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مصر تدشن 5 مدن صناعية فى قطاعات إنتاجية أبرزها الدواء والغزل والرخام

10/4/2023 11:26:52 PM
(MENAFN- Youm7) حظي قطاع الصناعة على مدى السنوات الـ9 الماضية باهتمام غير مسبوق من الادارة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي أولى هذا القطاع أولوية رئيسية ليس لكونه قاطرة التنمية الاقتصادية فى مصر فحسب وانما لأنه أحد أهم الدعائم لتحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير فرص العمل وتشغيل الشباب وزيادة دخل المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، وفي هذا الإطار تم تدشين 5 مدن صناعية نتعرف عليها في السطور التالية:

-مدينة الجلود في الروبيكي

-مدينة الأثاث في دمياط الجديدة.

-مدينة الرخام في الجلالة

-مدينة الدواء بمنطقة الخانكة.

-مجمع صناعة الغزل والنسيج بمنطقة الروبيكي.

هذا الاهتمام الملحوظ كان له أكبر الأثر فى تحقيق قفزات وتطورات نوعية فى قطاع الصناعة المصرية سواء على مستوى التشريعات أو الاستثمارات الجديدة والتوسعات الافقية والرأسية فى المدن والمناطق الصناعية فضلاً عن ارتفاع مؤشرات الصادرات لكافة القطاعات الصناعية



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