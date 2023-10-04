ما هو الفرق الخفى بين طرازى Iphone 15 فى المملكة المتحدة والولايات المتحدة

(MENAFN
- Youm7) اكتشف معجبو شركة آبل بعيون مبصرة شيئًا مختلفًا قليلاً عن آيفون 15 الذي يتم بيعه في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، رغم أن معظم الناس لن يلاحظوا التفاصيل الدقيقة، لكن هناك فرق كبير بين أجهزة آيفون 15 التي يمكنك شراؤها في الولايات المتحدة وتلك المتاحة للمملكة المتحدة وبقية العالم.
كل ذلك لأن الإصدارات الأمريكية من هواتف آيفون 15 هي شريحة eSIM فقط.
قررت شركة آبل التخلص من بطاقة SIM الفعلية العام الماضي مع آيفون 14، مما يعني أنه لم يعد هناك مساحة مخصصة لها.
ولكن في المملكة المتحدة وفي كل مكان آخر في العالم، لا يزال درج بطاقة SIM موجودًا.
لقد أعجب الناس باهتمام شركة آبل الشديد بالتفاصيل، حيث تعرض الإصدار الصحيح من كل آيفون على موقعها الإلكتروني ذي الصلة بالبلد الذي تتواجد فيه.
وكتب أحد المستخدمين على موقع X، المعروف سابقًا باسم تويتر: "اهتمام شركة Apple بالتفاصيل أمر جامح".
والاكتشاف الفرق قم بالاستعانة بصورة آيفون 15 في البلد، ومرر لأسفل لرؤية صورة مع وضع دائرة حول درج بطاقة SIM - قد تحتاج إلى توسيع الصورة وتكبيرها، فهي مخفية جيدًا.
ترددت شائعات عن أن شركة آبل ستصنع iPhone 15 eSIM فقط في جميع البلدان هذا العام، لكنها لم تصبح حقيقة.
يقول مؤيدو هذه التقنية إنها أكثر أمانًا وملاءمة، حيث يمكنك الحصول على رقمين هاتف على جهاز واحد.
ومع ذلك، يقول بعض المستخدمين في الولايات المتحدة إنه لا يوفر الكثير من الخيارات لأنهم لا يستطيعون الحصول على أكبر عدد ممكن من خطط البيانات المتوافقة مع eSIM عند السفر إلى الخارج.
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