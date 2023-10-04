أحكام الطلاق فى مصر تتراجع إلى 10 آلاف و811 حكما عام 2022

MENAFN - Youm7) أظهرت بيانات النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق، أن عدد أحكام الطلاق فى الحضر 10 آلاف 811 حكم عام 2022، تمثل 97.6٪ من جملة الأحكام مقابل 10 آلاف و888 حكم عام 2021 بنسبة تراجع بلغت 0.7٪.

وقالت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن عدد أحكام الطلاق فى الريف بلغ 266 حكم عام 2022، تمثل 2.4٪ من جملة الأحكام مقابل 306 حكم عام 2021، بنسبة تراجع بلغت 13.1٪، وسجلت أعلى نسبة طلاق بسبب الخلع حيث بلغ عدد الأحكام بها 9148 حكماً بنسبة 82.6٪، بينما سجلت أقل نسبة طلاق بسبب حبس الزوج حيث بلغ عدد الأحكام بـها حكم واحد تمثل 0,01٪ من جملة الأحكام النهائية.

ويعتبر معدل الطلاق هو إجمالي عدد حالات الطـلاق "إشهادات + احكام الطلاق النهائية" التى تمت خلال العام لكل ألف من السكان فى منتصف نفس العام، وتشير الإحصائية إلى أن معدل الطلاق الخام بلغ 2.6 في الألف عام 2022 مقابل 2.5 في الألف عام 2021.

وبلغ إجمالي عدد حالات الطلاق في الحضر 156 ألف و278 حالة عام 2022، تمثل 57.9٪ من جملة حالات الطلاق، مقابل 144 ألف و305 حالة عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 8.3%، وبلغ عدد حالات الطلاق في الريف 113 ألف و556 حالة عام 2022، تمثل 42.1٪ من جملة حالات الطلاق، مقابل 110 ألف و472 حالة عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 2.8٪.