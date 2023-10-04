بيع خوذة C3PO من فيلم Star Wars بمبلغ مليون جنيه إسترليني

MENAFN - Youm7) من المتوقع أن تباع الخوذة التي ارتداها C3PO في أول فيلم من سلسلة Star Wars بمبلغ مليون جنيه إسترليني، الخوذة هي قطعة من مجموعة تضم أكثر من 1800 قطعة من تذكارات الأفلام والتلفزيون، بما في ذلك الدعائم من إنديانا جونز وجيمس بوند وA Nightmare On Elm Street، والتي من المقرر أن يتم طرحها للبيع في مزاد في لندن اعتبارًا من 9 نوفمبر المقبل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

خوذة C3PO مع أنتوني دانيلز





تعد قطعة الرأس التي كان يرتديها أنتوني دانيلز، والتي تديرها شركة Propstore، في فيلم Star Wars: Episode IV – A New Hope في oghg عام 1977، واحدة من أعلى العناصر قيمة في المزاد، حيث يقدر سعرها بما يتراوح بين 500 ألف جنيه إسترليني إلى مليون جنيه إسترليني.

قال دانيلز عبر صحيفة الإندبندنت: "أشعر بسعادة غامرة لأن شركة Propstore وافقت على تنظيم مجموعتي، وأنا على ثقة من أن القطع ستصل إلى الأيدي المناسبة، وأتمنى أن يجلب هذا السرور لمحبي Star Wars وهواة الجمع في جميع أنحاء العالم ويمنحهم فرصة لامتلاك قطعة من الشيء الحقيقي."

وتشمل العناصر الأخرى التي من المقرر طرحها للبيع بالمزاد سوط إنديانا جونز، وقفاز فريدي كروجر الذي ارتداه روبرت إنجلند خلال فيلم "كابوس في شارع إيلم" والذي من المتوقع أن تباع بمبلغ يتراوح بين 200 ألف جنيه إسترليني و400 ألف جنيه إسترليني، وزي ليوناردو دي كابريو في دور جاك داوسون في فيلم Titanic، والدرع الذي استخدمه كريس إيفانز في Captain America: The First Avenger.

ملابس الشخصيات





سيتم أيضًا عرض العناصر التي يرتديها أو يستخدمها دانييل كريج وجنيفر لورانس ومارلون براندو وكيليان مورفي في المزاد.







