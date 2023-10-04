تزامنا مع احتفالات نصر أكتوبر.. ذكريات أبطال النصر فى بيت السحيمى

MENAFN - Youm7) يستضيف مركز إبداع بيت السحيمى التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، تزامناً مع الاحتفالات باليوبيل الذهبى لانتصارات أكتوبر، مجموعة من أبطال أكتوبر من خلال "صالون ذاكرة الوطن"، يديرها الصحفى والمؤرخ محمد الشافعي، وذلك فى السابعة من مساء اليوم، إذ يستضيف الصالون اللواء طيار أركان سمير عزيز ميخائيل، اللواء أركان حرب محيي نوح، واللواء محمد عبد القادر للحديث عن ذكريات وبطولات حرب أكتوبر المجيدة.

ويعد اللواء سمير عزيز من أفضل من حلق بالطائرة الميج 21 خارج الاتحاد السوفيتى، واشتهر بشجاعته وإقدامه على الطيران المنخفض، وقِيل عنه أن الطائرة التي يقودها "سمير عزيز ميخائيل" تئن منها الأشجار.

كما يعد اللواء محيي نوح من أبرز أبطال الصاعقة المصرية، وأحد مؤسسي الكتيبة 103 صاعقة، كما شارك في تأسيس المجموعة 39 بقيادة الشهيد إبراهيم الرفاعي، والتي نفذت 92 عملية كبدت العدو خسائر فادحة وتُدرس معظم هذه العمليات في الكليات العسكرية حتى الان، اما العميد محمد عبد القادر فقد كان قائد السرية الأولى للكتيبة 803 مدفعية وكان له دورًا بارزًا في تطوير سلاح المدفعية، كما كان من أوائل الذين عبروا قناة السويس أثناء حرب أكتوبر المجيدة.

يعقب الصالون احتفالية غنائية لفرقة "صحبة السمسمة" بقيادة الفنان أحمد عشري، حيث تقدم الفرقة مجموعة من أشهر أغاني الفلكلور البوسعيدي ومنطقة القنال التي تُحاكي الفترة ما بين حرب الاستنزاف وحرب ونصر أكتوبر المجيد منها: "يا دنيا سمعاني" للريس عبده العثمانلي، و"غني يا سمسمية لتراب البندقية" و"يا بيوت السويس" للكابتن غزالي، و"بتغني لمين يا حمام" من التراث، بالإضافة لأعمال الفرقة الخاصة مثل "يا سمسمية ياللي فيكي حكاوينا" من كلمات وألحان أحمد عشري.