Thursday, 05 October 2023 07:12 GMT

ما هو الفرق الخفى بين طرازى Iphone 15 فى المملكة المتحدة والولايات المتحدة

10/4/2023 11:26:44 PM
(MENAFN- Youm7) اكتشف معجبو شركة آبل بعيون مبصرة شيئًا مختلفًا قليلاً عن آيفون 15 الذي يتم بيعه في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، رغم أن معظم الناس لن يلاحظوا التفاصيل الدقيقة، لكن هناك فرق كبير بين أجهزة آيفون 15 التي يمكنك شراؤها في الولايات المتحدة وتلك المتاحة للمملكة المتحدة وبقية العالم.



كل ذلك لأن الإصدارات الأمريكية من هواتف آيفون 15 هي شريحة eSIM فقط.



قررت شركة آبل التخلص من بطاقة SIM الفعلية العام الماضي مع آيفون 14، مما يعني أنه لم يعد هناك مساحة مخصصة لها.



ولكن في المملكة المتحدة وفي كل مكان آخر في العالم، لا يزال درج بطاقة SIM موجودًا.



لقد أعجب الناس باهتمام شركة آبل الشديد بالتفاصيل، حيث تعرض الإصدار الصحيح من كل آيفون على موقعها الإلكتروني ذي الصلة بالبلد الذي تتواجد فيه.



وكتب أحد المستخدمين على موقع X، المعروف سابقًا باسم تويتر: "اهتمام شركة Apple بالتفاصيل أمر جامح".



والاكتشاف الفرق قم بالاستعانة بصورة آيفون 15 في البلد، ومرر لأسفل لرؤية صورة مع وضع دائرة حول درج بطاقة SIM - قد تحتاج إلى توسيع الصورة وتكبيرها، فهي مخفية جيدًا.



ترددت شائعات عن أن شركة آبل ستصنع iPhone 15 eSIM فقط في جميع البلدان هذا العام، لكنها لم تصبح حقيقة.



يقول مؤيدو هذه التقنية إنها أكثر أمانًا وملاءمة، حيث يمكنك الحصول على رقمين هاتف على جهاز واحد.



ومع ذلك، يقول بعض المستخدمين في الولايات المتحدة إنه لا يوفر الكثير من الخيارات لأنهم لا يستطيعون الحصول على أكبر عدد ممكن من خطط البيانات المتوافقة مع eSIM عند السفر إلى الخارج.







MENAFN04102023000132011024ID1107191931

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث