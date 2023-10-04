طريقة حذف حساب بلاى ستيشن الخاص بك .. خطوة بخطوة

MENAFN - Youm7) تعد PLAYSTATION واحدة من أكبر العلامات التجارية للألعاب في العالم، حيث تضم PS4 وPS5 تحت حزامها، ولكن إذا انتقلت إلى نظام أساسي آخر مثل Xbox أو سئمت من اللعب بشكل عام، فقد تتساءل عما إذا كان بإمكانك حذف حسابك.حيث قد يفكر البعض أيضًا في حذف حساب PlayStation Network الخاص بهم بعد ورود تقارير عن خرق غير مؤكد لبيانات Sony، ومهما كان السبب، فمن الممكن إغلاق حسابك على PlayStation Network، لكنك ستفقد جميع البيانات المرتبطة به، بما في ذلك المشتريات.كيفية حذف حساب شبكة بلاي ستيشن

- إذا كنت تريد حذف حساب PSN الخاص بك، فسيتعين عليك التواصل مع شركة Sony.

-قبل المضي قدمًا، تأكد من أن معرف تسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني الخاص بك، بالإضافة إلى Online ID الخاص بك في متناول يدك.

- لإخبار شركة Sony برغبتك في حذف حسابك، ستحتاج إلى استخدام خيار الاتصال بالدعم. - يمكنك الوصول إليه من موقع الشركة - انقر على الحساب والأمن. - ثم حدد تغيير المعرف عبر الإنترنت وأسئلة الحساب الأخرى. - سيتعين عليك التمرير لأسفل للوصول إلى الدردشة المباشرة.هل يمكنني استعادة حساب PSN المحذوف الخاص بي؟

بمجرد حذف بياناتك من PSN، لن يكون من الممكن استعادتها.

ماذا يحدث لبيانات PSN الخاصة بي إذا قمت بحذف حسابي؟

بمجرد الانتهاء من عملية حذف الحساب، ستتم إزالة جميع البيانات المخزنة على خوادم Sony نهائيًا.



