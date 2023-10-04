5 تغييرات أساسية في غرفة طفلك تساعده على التركيز أثناء المذاكرة

MENAFN - Youm7) تركز الأم خلالالعام الدراسىمع ابنها وتحاول أن تعطيه الكثير من الاهتمام بالنسبة لطعامه الذى يتناوله حتى يشعر بالنشاط والتركيز وتحضر له الأدوات التي يحملها معه، وبالمكان الذى يجلس فيه، ليشعر بالتركيز والانتباه، مثل كيفية إضافة المكتب والإضاءة المناسبة لجعل الطفل قادر على الدراسة بشكل جيد، ولمعرفة ذلك يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "thisoldhouse".



مكتب

نصائح لتصميم مكان مناسب لمذاكرة الطفل:إضافة مكتب:

يجب عند تصميم مكتب للطفل الذى فى المرحلة الإبتدائية حيث يجب إضافة المكتب بعيداً عن النافذة أو الباب، حتى لا يتشتت إنتباه أثناء المذاكرة وأن تكون الإضاءة مميزة، و أفضل مكان يمكن إضافة

المكتب فيه هو أمام الجدران، حتى عندما يرفع الطفل رأسه يرى الأوراق والتذكيرات المهمة التي يجب أن يهتم بها الطفل خلال الفصل الدراسى.

ويمكن للطفل الذى في مرحلة الروضة وحتى الصف الثالث، أن يستخدم طاولة الطعام كمكتب له لأنه في تلك المرحلة الصغيرة حيث يحتاج الدعم من الأم خاصة أثناء وقت الواجب المنزلى، ويمكن أن تجيب الأم على أسئلة الطفل في أي وقت لتشجيعه.



طفل



توفير إضاءة مناسبة:

من الأمور الهامة للطفل عند المذاكرة هو أن تكون الإضاءة جيدة، سواء كانت مصباح طاولة أو ضوء معلق، وهذا بغض النظر عن عمر الطفل، فيجب المحافظة على بصره، ليكون الطفل في حالة من التركيز والإنتباه.



طفل



إزالة الهواتف:

الهاتف المحمول من أكثر الأشياء المشتتة للإنتباه بالنسبة للطفل، وحتى لا يلعب الطفل، ويظل وقت طويل فى حالة تركيز أما إذا كان الطالب في المرحلة الإعدادية يستطيع المذاكرة على جهاز الكمبيوتر، ويكون معتاد على عدم تصفح الهاتف إلا عند التحقق من وسائل التواصل الإجتماعى.





تخزين الأدوات:

يجب على الأم أن تخزن أقلام الرصاص وأقلام التحديد والمسطرة، وتوفير المجلدات والأوراق مع الكراسات الإضافية التي يحتاجها الطفل.

صنع زاوية للقراءة:

من الممتع جعل زاوية مريحة للقراءة للطفل، لتشجيعه على قضاء وقت للقراءة، عن طريق عمل مكان مريح مثل إضافة مقعد ناعم أو مقعد بجوار النافذة، مما يساعد الطالب على الشعور بالهدوء والراحة النفسية.



زاوية للقراءة