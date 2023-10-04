وصفات طبيعية لترطيب البشرة الجافة.. أبرزها جل الصبار والكركديه

MENAFN - Youm7) تعانى المرأة أحياناً من مشكلة البشرة الجافة، التي تتسبب في شعورها بالإنزعاج والإحراج بسبب ظهور علامات على الوجه عند وضع المكياج، وللتخلص من هذه المشكلة، نستعرض في هذا التقرير، وصفات طبيعية لترطيب البشرة الجافة، وفقاً لما ذكره موقع "stylecraze".





وصفات طبيعية لترطيب البشرة الجافةوصفة جل الصبار لترطيب البشرة الجافة

يجب تحضير 3/4 كوب من جل الصبار مع 1/4 كوب ماء مفلتر، و1/2 كوب شمع العسل و1/2 كوب زيت الجوجوبا مع ملعقة صغيرة من زيت فيتامين E، و15 قطرة من زيت اللافندر (اختياري)، ثم خلط جل الصبار مع الماء وزيت فيتامين E في وعاء متوسط ​​الحجم، ثم تسخين الوعاء في

الميكروويف أو في غلاية مزدوجة، ويجب أن يكون الخليط أكثر دفئًا من درجة حرارة الغرفة ولكن ليس ساخنًا، ثم تسخين شمع العسل وزيت الجوجوبا في الميكروويف أو الغلاية المزدوجة حتى يذوبا تمامًا، ثم تحريك المزيج حتى يذوب، ثم رفع من على النار وصب شمع العسل وخلطه الزيت في الخلاط، وترك الخليط حتى يبرد ثم مزج الخليطين مع إضافة خليط الصبار والماء ببطء شديد بينما يكون الخلاط على سرعة منخفضة، وبعد ما يقرب من 10 دقائق يجب صب خليط الصبار بالكامل لاستحلاب المستحضر بشكل صحيح ودمج المكونات معاً، ثم إضافة الزيوت العطرية وتخزين الخليط في وعاء مع استخدام الخليط لمدة أسبوعين أو ثلاثة مع تخزينه في مكان بارد.

ترطيب البشرة الجافة





وصفة من زيت اللوز لترطيب البشرة

تساعد هذه الوصفة على ترطيب البشرة الجافة أو التي تعاني من الحكة أو البقع، وذلك من خلال تحضير 1/2 كوب زيت الأركان و2 ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحلو و10 قطرات من زيت بذور الجزر، و5 قطرات من زيت البابونج، ثم خلط زيت الأركان وزيت اللوز الحلو معًا في الحاوية ثم إضافة زيت بذور الجزر، ثم زيت البابونج الأساسي، مع خلط المكونات ووضعها على الوجه، مع تخزين ماتبقى في مكان مظلم أو في حاوية مظلمة بعيدا عن الحرارة، مع العلم أن الخليط سيبقى صالح لمدة تصل إلى ستة أسابيع.

وصفات طبيعية لترطيب البشرة الجافة





وصفة الكركديه لترطيب البشرة الجافة

يجب تحضير 1/2 كوب زيت جوز الهند و1/4 كوب زيت أركان، 2 ملاعق كبيرة من شاي الكركديه و4 قطرات من زيت الورد العطري، ثم إذابة زيت جوز الهند في غلاية مزدوجة حتى يصبح دافئًا جدًا، مع إضافة زيت الأركان وإضافة مسحوق الكركديه إلى خليط زيت جوز الهند الدافئ وزيت الأركان وترك الخليط لمدة ساعتين على الأقل أو طوال الليل، ثم تصفية أجزاء الكركديه باستخدام القماش القطني؛ يجب تصفيته مباشرة في الحاوية التي سوف يخزن فيها الخليط مع إضافة بضع قطرات من زيت الورد العطري وخلط المزيج جيدًا.

وصفات لترطيب البشرة الجافة