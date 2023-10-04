3 نباتات تحارب التوتر والقلق خلال فصلى الخريف والشتاء.. الصبار أبرزها

(MENAFN
- Youm7) عدد كبير من الأشخاص عاشقين لفصلى الخريف والشتاء لكن يمكن أن نلتقي بالبعض منهم يصابون باكتئاب أو توتر خلال اختلاف الفصول ولا سيما عند قدوم فصلى الخريف والشتاء، حيث أن التوتر والقلق من أبرزالمشاعر التي تتسبب في عمل مشاكل كثيرة خلال اليوم وفقًا لما جاء في موقع"ambius"
نستعرض
خلال السطور التالية بعض النباتات التي تساعد في التخلص من الاكتئاب والتوتر من خلال إضافتها داخل المنزل .
نبات الصبار
نباتات لمحاربة الاكتئاب والتوتر خلال فصل الخريف :
الصبار
:
يختلف حجم الصبار باختلاف نوعه، فهو متنوع بشكل كبير من حيث الأحجام والألوان والأشكال ولا يتوقف على اللون الأخضر فقط، لكن يمكن أن يكون هناك اللون الأحمر والأصفر
والوردي وغيرها من الألوان، بالرغم من إنعدام رائحته لكنه يمتلك فوائد كبيرة في التخلص من التوتر والقلق .
الخزامى :
يعرف الخزامي بفوائده الكثيرة ورائحته المقربة والمفضلة عند الكثير، لذلك أحيانا يدخل في
صناعة
رائحة العطور والشموع والمجففات، نظرًا لتأثيره القوي
والمهدئ حيث يساعد في التخلص من أي قلق أو توتر ويعمل على تحسين الحالة المزاجية فهو محارب قوي
للتعب والأرق، يعمل كمنوم طبيعي يفضل إضافته داخل غرف النوم مما يساعد فى الحصول على نوم هادئ.
نبات كالاتيا
:
وكالاتيا من النباتات المناسبة لشغل مساحات كبيرة من المنزل نظرًا لاحتوائها على أوراق خضراء كبيرة وتناسب أكثر الأشخاص العاشقين للمساحات الخضراء، ويمكن أن يساعد على خلق شعور بالراحة، ويمكن وضعه حول المنزل أو حول الشرفة.
كالاتيا
الخزامي
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