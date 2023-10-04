Thursday, 05 October 2023 07:12 GMT

كيفية الطباعة من جهاز Chromebook فى 5 خطوات

10/4/2023 11:26:43 PM
(MENAFN- Youm7) إذا كنت مستخدمًا جديدًا لنظام التشغيل ChromeOS
وتحتاج إلى الطباعة من جهاز Chromebook فالأمر سهل وفقا لتقرير ديجيتال تريند.



صممت جوجل أجهزة Chromebook لتبسيط عملية الحوسبة مع الحفاظ على قوة هذه الأجهزة منخفضة التكلفة ومتعددة الاستخدامات بما يكفي لتلبية معظم الاحتياجات اليومية.



بشكل عام، العملية هي نفسها تقريبًا كما هي الحال مع أي جهاز كمبيوتر آخر ، إذا واجهت أي مشكلة، فمن الممكن أيضًا الرجوع إلى نظام Android الفرعي المدمج في أجهزة Chromebook الحديثة. ويتمتع Android بدعم أفضل من الشركات المصنعة للطابعات مقارنة بنظام التشغيل ChromeOS.



ويعد توصيل الطابعة بجهاز Chromebook أمرًا سهلاً للغاية عبر الإعدادات، ولكن نظام التشغيل ChromeOS له تخطيط مختلف عن نظامي التشغيل Windows وmacOS.



وإليك كيفية إعداد طابعة سلكية أو لاسلكية للطباعة من جهاز Chromebook.



إذا لم يكن لديك طابعة حتى الآن أو كنت تفكر في طراز جديد، فيجب عليك مراجعة دليلنا لأفضل الطابعات المتوافقة مع Chromebook التي يمكنك شراؤها، وهذا سيجعل كل شيء أسهل قليلا.



قم بإعداد طابعتك باستخدام Wi-Fi



إذا لم تكن طابعتك متصلة بشبكتك اللاسلكية بالفعل، فمن المحتمل أن تستخدم شاشة اللمس المضمنة أو تطبيق الهاتف الذكي لتوجيهك خلال معالج الإعداد،
بخلاف ذلك ستحتاج إلى الدليل الذي يمكنك تنزيله من موقع الشركة المصنعة.



وإذا لم يكن لديك خيار استخدام الطباعة اللاسلكية، فانتقل إلى القسم التالي، ابدأ بتشغيل الطابعة والتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح ومتصلة بالشبكة اللاسلكية.





الخطوة 1: افتح Launcher عن طريق تحديد الزر الدائري في أسفل اليسار.



الخطوة 2: ابدأ بكتابة "طابعة" في مربع البحث أعلى المشغل، ثم حدد إضافة طابعة من قائمة "أفضل التطابقات" أدناه.



الخطوة 3: إذا كنت قد أضفت طابعات بالفعل، فسيتم عرضها في قائمة الطابعات المحفوظة. أدناه مباشرةً، وسترى الطابعات التي يمكنك حفظها أو إعدادها .



قد تلاحظ جهاز HP OfficeJet Pro 9015e (الموضح كسلسلة 9010) في القائمة، ويعمل بشكل جيد مع جهاز Chromebook، ويعد Epson WorkForce WF-2930 خيارًا جيدًا أيضًا.



الخطوة 4: حدد حفظ أو إعداد لإضافة هذه الطابعات إلى قائمتك المحفوظة حتى تظهر كخيار عندما تحتاج إلى طباعة صورة أو مستند.



الخطوة 5: إذا لم تظهر طابعتك تلقائيًا، فاضغط فوق أيقونة Plus الزرقاء الموجودة على يمين إضافة طابعة، وتظهر نافذة منبثقة لإدخال الاسم وعنوان IP الخاص بالطابعة والبروتوكول (عادةً IPP) وقائمة الانتظار (عادةً ipp/print).











MENAFN04102023000132011024ID1107191927

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث