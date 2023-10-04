عضو لجنة نوبل: الفائزون بجائزة للفيزياء فتحوا عالما لم نصل إليه من قبل.. فيديو

MENAFN - Youm7) قال البروفيسور ماتس لارسون، عضو لجنة جائزة نوبل فى الفيزياء، إن تجارب الفائزين الجدد فتحت لنا عالمنا لم نتمكن من الوصول إليه من قبل.

وقال البروفيسور ماتس لارسون، عضو لجنة جائزة نوبل فى الفيزياء، خلال لقاء صحفى، نشرته جائزة نوبل العالمية، عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعى، إن العلماء الثلاثة الذين فازوا بجائزة نوبل للفيزياء لعام 2023 "فتحوا عالم الإلكترونات، الذى لم نتمكن من الوصول إليه من قبل".

يشار إلى أن الأكاديمية السويدية الملكية للعلوم أعلنت منح جائزة نوبل فى الفزياء لعام 2023 لثلاثة علماء وهم: بيير أغوستيني وفيرينك كراوس وآن لويلير وذلك "لطرقهم التجريبية التي تولد نبضات ضوئية بأتوثانية لدراسة ديناميكيات الإلكترون في المادة".





بيير أجوستيني:

حاصل على دكتوراه 1968 من جامعة إيكس مرسيليا بفرنسا. أستاذ بجامعة ولاية أوهايو، كولومبوس، الولايات المتحدة الأمريكية.





فيرينك كروسز:

من مواليد عام 1962 في مور، المجر. حاصل على دكتوراه 1991 من جامعة فيينا للتكنولوجيا، النمسا.

مدير معهد ماكس بلانك للبصريات الكمومية، جارشينج وأستاذ بجامعة لودفيغ ماكسيميليانز-جامعة ميونيخ، ألمانيا.

آن لولييه:

ولدت عام 1958 في باريس، فرنسا.

حاصلة على دكتوراه عام 1986 من جامعة بيير وماري كوري، باريس، فرنسا.

أستاذ بجامعة لوند بالسويد.

وقالت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم إن الحائزين على جائزة نوبل فى الفيزياء لعام 2023 يتم تكريمهم لتجاربهم التي أعطت البشرية أدوات جديدة لاستكشاف عالم الإلكترونات داخل الذرات والجزيئات.

فوز ثلاثة علماء بجائزة نوبل فى الفيزياء لعام 2023

لقد أظهر بيير أجوستيني وفيرينك كراوس وآن لويلير طريقة لإنشاء نبضات ضوئية قصيرة للغاية يمكن استخدامها لقياس العمليات السريعة التي تتحرك فيها الإلكترونات أو تغير الطاقة.

وقد مكنت مساهمات الفائزين من التحقيق في العمليات التي كانت سريعة للغاية وكان من المستحيل متابعتها في السابق.

هناك تطبيقات محتملة في العديد من المجالات المختلفة. في الإلكترونيات، على سبيل المثال، من المهم فهم كيفية تصرف الإلكترونات في المادة والتحكم فيها. يمكن أيضًا استخدام نبضات الأتو ثانية لتحديد الجزيئات المختلفة، كما هو الحال في التشخيص الطبي.