركز الثالث مكررا.
وسلّم مدير الرياضة المدرسية الدكتور مصلح البطوش ورئيس قسم أندية المعلمين الدكتور بكر الذنيبات الكؤوس والميداليات للأندية الفائزة.
--(بترا)
ع س/أز/ هـ ح
04/10/2023 21:45:19
MENAFN04102023000117011021ID1107191953
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