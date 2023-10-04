كتاب مرسى جميل عزيز.. متخيل شعبى قراءة فى منجز الشاعر

(MENAFN
- Youm7) صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب ، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين كتاب "مرسى جميل عزيز.. متخيل شعبى ورومانسية خضراء" من تأليف محمود الحلوانى.
حاول المؤلف فى الكتاب الوقوف على أبرز الملامح الشعرية للشاعر مرسى جميل عزيز، كما تتجلى فى أغنياته المكتوبة بالعامية، أو على نحو أدق في قسم من هذه الأغنيات.
كما حاول محمود الحلوانى الوقوف على عدد من الإمكانات التى توفرت للشاعر، والتى وفرها هو لنفسه، وشكلت الأسس التى أقام عليها مُتخيله الشعرى، واستطاع تحويلها إلى قدرات وأدوات خاصة تميزه وتؤكد خصوصيته كشاعر غنائي، تتسم أغنياته بالصبغة الدرامية.
وأعاد الحلواني خلال قراءة منجز الشاعر، تأمل عدة مفاهيم تتصل بالأغنية من خلال إقامة حوار معها، في محاولة لاكتشاف حدود علاقات بعضها ببعض، وهي مفاهيم أغنية، وغنائي، ودرامي.
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