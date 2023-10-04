حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 5 أكتوبر على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

MENAFN - Youm7) نقدم حظك اليوم وتوقعات الأبراج على جميع الأصعدة، الصحية والعاطفية والمهنية، لمواليد كل الأبراج، ولمعرفة تفاصيل توقعات الأبراج وحظك اليوم تابع التقرير التالى..





برج السرطان.. حظك اليوم الخميس 5 أكتوبر: عرض جديد

مولود

برج السرطان من الأبراج التى تعبر عن مشاعرها بالأفعال وليس بالأقوال، ومحب لأفراد عائلته ودائماً يسعى لحمايتهم طوال الوقت، كما يعرف عنه بمزاجيته التى تتحكم فى أفعاله أحياناً.

برج السرطان فى حظك اليوم 5 أكتوبر

برج السرطان من الأبراج التى تحب بصدق، دائمًا يحاول إبهار من حوله بمظهره الأنيق، ووجهه البشوش الضاحك، كما يتمتع بشخصية قيادية مميزة.

مشاهير برج السرطان

ومن مشاهير برج السرطان الأميرة ديانا، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج السرطان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهنى

نوع من الارتباك غير المرجح قد يحدث فى حياتك المهنية اليوم، لكن الأمور قد تتحسن لتصبح جيدة بما فيه الكفاية فى العمل الذى اخترته كما أنك سوف تحصل على عرض للانضمام إلى أعمال جديرة بالثقة تماماً وتحمل لك مكافأة أكبر فلا تتردد واتخذ قرارك بعد مداولات متأنية.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفى

إن لم تكن سعيداً بالعلاقة التى تمر بها والابتسامة ليست مرسومة على وجهك فقد أتى الوقت للمضى قدمًا، انسحب من العلاقة لأنه من المفترض أن تكون تشعر بالسعادة فى علاقتك وسوف ترى كيف سيفاجئك العالم.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد الصحى

اليوم مثالى للذهاب للخضوع لجلسة تدليك لتشعر بالراحة، كما أنه من المتوقع أن تحصل على بعض الأخبار الجيدة بشأن صحتك ولياقتك البدنية، لكن عليك تحديد النظام الغذائى الصحى الأنسب لك.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج السرطان الفترة المقبلة

تعيش يوما كاملا من التأملات اليوم، كنت تفكر فى الانتقال من مكان سكن أو وظيفة حالية، فقد تحصل على بعض المساعدات من شخص لم تتوقع اتصاله بك.





برج العذراء.. حظك اليوم الخميس 5 أكتوبر: مرحلة جيدة

برج العذراء هو قمة الأبراج النارية، ويتميز بالشجاعة لحد التهور أحياناً، وعاطفى ورومانسى ومعتد بذاته، وأسرته تأتى ضمن أولوياته وغيور ورومانسى، مزاجى أحياناً، ولا يستطيع أحد أن يتوقع أفعاله.

برج العذراء فى حظك اليوم 5 أكتوبر

برج العذراء من الشخصيات المميزة، فهو عاطفى تجاه أسرته لأبعد الحدود، وصريح وواضح، تظهر انفعالاته على أفعاله وملامح وجهه، ولا يستطيع إخفاء مشاعره تجاة الآخرين، كما لا ينسى الإساءة، ولا يستطيع التحكم فى غيرته فى أغلب قراراته.

مشاهير برج العذراء

ومن مشاهير برج العذراء الفنانة عبلة كامل، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العذراء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







برج العذراء حظك اليوم على الصعيد المهنى

تحسن نسبى على الصعيد المهنى كنتيجة لاحتكامه لعقله فى أغلب قراراته الأخيرة، لكن أحياناً ما تتحكم عاطفته فى بعض قرارته، لذلك عليه أن يحاول بقدر الإمكان المحافظة على مساره الحالى.

برج العذراء حظك اليوم على الصعيد العاطفى

عاطفيتك وغريزتك تجاه أسرتك جميلة لكنها مع ذلك تفرط العقد الجامع بينكما، حاول الاستماع بشىء من العقل والمنطق لأسرتك، ولا تحاول التحكم فى قراراتهم، فالمسئولية مهمة، لكن طريقة التعامل مع الآخرين وبالأخص شريك حياتك تحتاج لمزيد من التريث.

