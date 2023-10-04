مسلسل الفريدو.. 4 أفعال تجنبها عند التعامل مع مريض ألزهايمر

جسدت النجمة إلهام شاهين شخصية سيدة مصابة بمرض ألزهايمر ضمن أحداث مسلسل "الفريدو "، بطولة إلهام شاهين وأحمد فهمى ويعرض على قناة "on" وحازت الشخصية على تعاطف الكثير من المتابعين، الأمر الذي جعل الكثير يتسأل عن تفاصيل هذا المرض، وكيف يمكن أن نحمي أحبائنا منه، أو حتى دعم المرضى والأفعال التي قد تؤثر عليهم بشكل سلبى، لذا نستعرض فى هذا التقرير، بعض من الأفعال التي لا يجب أن تفعلها مع مريض ألزهايمر،والتى قد يساء فهمها من قبل المريض،

وفقاً لموقع "verywellhealth" كما يلي.





مسلسل الفريدو لا تتجاهله

إذا كنت لا تعلم أن أحد أقربائك لديه مرض ألزهايمر ، ويقوم بتكرار ما يقوله مرات ومرات، فلا تتجاهله وحاول أن تعطيه شعور بإنك مستمع جيد له، هذا الأمر يساعد مريض ألزهايمر على التفاعل بشكل جيد، ويزيد من طاقة الخلايا العصبية لديه.

لا تتهمه بالنسيان

مرض ألزهايمر يجعل المريض ينسى الكثير من الذكريات والأحداث الهامة التى مر بها، ولكن قد يعاود تذكر بعض منها في وقت ما، وفجأة دون سبب أو مناسبة، حاول أن تساعده على التحدث عن هذه الذكريات، وإن توقف عن التحدث لا تتهمه بالنسيان.

الهام شاهين لا تتحدث معه على إنه طفل

حتى إذا كان مريض ألزهايمر يحتاج للرعاية بشكل خاص، لكن لا يجب أبداً أن تعامله مثل الطفل، ولا تتحدث معه وكأنه طفلاً صغيراً، هذا الأمر جارح للغاية، وقد يسبب له حزن شديد، والشعور بأن أحدهم يتحدث معهم باستخفاف يؤخر قدراته فى الحفاظ على مهاراته التي يجاهد للاحتفاظ بها وتذكرها.

لا تختبره

لا تضع مريض ألزهايمر في حالة اختبار طوال الوقت، لا تسأله كثيراً ولا تحاول الضغط عليه لمعرفة الإجابة على أسئلتك، هذا ليس مفيد فقط بالنسبة له، ولكن يؤخر إدراك مريض ألزهايمر ويزيد من توتره.



