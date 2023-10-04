محافظة القاهرة تسجل أعلى معدلات زواج فى مصر لعام 2022

MENAFN - Youm7) رصدت النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق، أن أعلى معدل زواج سجل 14.8 في الألف بمحافظة القاهرة، بينما سجل أقل معدل زواج نحو 5.2 في الألف بمحافظة الجيزة.

ويعتبر مفهوم معدل الزواج هو عدد عقود الزواج التي تمت خلال العام لكل ألف من السكان في منتصف نفس العام، وبلغ معدل الزواج العام في مصر 13.6 في الألف عام 2022، مقابل 13.1 في الألف عام 2021.

وسجلت أعلى نسبة زواج في الفئة العمرية "من 25 إلى أقل من 30 سنة" حيث بلغ عدد العقود بها 374 ألف و631 عقداً تمثل 40.3٪ من جملة العقود، بينما كانت أقل نسبة زواج في الفئة العمرية "70 سنة فأكثر"، حيث بلغ عدد العقود بها 4927 عقداً تمثل 0.5٪ من جملة العقود وقد بلغ متوسط سن الزوج 30.7 سنة عام 2022.

وإجمالا بلغ عدد عقود الزواج 929 ألف و428 عقداُ عام 2022، مقابل 880 ألف و41 عقداً عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 5.6٪، بينما بلغت عدد حالات الطلاق 269 ألف 269 ألف و834 حالة عام 2022، مقابل 254 ألف و777 حالة عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 5.9٪.

وسجلت أعلى نسبة زواج في الفئة العمرية (من 20 إلى أقل من 25 سنة) حيث بلغ عدد العقود بها 349276 عقدا تمثل 37.6٪ من جملة العقود، بينما كانت أقل نسبة زواج فى الفئة العمرية (65 سنة فأكثر) حيث بلغ عدد العقود بها 1091عقدًا تمثل 0.1 ٪ من جملة العقود وقد بلغ متوسط سن الزوجة 24.8 سنة عام 2022.