نقطة تحول.. معرض كوميكس يجسد اللحظات الفارقة فى التجارب الشخصية

(MENAFN
- Youm7) انطلق معرض "نقطة تحول"
للقصة المصورة
هذا العام، وهو معرض كوميكس يجسد لحظات التحول الفارقة التى استلهم الفنانون والفنانات أحداثها من تجارب شخصية، ولكنها تتقاطع مع نقاط تحول مررنا بها جميعًا بأشكال وصور مختلفة.
ويضم المعرض هذا العام قصصا من مصر وتونس وسوريا، تسلط الضوء على أحداث مفصلية غيرت حياة أصحابها ولم يعد العالم كما كان يعرفوه.
ويقام المعرض الذى يستمر حتى السبت 7 من أكتوبر الجارى بمقر مركز الصورة المعاصرة فى 27 شارع طلعت حرب وسط البلد، يوميًا من الثانية عشر ظهرًا إلى التاسعة مساءً عدا الإجازات الرسمية والجمعة
والفنانون المشاركون فى المعرض هم:
1.
أحمد زكريا
2.
عمرو بيلي
3.
آية فاضل
4.
هاجر صقر
5.
حازم كمال وتامر عبد الحميد
6.
محمود أحمد
7.
نجاة محبوب
8.
مارينا جوزيف وكريستينا مجدي
9.
رانية أمين
10.
رشا أبو المعاطي
11.
ريم حسيني
12.
سلمى هاني
13.
زهار الجندي
14.
يوسف زيدان
15.
ياسمين مصطفى
16.
سلمى أسامة
17.
سمية لبيدي
18.
ميجو ومحمد إسماعيل أمين
19.
ورشة أبيض وأسود 1: جمال قبطان - محمد سرساوى - حسين عوض - أحمد قاسم – سارة المهندس
20.
ورشة أبيض وأسود 2: سلمى زكريا - منار مجدى - مروان محمد - محمد سرساوي
21.
مها مصطفى Artwork
22. مريم لاشين
Artwork
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