برج العذراء حظك اليوم على الصعيد الصحى

تحتاج للراحة فى الفترة الأخيرة، لكن ينبغى عليك ممارسة الرياضة من جديد، لما فيها من تحسن بدنى ونفسى وسلوكى لك، فلا تتجاهل أو تتكاسل عن بعض الأنشطة اليومية حتى لو في المنزل، فالنشاط مطلوب، والراحة الطويلة تزيد الأمر سوء.

برج العذراء وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

مرحلة جيدة إجمالاً، تحتاج فيها لمزيد من العقلانية وحسن التدبير، فالاستماع للمشورة من المقربين سبيلك للنجاح والتوفيق، فلا تنظر للوضع الحالى بعيون الحاضر، بل انظر للوضع بعيون المستقبل.





برج القوس.. حظك اليوم الخميس 5 أكتوبر: رغبة فى الإنجاز

يعشق مولود

برج القوس

السفر والمغامرات خاصة البحرية، واستكشاف كل ما هو غامض ومختلف ومحب للحياة، ودائماً ما يتنزه مع أصدقائه ويتمتع بشخصية مستقلة.

برج القوس يوم 5 أكتوبر

مولود برج القوس لديه القدرة على تحقيق أهدافه وأحلامه، فهو إنسان مثقف ومتعدد المواهب، ويفضل القراءة وعصبى ولا يستطيع أن يتحكم فى غضبه.

مشاهير برج القوس

من مشاهير برج القوس الفنان هانى شاكر، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهنى

تشهد الأيام المقبلة نجاحات كبيرة على صعيد العملى بسبب شعورك بأنك ممتلئ بالطاقة والحيوية والرغبة فى الإنجاز، وهذا ينعكس إيجابيا على أحوالك المادية أنت وأسرتك وربما تتمكن من كسب المزيد من المال مقابل خدمة شخص ما تعرفه.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد العاطفى

بسبب انشغالك فى العمل وجدولك المزدحم يوميًا تعجز عن الانتباه إلى الحب والعلاقات العاطفية، وتعانى الكثير من المشكلات على هذا الصعيد، وهو ما قد يسبب لك ارتباكا لبعض الوقت قد ينعكس على حياتك المهنية وعملك.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحى

تتراكم لديك الكثير من المشاعر السلبية التى تجعلك تشعر بالتعب، وتسبب لك الكثير من التوتر، لذلك قبل اتخاذ أى خطوة على الصعيد الصحى ينبغى أن تتأكد من أنك تهتم بنفسك وتمنحها المزيد من الحب والاهتمام.

لمواليد برج القوس توقعات علماء الفلك الفترة المقبلة

الحياة بها الكثير من المباهج والزوايا فلا تنظر إليها بمنظور ضيق، وحاول أن تجعل أفقك أكثر اتساعًا ورحابة وانفتاحا على التغيير والتطوير.





برج الجوزاء.. حظك اليوم الخميس 5 أكتوبر: تغلب على الكسل

يتميز مولود

برج الجوزاء

بأنه شخص عاشق للسفر والمرح، ويستمع للأغانى وطموح ومثقف، ويجيد التعامل مع من حوله، ومحب لعمله ويجمع المال، ويمتلك روحا مرحة، وقادر على التكيف مع الظروف المختلفة.

برج الجوزاء فى حظك اليوم 5 أكتوبر

يمتاز مولود برج الجوزاء بأنه شخص اجتماعى، ويمتلك عددا كبيرا من الصداقات فى حياته، ويميل إلى الكوميديا، ويتمتع بشخصية قيادية مميزة، لذلك فهو مؤهل لتولى المناصب الإدارية فى المؤسسات التى يعمل بها.

مشاهير برج الجوزاء

ومن مشاهير برج الجوزاء الفنان محمد رمضان، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجوزاء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد المهنى

حاول أن تسعى من أجل تحقيق أهداف مهمة فى حياتك المهنية خلال الفترات المقبلة، وتحلى بالهدوء خلال ساعات العمل، وحاول ألا تجعل نجاحك فى العمل يتسبب فى إهمالك لحياتك الشخصية.

برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد العاطفى

يفضل أن تكون أكثر صراحة ووضوحا مع شريك حياتك خلال الفترة الحالية، وتجنب الخلافات التى تتسبب فى فشل علاقتك بالشريك، وتعاون معه فى ممارسة هواياته المفضلة.

برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد الصحى

تغلب على الكسل وتحلى بالهدوء وابتعد عن السهر لساعات طويلة من الليل ومارس التمارين الرياضية المناسبة لك، وتناول أطعمة صحية خالية من الدهون والأملاح.

برج الجوزاء وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجوزاء أن يحقق رغبات جديدة وأهدافا، لذا عليه أن يكون مستعدا ويجدد سعيه، ولا يستسلم لليأس مهما حدث.









برج الدلو.. حظك اليوم الخميس 5 أكتوبر: اجتهد

يتميز مولود

برج الدلو

بحبه للمرح، كما يعتبر من الشخصيات

العملية، حيث يسعى دائماً وراء هدفه، ويمتاز بالكرم والحب الشديد مع من حوله، كما أنه سريع البديهة ويسعى دائمًا إلى تحقيق أحلامه بشكل مستمر.

برج الدلو فى حظك اليوم 5 أكتوبر

ويتميز مولود برج الدلو بأنه محبوب بشكل كبير فهو من الشخصيات الاجتماعية المتفتحة والقادرة على تكوين العلاقات والانخراط بالجماعات، وعاشق للتجديد ويتمتع بعقلية تجارية مميزة.



مشاهير برج الدلو

ومن مشاهير برج الدلو الفنانة سعاد حسنى، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الدلو على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







برج الدلو حظك اليوم على الصعيد المهنى

اجتهد فى الفترة الحالية وحاول أن تستعيد نشاطك مرة أخرى، وتجنب الأحاديث الجانبية وناقش زملاءك بطريقة إيجابية وتجاهل النقد غير البناء، وخطط لمشروعك بشكل أفضل.

برج الدلو حظك اليوم على الصعيد العاطفى

هناك بعض النصائح التى تفيد العلاقة بشكل إيجابى فحاول أن تعمل بها فى الفترة الحالية، واسمح لشريك حياتك بأن يعبر لك عن مشاعره ومخاوفه واصلح علاقتكما حتى تعود مستقرة.

برج الدلو حظك اليوم على الصعيد الصحى

احرص على تناول عصائر الفواكه الخالية من السكر والتى تمدك بالطاقة والحيوية، وتعمل على تقوية جهازك المناعى أيضًا تجنب التدخين والمشروبات الغنية بالسكر.

برج الدلو وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو خلال الفترة المقبلة سوف يحصل على أموال كثيرة نتيجة مشاريعه العقارية الخاصة به، ما يدفعه لتحقيق المزيد من المشروعات.









برج الميزان.. حظك اليوم الخميس 5 أكتوبر: استرداد حق

يتميز مولود

برج الميزان

بأنه شخص طيب القلب، ويجيد تنسيق واختيار الألوان، وأنيق وقادر على تحمل الضغوطات والعمل على حل المشكلات بسرعة، ناصر للحق ويحقق العدالة.

برج الميزان فى حظك اليوم 5 أكتوبر

مولود برج الميزان شخص طيب القلب يتمتع بملامح جذابة ومحب للسفر وتكوين العلاقات الاجتماعية، ويمتلك قدرا كبيرا من الطاقة الإيجابية، ويجيد التعامل فى الخلافات والعمل تحت ضغط.

مشاهير برج الميزان

ومن مشاهير برج الميزان الفنانة شيرين عبد الوهاب، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الميزان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







برج الميزان حظك اليوم على الصعيد المهنى

ابتعد عن الحوارات والاحاديث غير الهادفة أثناء العمل، وكن حذرا من بعض زملائك الذين يحاولون جذبك بعيداً عن العمل، وحاول جاهدًا أن تصل لحلمك وتحققه على أرض الواقع، في الفترة المقبلة.

برج الميزان حظك اليوم على الصعيد العاطفى

حاول أن توفر القليل من الساعات فى يومك للجلوس مع شريك حياتك، وحاول أن تستمع له وتناقشه بطريقة إيجابية، وابتعد عن إثارة أى جدل أو خلاف.

برج الميزان حظك اليوم على الصعيد الصحى

لا تحاول إرهاق نفسك، واحرص على ألا تقل ساعات نومك عن 8 ساعات، وتناول الخضراوات حتى تحافظ على صحتك.

