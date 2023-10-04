Thursday, 05 October 2023 07:14 GMT

مسلسل الفريدو.. 4 أفعال تجنبها عند التعامل مع مريض ألزهايمر

10/4/2023 11:27:02 PM
(MENAFN- Youm7)

جسدت النجمة إلهام شاهين شخصية سيدة مصابة بمرض ألزهايمر ضمن أحداث مسلسل "الفريدو "، بطولة إلهام شاهين وأحمد فهمى ويعرض على قناة "on" وحازت الشخصية على تعاطف الكثير من المتابعين، الأمر الذي جعل الكثير يتسأل عن تفاصيل هذا المرض، وكيف يمكن أن نحمي أحبائنا منه، أو حتى دعم المرضى والأفعال التي قد تؤثر عليهم بشكل سلبى، لذا نستعرض فى هذا التقرير، بعض من الأفعال التي لا يجب أن تفعلها مع مريض ألزهايمر،والتى قد يساء فهمها من قبل المريض،
وفقاً لموقع "verywellhealth" كما يلي.



مسلسل الفريدو لا تتجاهله

إذا كنت لا تعلم أن أحد أقربائك لديه مرض ألزهايمر ، ويقوم بتكرار ما يقوله مرات ومرات، فلا تتجاهله وحاول أن تعطيه شعور بإنك مستمع جيد له، هذا الأمر يساعد مريض ألزهايمر على التفاعل بشكل جيد، ويزيد من طاقة الخلايا العصبية لديه.

لا تتهمه بالنسيان

مرض ألزهايمر يجعل المريض ينسى الكثير من الذكريات والأحداث الهامة التى مر بها، ولكن قد يعاود تذكر بعض منها في وقت ما، وفجأة دون سبب أو مناسبة، حاول أن تساعده على التحدث عن هذه الذكريات، وإن توقف عن التحدث لا تتهمه بالنسيان.


الهام شاهين لا تتحدث معه على إنه طفل

حتى إذا كان مريض ألزهايمر يحتاج للرعاية بشكل خاص، لكن لا يجب أبداً أن تعامله مثل الطفل، ولا تتحدث معه وكأنه طفلاً صغيراً، هذا الأمر جارح للغاية، وقد يسبب له حزن شديد، والشعور بأن أحدهم يتحدث معهم باستخفاف يؤخر قدراته فى الحفاظ على مهاراته التي يجاهد للاحتفاظ بها وتذكرها.

لا تختبره

لا تضع مريض ألزهايمر في حالة اختبار طوال الوقت، لا تسأله كثيراً ولا تحاول الضغط عليه لمعرفة الإجابة على أسئلتك، هذا ليس مفيد فقط بالنسبة له، ولكن يؤخر إدراك مريض ألزهايمر ويزيد من توتره.



MENAFN04102023000132011024ID1107191946

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث