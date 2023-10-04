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كتاب مرسى جميل عزيز.. متخيل شعبى قراءة فى منجز الشاعر

10/4/2023 11:26:48 PM
(MENAFN- Youm7) صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب ، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين كتاب "مرسى جميل عزيز.. متخيل شعبى ورومانسية خضراء" من تأليف محمود الحلوانى.
حاول المؤلف فى الكتاب الوقوف على أبرز الملامح الشعرية للشاعر مرسى جميل عزيز، كما تتجلى فى أغنياته المكتوبة بالعامية، أو على نحو أدق في قسم من هذه الأغنيات.
كما حاول محمود الحلوانى الوقوف على عدد من الإمكانات التى توفرت للشاعر، والتى وفرها هو لنفسه، وشكلت الأسس التى أقام عليها مُتخيله الشعرى، واستطاع تحويلها إلى قدرات وأدوات خاصة تميزه وتؤكد خصوصيته كشاعر غنائي، تتسم أغنياته بالصبغة الدرامية.

وأعاد الحلواني خلال قراءة منجز الشاعر، تأمل عدة مفاهيم تتصل بالأغنية من خلال إقامة حوار معها، في محاولة لاكتشاف حدود علاقات بعضها ببعض، وهي مفاهيم أغنية، وغنائي، ودرامي.



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