برج الميزان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان أن يكون هناك حلول كثيرة للمشاكل التى كان يواجهها، وسوف يحصل على حقوقه كاملة فى الفترات المقبلة.









برج الحوت.. حظك اليوم الخميس 5 أكتوبر: حاول مرة أخرى

يعتبر

برج الحوت من الأبراج التى يمكن الاعتماد عليها، والتى تتمتع بصفات منها أنه شخصية جادة ويجيد التعامل مع من حوله، ومحب للحياة، وشديد الكرم ومتعاون مع الآخرين.

برج الحوت فى حظك اليوم 5 أكتوبر

يتسم برج الحوت بالعديد من المميزات فهو جذاب ومثقف وذكى وقادر على فهم الأشياء بسهولة، أيضًا من الشخصيات الطموحة وكثير السخاء، وقادر على تكوين العلاقات الإجتماعية والصداقات.

مشاهير برج الحوت

ومن مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربينى، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحوت على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







برج الحوت حظك اليوم على الصعيد المهنى

حاول مرة أخرى ولا تفقد ثقتك بنفسك ولا تتخلى عن عزيمتك، واستمر فى السعى خلال الفترة الحالية وسوف تحصل على العديد من المميزات.

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد العاطفى

تجنب النقاش السلبى وابتعد عن انتقاد شريك حياتك بشكلٍ دائم، ويفضل أن تفهم وجهة نظره وتعطى له مساحته الشخصية فى الفترة الحالية.

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد الصحى

مارس التمارين الرياضية بشكل يومى وابتعد عن الدخول فى مشكلات تؤثر على نفسيتك بشكل سلبى خلال الفترة الحالية، لذلك اعمل على تحسين حالتك النفسية.

برج الحوت وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحوت خلال الفترة المقبلة أن يحصل على حقوقه والمكانة التى تليق به، كما عليه أن يعمل على تحسين علاقته بشريك حياته.





برج الجدى حظك اليوم الخميس 5 أكتوبر: انصت لشريك حياتك

يتميز مولود

برج الجدى

بالجدية فى تصرفاته، كما يتمتع بشخصية مستقلة، حيث يعتمد على ذاته فى معظم أمور حياته، كما لا يقبل النقد، ويخطط دائماً لمستقبله وصاحب رؤية فى إدارة حياته.

برج الجدى فى حظك اليوم 5 أكتوبر

يتميز مولود برج الجدى بصفات أخرى منها أنه ملتزم لحد كبير بالعادات والتقاليد المعترف بها داخل بيئته، كما أنه محب لعائلته ويعمل على إسعادها طوال الوقت.

مشاهير برج الجدى

ومن مشاهير برج الجدى الفنانة دنيا سمير غانم، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجدى على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







حظك اليوم برج الجدى على الصعيد المهنى

يبدو هذا اليوم مناسبا جدًا لتحقيق الكثير من النجاحات فى العمل، وجنى ثمار ما كنت تفعله خلال الأيام الماضية، وسوف تحصل على أموال من المؤكد أنها ستكون بداية لمزيد من المال الذى كنت تسعى للحصول عليه فى الفترة الأخيرة.

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد العاطفى

مرورك مؤخرًا بتجربة سيئة جعلك تشعر ببعض الضيق والقلق من جانب شريك حياتك، لذلك يفضل أن تستمع إليه وتفهمه، حتى تعيش معه حياة هادئة خالية من المشاكل.

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد الصحى

ربما تكون أهملت كثيرًا فى صحتك خصوصًا أنك كنت تعمل عدد ساعات أكثر من المعتاد، لذلك جسدك بحاجة إلى راحة، والحصول على وقت كافٍ من النوم.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجدى الفترة المقبلة

يعيش مولود برج الجدى فترة التحدى فى حياته خاصة على الصعيد العملى، الذى يتطلب منه أن يطور من أدائه فى العمل ليثبت كفاءته وقدرته على التقدم بخطى ثابتة وسريعة فى الفترة المقبلة، كذلك النواحى العاطفية والاجتماعية التى تفرض عليه عقد بروتوكول مميز فى التعامل مع الأشخاص.





