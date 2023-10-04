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جيميل يطرح تفاعلات الرموز التعبيرية على أندرويد

10/4/2023 11:26:43 PM
(MENAFN- Youm7) تعمل شركة جوجل على منح مستخدمي Gmail الفرصة للرد على رسائل البريد الإلكتروني باستخدام رمز تعبيري واحد على هواتف iOS وأندرويد، تم التكهن بهذه الميزة منذ الأسابيع القليلة الماضية.



تهدف هذه الميزة إلى السماح للمستخدمين "بالتعبير عن أنفسهم والاستجابة بسرعة". وفقًا لشركة جوجل، تم طرح تفاعلات الرموز التعبيرية في جيميل تدريجيًا على نظام أندرويد. وسيكون متاحًا لنظامي التشغيل iOS والويب "خلال الأشهر القليلة المقبلة".



طريقة إضافة الرموز التعبيرية



في الجزء السفلي من رسالة البريد الإلكتروني ، سيرى المستخدمون زر "إضافة تفاعل رمز تعبيري" مع منتقي يقدم الخيارات المعتادة.



الزر بجوار قائمة النقاط الثلاث، يؤدي النقر عليه إلى فتح قائمة صغيرة حيث يمكن للمستخدمين الاختيار من بين الرموز



التعبيرية الافتراضية الخمسة، بمجرد تحديده،



يظهر هذا الرمز التعبيري في شريط التفاعل أسفل الرسالة.



طريقة معرفة من أرسل الرموز التعبيرية في الرسائل الجماعية



يمكنك لمس رمز تعبيري مع الاستمرار لمعرفة من أرسله. خلف الكواليس، لديك القدرة على إزالة تفاعل الرموز التعبيرية بعد إضافتها كجزء من ميزة "ضمن الإرسال" الحالية (من 5 إلى 30 ثانية):



طريقة إزالة الرموز التعبيرية



لإزالة تفاعل رمز تعبيري، في الإشعار الموجود أسفل رسالتك، اضغط على تراجع.



يمكنك فقط تغيير فترة "التراجع عن الإرسال" على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.



ماذا لو كان المستلم يستخدم الإصدار القديم من تطبيق جيميل؟



إذا كان الشخص الذي ترسل إليه تفاعلًا تعبيريًا ليس لديه عنوان جيميل، فقد يتلقى رسالة بريد إلكتروني تحتوي على "تم التفاعل عبر جيميل" مع رابط، سيحدث هذا أيضاً إذا:




استخدم إصدارًا أقدم من تطبيق جيميل




اضبط طريقة عرض المحادثة على إيقاف التشغيل

استخدم حل بريد إلكتروني تابعًا لجهة خارجية، مثل Apple Mail أو Microsoft Outlook.




استخدم حساب العمل أو المدرسة.



تشمل الحالات الأخرى التي لا تعمل فيها تفاعلات الرموز التعبيرية ما يلي:



أنت في نسخة مخفية الوجهة.




لقد قمت بالفعل بإرسال أكثر من 20 رد فعل على نفس الرسالة.


يتم تشفير الرسالة باستخدام التشفير من جانب العميل


لدى المرسل عنوان رد مخصص.







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