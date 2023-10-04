دعوة لإعداد استراتيجية إعلامية عربية للتوعية بمخاطر الجرائم الإلكترونية

MENAFN - Jordan News Agency)

تونس 4 تشرين الأول (بترا)- طلب المؤتمر العربي 19 لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية، من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، إعداد استراتيجية إعلامية للتوعية بمخاطر استخدام مواقع الإنترنت في ارتكاب الجريمة، والعمل على بناء قدرات العاملين في مجال التحقيق في الجرائم الإلكترونية.

وحث المؤتمر، في بيان صادر اليوم الأربعاء، في ختام أعماله، الدول العربية على سن التشريعات والقوانين اللازمة أو تعديل التشريعات المعمول بها لتوفير البيئة المناسبة لإنشاء قواعد البيانات الجنائية، وعقد الدورات التدريبية المتخصصة للعاملين في هذا المجال، كما طلب أيضاً من الأمانة العامة إعداد دليل نموذجي لإجراءات التصرف في البيانات الجنائية التي يتم تبادلها بين الدول العربية، خاصة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

ودعا الدول الأعضاء لتعزيز التعاون بين أجهزة المباحث والأدلة الجنائية وتسريع تبادل المعلومات بينها فيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية بما يسهل تقديم مرتكبيها للعدالة وضمان حقوق الضحايا.

ورحب المؤتمر بانطلاق مركز الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية بالدوحة، وطلب من الدول الأعضاء والأمانة العامة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية التعاون معه.

--(بترا)

ض ع/أز/ هـ ح

ج

04/10/2023 21:37:41