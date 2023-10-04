تزامنا مع احتفالات نصر أكتوبر.. ذكريات أبطال النصر فى بيت السحيمى

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- Youm7) يستضيف مركز إبداع بيت السحيمى التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، تزامناً مع الاحتفالات باليوبيل الذهبى لانتصارات أكتوبر، مجموعة من أبطال أكتوبر من خلال "صالون ذاكرة الوطن"، يديرها الصحفى والمؤرخ محمد الشافعي، وذلك فى السابعة من مساء اليوم، إذ يستضيف الصالون اللواء طيار أركان سمير عزيز ميخائيل، اللواء أركان حرب محيي نوح، واللواء محمد عبد القادر للحديث عن ذكريات وبطولات حرب أكتوبر المجيدة.
ويعد اللواء سمير عزيز من أفضل من حلق بالطائرة الميج 21 خارج الاتحاد السوفيتى، واشتهر بشجاعته وإقدامه على الطيران المنخفض، وقِيل عنه أن الطائرة التي يقودها "سمير عزيز ميخائيل" تئن منها الأشجار.
كما يعد اللواء محيي نوح من أبرز أبطال الصاعقة المصرية، وأحد مؤسسي الكتيبة 103 صاعقة، كما شارك في تأسيس المجموعة 39 بقيادة الشهيد إبراهيم الرفاعي، والتي نفذت 92 عملية كبدت العدو خسائر فادحة وتُدرس معظم هذه العمليات في الكليات العسكرية حتى الان، اما العميد محمد عبد القادر فقد كان قائد السرية الأولى للكتيبة 803 مدفعية وكان له دورًا بارزًا في تطوير سلاح المدفعية، كما كان من أوائل الذين عبروا قناة السويس أثناء حرب أكتوبر المجيدة.
يعقب الصالون احتفالية غنائية لفرقة "صحبة السمسمة" بقيادة الفنان أحمد عشري، حيث تقدم الفرقة مجموعة من أشهر أغاني الفلكلور البوسعيدي ومنطقة القنال التي تُحاكي الفترة ما بين حرب الاستنزاف وحرب ونصر أكتوبر المجيد منها: "يا دنيا سمعاني" للريس عبده العثمانلي، و"غني يا سمسمية لتراب البندقية" و"يا بيوت السويس" للكابتن غزالي، و"بتغني لمين يا حمام" من التراث، بالإضافة لأعمال الفرقة الخاصة مثل "يا سمسمية ياللي فيكي حكاوينا" من كلمات وألحان أحمد عشري.
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