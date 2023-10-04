دراسة جديدة تركز على استخدام Apple Watch لمراقبة ضربات القلب عند الأطفال

MENAFN - Youm7) أطلق باحثون في جامعة ستانفورد دراسة جديدة تركز على التحقيق في كيفية مساعدة Apple Watch في تحديد عدم انتظام ضربات القلب لدى الأطفال والشباب، وفقاً لموقع 9to5mac.

كما ذكرت My Healthy Apple لأول مرة، تريد الدراسة معرفة مدى دقة ميزة Apple Watch ECG للأطفال، وكيف يمكن مقارنتها بالمراقبة السريرية قصيرة المدى.

حصلت ميزات مراقبة القلب في Apple Watch على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) للكشف عن عدم انتظام ضربات القلب لدى البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 22 عامًا، ومن خلال دراسة "الاستفادة من التقنيات القابلة للارتداء للكشف عن عدم انتظام ضربات القلب لدى الأطفال"، يرغب باحثو جامعة ستانفورد في معرفة المزيد عن الدقة لدى الأطفال.

تقوم الدراسة بتزويد 100 طفل وشاب بساعة Apple Watch لمدة ستة أشهر، سيقوم الباحثون بمقارنة عدد أحداث عدم انتظام ضربات القلب التي تم قياسها بواسطة Apple Watch مع الأحداث التي تم قياسها باستخدام "جهاز مراقبة الإيقاع السريري القياسي".

في الوقت الحالي، يمكن أن يشكل علاج الأطفال الذين يحتاجون إلى مراقبة عدم انتظام ضربات القلب عبئًا ماليًا ووقتيًا كبيرًا على المرضى وأسرهم، وإن القدرة على استخدام Apple Watch لمراقبة معدل ضربات قلب الطفل وإيقاعه بشكل سلبي من معصمه فقط سيكون بمثابة تغيير في قواعد اللعبة بالنسبة لهؤلاء المرضى وعائلاتهم.

كانت جامعة ستانفورد رائدة في دراسات Apple Watch منذ طرح الجهاز، والجدير بالذكر أن الجامعة تعاونت مع شركة Apple لإطلاق دراسة Apple Heart Study، تألفت هذه الدراسة من أكثر من 400 ألف مشارك، ارتدى جميعهم ساعة Apple Watch، واستمرت لمدة ثمانية أشهر.