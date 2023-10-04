وصفات طبيعية لترطيب البشرة الجافة.. أبرزها جل الصبار والكركديه

(MENAFN
- Youm7) تعانى المرأة أحياناً من مشكلة البشرة الجافة، التي تتسبب في شعورها بالإنزعاج والإحراج بسبب ظهور علامات على الوجه عند وضع المكياج، وللتخلص من هذه المشكلة، نستعرض في هذا التقرير، وصفات طبيعية لترطيب البشرة الجافة، وفقاً لما ذكره موقع "stylecraze".
وصفات طبيعية لترطيب البشرة الجافة
وصفة جل الصبار لترطيب البشرة الجافة
يجب تحضير 3/4 كوب من جل الصبار مع 1/4 كوب ماء مفلتر، و1/2 كوب شمع العسل و1/2 كوب زيت الجوجوبا مع ملعقة صغيرة من زيت فيتامين E، و15 قطرة من زيت اللافندر (اختياري)، ثم خلط جل الصبار مع الماء وزيت فيتامين E في وعاء متوسط الحجم، ثم تسخين الوعاء في
الميكروويف أو في غلاية مزدوجة، ويجب أن يكون الخليط أكثر دفئًا من درجة حرارة الغرفة ولكن ليس ساخنًا، ثم تسخين شمع العسل وزيت الجوجوبا في الميكروويف أو الغلاية المزدوجة حتى يذوبا تمامًا، ثم تحريك المزيج حتى يذوب، ثم رفع من على النار وصب شمع العسل وخلطه الزيت في الخلاط، وترك الخليط حتى يبرد ثم مزج الخليطين مع إضافة خليط الصبار والماء ببطء شديد بينما يكون الخلاط على سرعة منخفضة، وبعد ما يقرب من 10 دقائق يجب صب خليط الصبار بالكامل لاستحلاب المستحضر بشكل صحيح ودمج المكونات معاً، ثم إضافة الزيوت العطرية وتخزين الخليط في وعاء مع استخدام الخليط لمدة أسبوعين أو ثلاثة مع تخزينه في مكان بارد.
ترطيب البشرة الجافة
وصفة من زيت اللوز لترطيب البشرة
تساعد هذه الوصفة على ترطيب البشرة الجافة أو التي تعاني من الحكة أو البقع، وذلك من خلال تحضير 1/2 كوب زيت الأركان و2 ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحلو و10 قطرات من زيت بذور الجزر، و5 قطرات من زيت البابونج، ثم خلط زيت الأركان وزيت اللوز الحلو معًا في الحاوية ثم إضافة زيت بذور الجزر، ثم زيت البابونج الأساسي، مع خلط المكونات ووضعها على الوجه، مع تخزين ماتبقى في مكان مظلم أو في حاوية مظلمة بعيدا عن الحرارة، مع العلم أن الخليط سيبقى صالح لمدة تصل إلى ستة أسابيع.
وصفات طبيعية لترطيب البشرة الجافة
وصفة الكركديه لترطيب البشرة الجافة
يجب تحضير 1/2 كوب زيت جوز الهند و1/4 كوب زيت أركان، 2 ملاعق كبيرة من شاي الكركديه و4 قطرات من زيت الورد العطري، ثم إذابة زيت جوز الهند في غلاية مزدوجة حتى يصبح دافئًا جدًا، مع إضافة زيت الأركان وإضافة مسحوق الكركديه إلى خليط زيت جوز الهند الدافئ وزيت الأركان وترك الخليط لمدة ساعتين على الأقل أو طوال الليل، ثم تصفية أجزاء الكركديه باستخدام القماش القطني؛ يجب تصفيته مباشرة في الحاوية التي سوف يخزن فيها الخليط مع إضافة بضع قطرات من زيت الورد العطري وخلط المزيج جيدًا.
وصفات لترطيب البشرة الجافة
MENAFN04102023000132011024ID1107191944
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.