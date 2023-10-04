نقطة تحول.. معرض كوميكس يجسد اللحظات الفارقة فى التجارب الشخصية

MENAFN - Youm7) انطلق معرض "نقطة تحول"للقصة المصورةهذا العام، وهو معرض كوميكس يجسد لحظات التحول الفارقة التى استلهم الفنانون والفنانات أحداثها من تجارب شخصية، ولكنها تتقاطع مع نقاط تحول مررنا بها جميعًا بأشكال وصور مختلفة.

ويضم المعرض هذا العام قصصا من مصر وتونس وسوريا، تسلط الضوء على أحداث مفصلية غيرت حياة أصحابها ولم يعد العالم كما كان يعرفوه.

ويقام المعرض الذى يستمر حتى السبت 7 من أكتوبر الجارى بمقر مركز الصورة المعاصرة فى 27 شارع طلعت حرب وسط البلد، يوميًا من الثانية عشر ظهرًا إلى التاسعة مساءً عدا الإجازات الرسمية والجمعة

والفنانون المشاركون فى المعرض هم:

1.

أحمد زكريا

2.

عمرو بيلي

3.

آية فاضل

4.

هاجر صقر

5.

حازم كمال وتامر عبد الحميد

6.

محمود أحمد

7.

نجاة محبوب

8.

مارينا جوزيف وكريستينا مجدي

9.

رانية أمين

10.

رشا أبو المعاطي

11.

ريم حسيني

12.

سلمى هاني

13.

زهار الجندي

14.

يوسف زيدان

15.

ياسمين مصطفى

16.

سلمى أسامة

17.

سمية لبيدي

18.

ميجو ومحمد إسماعيل أمين

19.

ورشة أبيض وأسود 1: جمال قبطان - محمد سرساوى - حسين عوض - أحمد قاسم – سارة المهندس

20.

ورشة أبيض وأسود 2: سلمى زكريا - منار مجدى - مروان محمد - محمد سرساوي

21.

مها مصطفى Artwork

22. مريم لاشين

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