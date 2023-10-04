مسلسل الفريدو.. 4 أفعال تجنبها عند التعامل مع مريض ألزهايمر

(MENAFN
- Youm7)
جسدت النجمة إلهام شاهين شخصية سيدة مصابة بمرض ألزهايمر ضمن أحداث مسلسل "الفريدو "، بطولة إلهام شاهين وأحمد فهمى ويعرض على قناة "on" وحازت الشخصية على تعاطف الكثير من المتابعين، الأمر الذي جعل الكثير يتسأل عن تفاصيل هذا المرض، وكيف يمكن أن نحمي أحبائنا منه، أو حتى دعم المرضى والأفعال التي قد تؤثر عليهم بشكل سلبى، لذا نستعرض فى هذا التقرير، بعض من الأفعال التي لا يجب أن تفعلها مع مريض ألزهايمر،والتى قد يساء فهمها من قبل المريض،
وفقاً لموقع "verywellhealth" كما يلي.
مسلسل الفريدو لا تتجاهله
إذا كنت لا تعلم أن أحد أقربائك لديه مرض ألزهايمر ، ويقوم بتكرار ما يقوله مرات ومرات، فلا تتجاهله وحاول أن تعطيه شعور بإنك مستمع جيد له، هذا الأمر يساعد مريض ألزهايمر على التفاعل بشكل جيد، ويزيد من طاقة الخلايا العصبية لديه.
لا تتهمه بالنسيان
مرض ألزهايمر يجعل المريض ينسى الكثير من الذكريات والأحداث الهامة التى مر بها، ولكن قد يعاود تذكر بعض منها في وقت ما، وفجأة دون سبب أو مناسبة، حاول أن تساعده على التحدث عن هذه الذكريات، وإن توقف عن التحدث لا تتهمه بالنسيان.
الهام شاهين لا تتحدث معه على إنه طفل
حتى إذا كان مريض ألزهايمر يحتاج للرعاية بشكل خاص، لكن لا يجب أبداً أن تعامله مثل الطفل، ولا تتحدث معه وكأنه طفلاً صغيراً، هذا الأمر جارح للغاية، وقد يسبب له حزن شديد، والشعور بأن أحدهم يتحدث معهم باستخفاف يؤخر قدراته فى الحفاظ على مهاراته التي يجاهد للاحتفاظ بها وتذكرها.
لا تختبره
لا تضع مريض ألزهايمر في حالة اختبار طوال الوقت، لا تسأله كثيراً ولا تحاول الضغط عليه لمعرفة الإجابة على أسئلتك، هذا ليس مفيد فقط بالنسبة له، ولكن يؤخر إدراك مريض ألزهايمر ويزيد من توتره.
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