برج الأسد.. حظك اليوم الخميس 5 أكتوبر: اسعى وراء هدفك

يبدأ برج الأسد ما بين 23 يوليو إلى 22 أغسطس، مولوده يحب الظهور والقيادة، يحظى بإعجاب احترام من حوله طوال الوقت، كما أنه يتسم بالحكمة فى كل تصرفاته.

برج الأسد فى حظك اليوم 5 أكتوبر

يتسم مولود برج الأسد بأنه شخص واثق من نفسه وذكى جدًا، وشجاع لا يخشى المواجهة والمواقف الصعبة، وقادر على حل المشكلات والخروج من المواقف المحرجة.

مشاهير برج الأسد

ومن مشاهير برج الأسد كارول سماحة، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الأسد على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







برج الأسد حظك اليوم على الصعيد المهنى

هناك بعض التغيرات التى سوف تحدث وتجعلك تشعر ببعض القلق والتوتر، بالرغم من المتاعب التى واجهتها فى الفترة الأخيرة، إلا أنك ستجد الكثير من الراحة والمفاجآت فى الفترة المقبلة، وتصل إلى مستوى أعلى وتحصل على ترقيات أسرع فى العمل.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد العاطفى

من الأفضل أن تفهم شريك حياتك وتبحث معه عن حلول للمشاكل التى تعانوا منها الفترة الماضية، حتى تعود حياتكما من جديد هادئة وتشعر بالاهتمام والحب الذى تحلم به طوال الوقت.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد الصحى

لا تدع الحياة تمر وأنت تهمل صحتك بهذه الطريقة التى قد تكون سببًا فى التأثير على حياتك بشكل سلبى، لذلك مارس الرياضة والتزم بمواعيد محددة لها.

برج الأسد وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

اسعى وراء أهدافك وأحلامك، لتحصل على ما تستحق فى النهاية ولا تكتفى بما حصلت عليه حتى الآن، فقدراتك تؤهلك للحصول على مكانة أكبر وأفضل من ذلك وأحسن من المحيطين بك فى مجال العمل، فقدراتك تفوقهم بمراحل.





برج الحمل.. حظك اليوم الخميس 5 أكتوبر: مرح ومحبة

برج الحمل من الأبراج الإيجابية المتفائلة، حيث ينشر البهجة على من حوله، وعملى ومتوازن فى قراراته، ونشيط ومرن ويستطيع التأقلم مع التطورات بسرعة كبيرة.

برج الحمل فى حظك اليوم 5 أكتوبر

برج الحمل

من الشخصيات المرحة المتفائلة المحبة للحياة والسعادة، كما يتمتع بشخصية قيادية وعلى الرغم من مزاجيته المفرطة أحياناً، حيث يشتت بسهولة لكنه محب للاكتشاف والتعلم والتطوير.

مشاهير برج الحمل

ومن مشاهير برج الحمل الفنانة صبا مبارك، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







برج الحمل حظك اليوم على الصعيد المهنى

تحتاج لوضع جدول للالتزامات الحالية والمستقبلية، وينبغى الاستمرار عليها لفترة معينة، المجازفة غير مطلوبة فى الوقت الحالى، وبعض الانتقادات يمكنك استمداد أفكار جديدة منها، فحاول الاستماع بشكل مرن.

برج الحمل حظك اليوم على الصعيد العاطفى

الحياة لا تتلخص فى فرح وسعادة وسرور، ستكون هناك بعض المشكلات، وهى التى لها الدور الأكبر فى تلك المرحلة، لا تتغافلها ولا تهملها، بل تعامل معها بعقل وحرص وحكمة.

برج الحمل حظك اليوم على الصعيد الصحى

نشاطك الحالى لا يقع تحت بند الرياضة، لا تهمل صحتك البدنية، وحاول ممارسة تمارين ذهنية ليعتاد عقلك على التفكير المرن القادر على حل أصعب المشكلات فى أقل وقت ممكن وبأقل التكاليف.

برج الحمل وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

الفترة المقبلة بالنسبة لبرج الحمل هى فترة لإعادة وضع خطط جديدة للمستقبل، تحتاج لمعرفة ما يدور حولك بشكل كافٍ حتى يتسنى لك وضع حلول تتناسب مع تلك المرحلة وما يعقبها، التجديد مطلوب من وقت لآخر، لا تدع ذلك يثبط من عزيمتك واستمر.





