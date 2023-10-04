5 تغييرات أساسية في غرفة طفلك تساعده على التركيز أثناء المذاكرة

(MENAFN
- Youm7) تركز الأم خلال
العام الدراسى
مع ابنها وتحاول أن تعطيه الكثير من الاهتمام بالنسبة لطعامه الذى يتناوله حتى يشعر بالنشاط والتركيز وتحضر له الأدوات التي يحملها معه، وبالمكان الذى يجلس فيه، ليشعر بالتركيز والانتباه، مثل كيفية إضافة المكتب والإضاءة المناسبة لجعل الطفل قادر على الدراسة بشكل جيد، ولمعرفة ذلك يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "thisoldhouse".
مكتب
نصائح لتصميم مكان مناسب لمذاكرة الطفل:
إضافة مكتب:
يجب عند تصميم مكتب للطفل الذى فى المرحلة الإبتدائية حيث يجب إضافة المكتب بعيداً عن النافذة أو الباب، حتى لا يتشتت إنتباه أثناء المذاكرة وأن تكون الإضاءة مميزة، و أفضل مكان يمكن إضافة
المكتب فيه هو أمام الجدران، حتى عندما يرفع الطفل رأسه يرى الأوراق والتذكيرات المهمة التي يجب أن يهتم بها الطفل خلال الفصل الدراسى.
ويمكن للطفل الذى في مرحلة الروضة وحتى الصف الثالث، أن يستخدم طاولة الطعام كمكتب له لأنه في تلك المرحلة الصغيرة حيث يحتاج الدعم من الأم خاصة أثناء وقت الواجب المنزلى، ويمكن أن تجيب الأم على أسئلة الطفل في أي وقت لتشجيعه.
طفل
توفير إضاءة مناسبة:
من الأمور الهامة للطفل عند المذاكرة هو أن تكون الإضاءة جيدة، سواء كانت مصباح طاولة أو ضوء معلق، وهذا بغض النظر عن عمر الطفل، فيجب المحافظة على بصره، ليكون الطفل في حالة من التركيز والإنتباه.
طفل
إزالة الهواتف:
الهاتف المحمول من أكثر الأشياء المشتتة للإنتباه بالنسبة للطفل، وحتى لا يلعب الطفل، ويظل وقت طويل فى حالة تركيز أما إذا كان الطالب في المرحلة الإعدادية يستطيع المذاكرة على جهاز الكمبيوتر، ويكون معتاد على عدم تصفح الهاتف إلا عند التحقق من وسائل التواصل الإجتماعى.
تخزين الأدوات:
يجب على الأم أن تخزن أقلام الرصاص وأقلام التحديد والمسطرة، وتوفير المجلدات والأوراق مع الكراسات الإضافية التي يحتاجها الطفل.
صنع زاوية للقراءة:
من الممتع جعل زاوية مريحة للقراءة للطفل، لتشجيعه على قضاء وقت للقراءة، عن طريق عمل مكان مريح مثل إضافة مقعد ناعم أو مقعد بجوار النافذة، مما يساعد الطالب على الشعور بالهدوء والراحة النفسية.
زاوية للقراءة
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