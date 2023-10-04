فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي تحيى حفلاً اليوم بمسرح الجمهورية

MENAFN - Youm7) تحيىفرقة الحضرة للإنشاد الصوفىتحت رعاية دار الأوبرا المصرية بقيادة الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا، حفلاً إنشاديًا بمناسبة المولد النبوى اليوم الخميس على مسرح الجمهورية، في تمام الساعة الثامنة مساء،

وتجسد المجموعة شكل الحضرات المصرية، التي تجمع الإنشاد مع الابتهالات والذكر والمديح، معتمدة على قصائد تنتمي للتراث الصوفي، منها "القصيدة المحمدية"، صلي يا حنان ونحن في ساحة الحسين"، و"يا لائمي مهلا"، "أيها المشتاق لاتنم"، "يا إله الكون إنا لك صومنا"، "صلي عليك الهادي"، "يامن خلقت الورى من ظلمة العدم"، "إسمع مديح النبي ترتاح"، " لو صفي لي الوقت يوما"، "حب النبي"، "مدد يا سيدة"، "إن جبرتك كسر قلبي"،ووصلة من الذكر في حب رسول الله.

وتأسست مجموعة الحضرة للإنشاد الصوفي عام 2015، بهدف الحفاظ على التراث الروحاني من الذكر والمديح، وتقديم كل ما هو خاص بتراث الحضرات الصوفية المصرية، وتضم مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق ومحبي التصوف، الذين ينشدون مجموعة ضخمة من الأشعار والقصائد لكل من "محيي الدين بن عربي"، و"الحلاج"، و"ابن الفارض" وغيرهم، وقدمت المجموعة العديد من الحفلات بمختلف الأماكن الثقافية في مصر، ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية عريضة.