كل ما تريد معرفته عن مدينة تدمر القديمة وثرواتها

MENAFN - Youm7) على مر التاريخ، تميزت العديد من الأعراق والحضارات فى كثير من الأحيان بمعتقداتها الجنائزية وعادات الدفن، من الأهرامات المصرية إلى مقابر العصر الحجرى الحديث، كان للدفن دائمًا معنى خاصًا بالنسبة للشعوب القديمة.







كان لسكان

تدمر القديمة،

وهى مدينة تجارية ثرية تقع آثارها فى سوريا الحديثة، عادات دفن فريدة من نوعها، وكانت التماثيل النصفية التدمرية المنحوتة بشكل رائع لها طريقة فريدة لتصوير المتوفى والحفاظ على صورته على مر القرون، وبفضل المهارة التى تم نحتها بها، يمكننا اليوم أن نتعلم الكثير عن هذه الثقافة القديمة، ونرى وجوه الأشخاص الذين عاشوا منذ آلاف السنين.













مدينة تدمر بسوريا





كانت مدينة تدمر القديمة، مركزًا ثقافيًا وتجاريًا مهمًا يقع فى سوريا الحالية، وتشتهر بآثارها المحفوظة جيدًا، والتى تعرض مزيجًا فريدًا من الأساليب المعمارية الرومانية والفارسية، يعود تاريخ تدمر إلى الألفية الثانية قبل الميلاد، مع وجود أدلة على سكنها من العصر الحجرى الحديث.





فقد برزت خلال القرنين الأول والثانى بعد الميلاد عندما أصبحت مركزًا تجاريًا حيويًا على طول طريق الحرير، حيث ربطت الإمبراطورية الرومانية فى الغرب ببلاد فارس والهند والصين فى الشرق، ساهم موقع تدمر الاستراتيجى فى معرفه العديد من الطرق التجارية فى ازدهارها، وفقا لما ذكره موقع

ancient orgnins.





كانت المدينة مأهولة فى الأصل من قبل شعوب سامية، ومن المحتمل أنهم ينتمون إلى الآراميين، بمرور الوقت، أصبحت ثقافة ومجتمع تدمر مزيجًا من التأثيرات الرومانية واليونانية والفارسية. اشتهرت المدينة بفنها المتميز وممارساتها الدينية وهندستها المعمارية الفريدة، والتى عكست هذا التوليف المتعدد الثقافات.







ومن أشهر الشخصيات المرتبطة بتاريخ تدمر هى الملكة زنوبيا (سبتيميا زنوبيا). وكانت حاكمة مقتدرة وطموحة، بعد وفاة زوجها الملك أوديناثوس، سيطرت على المدينة ووسعت أراضيها، وضمت إمبراطورية تدمر أجزاء من سوريا ولبنان ومصر الحديثة. ومع ذلك، أدى صراعها مع الإمبراطورية الرومانية فى النهاية إلى هزيمتها وإعادة تأكيد السيطرة الرومانية على المنطقة.





بفضل ثروتها ونجاحها، تمكنت تدمر من التركيز على ثقافتها الفريدة، شملت العجائب المعمارية فى تدمر على الأعمدة الكبرى والمعابد والمسارح والمقابر،كان من بين شوارع تدمر المعروفة شارع الرواق الكبير، وهو شارع يبلغ طوله 1.2 كيلومتر (0.75 ميل) تصطف على جانبيه الأعمدة، من المعالم المثيرة للإعجاب بشكل خاص فى المدينة، كان بمثابة طريق موكب ومركز تجارى، يعرض ازدهار تدمر وعظمتها، وعلى نفس القدر من الروعة كانت التماثيل النصفية الشهيرة فى تدمر، والتى تم بناؤها بالآلاف، ونجا الكثير منها دون أن يصاب بأذى حتى يومنا هذا.