دعوة لإعداد استراتيجية إعلامية عربية للتوعية بمخاطر الجرائم الإلكترونية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
تونس 4 تشرين الأول (بترا)- طلب المؤتمر العربي 19 لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية، من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، إعداد استراتيجية إعلامية للتوعية بمخاطر استخدام مواقع الإنترنت في ارتكاب الجريمة، والعمل على بناء قدرات العاملين في مجال التحقيق في الجرائم الإلكترونية.
وحث المؤتمر، في بيان صادر اليوم الأربعاء، في ختام أعماله، الدول العربية على سن التشريعات والقوانين اللازمة أو تعديل التشريعات المعمول بها لتوفير البيئة المناسبة لإنشاء قواعد البيانات الجنائية، وعقد الدورات التدريبية المتخصصة للعاملين في هذا المجال، كما طلب أيضاً من الأمانة العامة إعداد دليل نموذجي لإجراءات التصرف في البيانات الجنائية التي يتم تبادلها بين الدول العربية، خاصة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
ودعا الدول الأعضاء لتعزيز التعاون بين أجهزة المباحث والأدلة الجنائية وتسريع تبادل المعلومات بينها فيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية بما يسهل تقديم مرتكبيها للعدالة وضمان حقوق الضحايا.
ورحب المؤتمر بانطلاق مركز الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية بالدوحة، وطلب من الدول الأعضاء والأمانة العامة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية التعاون معه.
--(بترا)
ض ع/أز/ هـ ح
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04/10/2023 21:37:41
MENAFN04102023000117011021ID1107191952
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