برج الثور.. حظك اليوم الخميس 5 أكتوبر: حافظ على مكانتك

برج الثور من الأبراج الأمينة الصادقة والطموحة، والمهتمة بالجانب العملى أكثر من الجانب العاطفى فى حياتها، لكنه مع ذلك متقلب المزاج، وعاطفى وحساس وواثق بذاته وقرراته، وحر لا يقبل القيود ولا يقبل النقد.

برج الثور فى حظك اليوم 5 أكتوبر

شخصية برج الثور تنافسية، فهو يحاول إثبات نفسه لذاته، وصاحب عزيمة وعنيد أحياناً، معتد بنفسه وواثق بذاته لدرجة الغرور أحياناً، دبلوماسى ولبق، عاطفى وحساس لكنه يخفى مشاعره حتى لا يظهر ضعيفاً.

مشاهير برج الثور

ومن مشاهير برج الثور الإعلامى جورج قرداحى، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







برج الثور حظك اليوم على الصعيد المهنى

استمرارك على هذا النمط يحفظ لك مكانتك الحالية، لكن لن تستطع أن تجعلك فى المقدمة، فحاول الإبداع من وقت لآخر، حتى تنافس من حولك، ولا تتردد في قراراتك، لكن فكر فيها مسبقاً.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد العاطفى

إخفاء مشاعرك عن المقربين إليك ليس قوة، لأن المرء يحتاج لتفريغ مشاعره من وقت لآخر، فلا تبقى مشاعرك سجينة، وشاركها مع شريك حياتك وتحدث معه عما تخشى منه حتى تشعر بالأمان.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد الصحى

الجانب الصحى البدنى للثور جيد إجمالاً، لكنه يحتاج لمزيد من المرونة لتغيير الأنشطة من وقت لآخر، فاكسر الروتين لأن ذلك يحسن حالتك المزاجية، ويجعلك أكثر قدرة على التحكم بانفعالاتك.

برج الثور وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

فترة جيدة جداً على الصعيد العام تتخللها بعض الأزمات التى تستطيع التغلب عليها بأقل مجهود ممكن، لكن تحتاج لوضع خطط مستقبلية مرنة، وقادر على التغيير نتيجة لتغيير العوامل المختلفة والمفاجآت غير المحسوبة.





برج العقرب.. حظك اليوم الخميس 5 أكتوبر: نجاحات مقبلة

برج العقرب من الأبراج المميزة فى حياتهم العملية المهنية والعاطفية، فمولود هذا البرج يتمتع بالجمال والذكاء، كما أنه عقلانى بدرجة كبيرة، وأمين وواثق من نفسه وله أساليب فريدة للوصول لأهدافه، باجتهاد وإخلاصه وحبه لمهنته.

برج العقرب فى حظك اليوم 5 أكتوبر

شخصية برج العقرب عبقرية للغاية تبهر كل من حوله، وصاحب نظرة مستقبلية، ولا يفكر فى الحاضر بقدر ما يفكر فى المستقبل وتداعياته، وصاحب حضور مميز، ويسعى لتطوير ذاته باستمرار، وعملى للغاية.

مشاهير برج العقرب

ومن مشاهير برج العقرب

الفنانة معالى زايد، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العقرب على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







برج العقرب حظك اليوم على الصعيد المهنى

نجاحاتك الحالية ما هى إلا تراكمات لسنوات طويلة من العمل والاجتهاد والصبر، اعلم أن هناك أهداف أخرى سوف تتحقق قريباً، وذلك بمجهودك وبالنتائج التى تحققها، فحدد قراراتك وانظر للمستقبل الذى سوف يكون مبهراً.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد العاطفى

تعيش حياة سعيدة وهادئة وذلك بفضل الحب والتفاهم الذى بينك وبين شريك حياتك، وحرصك الدائم على تقوية هذه العلاقة طوال الوقت.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد الصحى

ممارستك للتمارين الرياضية من وقت لآخر ساعدتك على الشعور بالاسترخاء، كما أن اتباعك لنظام غذائى صحى ساعدك فى الحفاظ على رشاقتك مع مرور الوقت.

برج العقرب وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

فترة ممتازة على كل النواحى، تخطيطك جيد، لذلك استمر فى السعى والنجاح سيكون حليفك فى النهاية وتصل للهدف الذى تحلم به طوال الوقت.