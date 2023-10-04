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3 نباتات تحارب التوتر والقلق خلال فصلى الخريف والشتاء.. الصبار أبرزها

10/4/2023 11:26:57 PM
(MENAFN- Youm7) عدد كبير من الأشخاص عاشقين لفصلى الخريف والشتاء لكن يمكن أن نلتقي بالبعض منهم يصابون باكتئاب أو توتر خلال اختلاف الفصول ولا سيما عند قدوم فصلى الخريف والشتاء، حيث أن التوتر والقلق من أبرزالمشاعر التي تتسبب في عمل مشاكل كثيرة خلال اليوم وفقًا لما جاء في موقع"ambius"
نستعرض
خلال السطور التالية بعض النباتات التي تساعد في التخلص من الاكتئاب والتوتر من خلال إضافتها داخل المنزل .


نبات الصبار


نباتات لمحاربة الاكتئاب والتوتر خلال فصل الخريف :
الصبار
:

يختلف حجم الصبار باختلاف نوعه، فهو متنوع بشكل كبير من حيث الأحجام والألوان والأشكال ولا يتوقف على اللون الأخضر فقط، لكن يمكن أن يكون هناك اللون الأحمر والأصفر
والوردي وغيرها من الألوان، بالرغم من إنعدام رائحته لكنه يمتلك فوائد كبيرة في التخلص من التوتر والقلق .

الخزامى :

يعرف الخزامي بفوائده الكثيرة ورائحته المقربة والمفضلة عند الكثير، لذلك أحيانا يدخل في
صناعة
رائحة العطور والشموع والمجففات، نظرًا لتأثيره القوي
والمهدئ حيث يساعد في التخلص من أي قلق أو توتر ويعمل على تحسين الحالة المزاجية فهو محارب قوي
للتعب والأرق، يعمل كمنوم طبيعي يفضل إضافته داخل غرف النوم مما يساعد فى الحصول على نوم هادئ.

نبات كالاتيا
:

وكالاتيا من النباتات المناسبة لشغل مساحات كبيرة من المنزل نظرًا لاحتوائها على أوراق خضراء كبيرة وتناسب أكثر الأشخاص العاشقين للمساحات الخضراء، ويمكن أن يساعد على خلق شعور بالراحة، ويمكن وضعه حول المنزل أو حول الشرفة.


كالاتيا



الخزامي



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