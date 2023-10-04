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22.2 مليار دولار صادرات السلع الصناعية المصرية في 2022

10/4/2023 11:26:52 PM
(MENAFN- Youm7) تعتبر الصناعة المصري أحد أهم روافد الاقتصاد ومساهم رئيسي في الناتج المحلي الإجمالي كما توفر آلاف من فرص العمل سنويًا لذلك سعت الدولة إلى تعظيم أداء الأنشطة الصناعية ، وخلال السطور التالية مقارنة بين مؤشرات الصناعة في 2014 و2022 .

والبداية مع قيمة الصادرات في 2014 كانت تسجل 21.95 مليار دولار، وارتفعت إلى مستويات 35.8 مليار دولار في 2022، وحققت الصادرات الصناعية في 2014 21.1 مليار دولار وارتفع الرقم إلى 22.2 مليار دولار في 2022.

أما الناتج الصناعي في العام المالي 2013-2014 فقد سجل 357 مليار دولار وارتفع إلى 1.2 ترليون في 2022-2023 ، في حين بلغ معدل النمو الحقيقي في قطاع الصناعات التحويلية 4.7 % خلال العام المالي 2013-2014 ليسجل 9.5 % بالعام المالي 2022-2023



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