عضو لجنة نوبل: الفائزون بجائزة للفيزياء فتحوا عالما لم نصل إليه من قبل.. فيديو

(MENAFN
- Youm7) قال البروفيسور ماتس لارسون، عضو لجنة جائزة نوبل فى الفيزياء، إن تجارب الفائزين الجدد فتحت لنا عالمنا لم نتمكن من الوصول إليه من قبل.
وقال البروفيسور ماتس لارسون، عضو لجنة جائزة نوبل فى الفيزياء، خلال لقاء صحفى، نشرته جائزة نوبل العالمية، عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعى، إن العلماء الثلاثة الذين فازوا بجائزة نوبل للفيزياء لعام 2023 "فتحوا عالم الإلكترونات، الذى لم نتمكن من الوصول إليه من قبل".
يشار إلى أن الأكاديمية السويدية الملكية للعلوم أعلنت منح جائزة نوبل فى الفزياء لعام 2023 لثلاثة علماء وهم: بيير أغوستيني وفيرينك كراوس وآن لويلير وذلك "لطرقهم التجريبية التي تولد نبضات ضوئية بأتوثانية لدراسة ديناميكيات الإلكترون في المادة".
بيير أجوستيني:
حاصل على دكتوراه 1968 من جامعة إيكس مرسيليا بفرنسا. أستاذ بجامعة ولاية أوهايو، كولومبوس، الولايات المتحدة الأمريكية.
فيرينك كروسز:
من مواليد عام 1962 في مور، المجر. حاصل على دكتوراه 1991 من جامعة فيينا للتكنولوجيا، النمسا.
مدير معهد ماكس بلانك للبصريات الكمومية، جارشينج وأستاذ بجامعة لودفيغ ماكسيميليانز-جامعة ميونيخ، ألمانيا.
آن لولييه:
ولدت عام 1958 في باريس، فرنسا.
حاصلة على دكتوراه عام 1986 من جامعة بيير وماري كوري، باريس، فرنسا.
أستاذ بجامعة لوند بالسويد.
وقالت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم إن الحائزين على جائزة نوبل فى الفيزياء لعام 2023 يتم تكريمهم لتجاربهم التي أعطت البشرية أدوات جديدة لاستكشاف عالم الإلكترونات داخل الذرات والجزيئات.
فوز ثلاثة علماء بجائزة نوبل فى الفيزياء لعام 2023
لقد أظهر بيير أجوستيني وفيرينك كراوس وآن لويلير طريقة لإنشاء نبضات ضوئية قصيرة للغاية يمكن استخدامها لقياس العمليات السريعة التي تتحرك فيها الإلكترونات أو تغير الطاقة.
وقد مكنت مساهمات الفائزين من التحقيق في العمليات التي كانت سريعة للغاية وكان من المستحيل متابعتها في السابق.
هناك تطبيقات محتملة في العديد من المجالات المختلفة. في الإلكترونيات، على سبيل المثال، من المهم فهم كيفية تصرف الإلكترونات في المادة والتحكم فيها. يمكن أيضًا استخدام نبضات الأتو ثانية لتحديد الجزيئات المختلفة، كما هو الحال في التشخيص الطبي.
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