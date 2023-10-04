Thursday, 05 October 2023 07:12 GMT

صفر% نسبة القيمة المضافة على الكتب الجامعية أهمية التدقيق الاستقصائي لمنع المخالفات في الجامعات

10/4/2023 11:26:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬نوال‭ ‬عباس الخميس ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00


أكد‭ ‬الخبير‭ ‬الاقتصادي‭ ‬عارف‭ ‬خليفة‭ ‬أنه‭ ‬تطبق‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬بنسبة‭ ‬صفر‭ ‬بالمائة‭ ‬على‭ ‬الكتب‭ ‬الجامعية‭ ‬وذلك‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬عن‭ ‬آلية‭ ‬تطبيق‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬على‭ ‬الكتب‭ ‬الجامعية‭ ‬من‭ ‬الجهاز‭ ‬الوطني‭ ‬للإيرادات‭ ‬‮«‬انه‭ ‬عملاً‭ ‬بأحكام‭ ‬الفقرة‭ (‬أ‭) ‬من‭ ‬المادة‭ (‬77‭) ‬من‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لقانون‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة،‭ ‬تُطبق‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬بنسبة‭ ‬الصفر‭ ‬بالمائة‭ ‬على‭ ‬توريد‭ ‬خدمات‭ ‬التعليم‭ ‬والسلع‭ ‬والخدمات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بها‭ ‬لدور‭ ‬الحضانة‭ ‬ومرحلة‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬التعليم‭ ‬الأساسي‭ ‬والتعليم‭ ‬الأساسي‭ ‬والثانوي‭ ‬والعالي‭. ‬وعملاً‭ ‬بأحكام‭ ‬الفقرة‭ (‬ب‭) ‬من‭ ‬نفس‭ ‬المادة‭ ‬يُعد‭ ‬توريد‭ ‬خدمات‭ ‬التعليم‭ ‬والسلع‭ ‬والخدمات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بها‭ ‬خاضعا‭ ‬لنسبة‭ ‬الصفر‭ ‬بالمائة‭ ‬إذا‭ ‬تم‭ ‬توريدها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مدرسة‭ ‬أو‭ ‬مؤسسة‭ ‬تعليمية‭ ‬مرخصة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجهة‭ ‬المختصة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬وكانت‭ ‬مقدمَة‭ ‬إلى‭ ‬الطالب‭ ‬المسجل‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المدرسة‭ ‬أو‭ ‬المؤسسة‭ ‬التعليمية‭ ‬وذلك‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬خدمات‭ ‬التعليم‭ ‬المقدمة‭ ‬في‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬خليفة‭: ‬‮«‬وعملا‭ ‬بأحكام‭ ‬الفقرة‭ (‬د-2‭) ‬من‭ ‬نفس‭ ‬المادة‭ ‬تشمل‭ ‬السلع‭ ‬والخدمات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬التعليم‭ ‬السلع‭ ‬والخدمات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬بتقديم‭ ‬الخدمة‭ ‬التعليمية‭ ‬التي‭ ‬تكون‭ ‬إلزامية‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬المواد‭ ‬التعليمية‭ ‬المطبوعة‭ ‬والإلكترونية‭ ‬التي‭ ‬ترتبط‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬بالمناهج‭ ‬الدراسية‮»‬‭.‬

واستناداً‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬تقدم،‭ ‬تُطبق‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬بنسبة‭ ‬الصفر‭ ‬بالمائة‭ ‬على‭ ‬توريد‭ ‬واستيراد‭ ‬الكتب‭ ‬التعليمية‭ ‬والدينية‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬استيفاء‭ ‬جميع‭ ‬الشروط‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬المادة‭ (‬77‭) ‬من‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لقانون‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬وبخاصة‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬موردة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مدرسة‭ ‬أو‭ ‬مؤسسة‭ ‬تعليمية‭ ‬مرخصة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجهة‭ ‬المختصة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬ومقدمة‭ ‬إلى‭ ‬الطالب‭ ‬المسجل‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المدرسة‭ ‬أو‭ ‬المؤسسة‭ ‬التعليمية‭ ‬وأن‭ ‬تكون‭ ‬مرتبطة‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬بالمناهج‭ ‬الدراسية‭. ‬وأشار‭ ‬خليفة‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬امثلة‭ ‬حقيقية‭ ‬لأخذ‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬معظم‭ ‬الجامعات‭ ‬على‭ ‬الطلبة‭ ‬عند‭ ‬شراء‭ ‬الكتب‭ ‬الجامعية‭. ‬وتمنى‭ ‬من‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬مراعاة‭ ‬التدقيق‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬النقطة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عمليات‭ ‬التدقيق‭ ‬الاستقصائي‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬لمثل‭ ‬هذه‭ ‬الأمور‭ ‬وضمان‭ ‬ارجاع‭ ‬كل‭ ‬المبالغ‭ ‬المأخوذة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجامعات‭ ‬بآلية‭ ‬متطورة‭ ‬لو‭ ‬تحقق‭ ‬مخالفة‭ ‬الجامعات‭ ‬لقوانين‭ ‬الجهاز‭ ‬الوطني‭ ‬للإيرادات‭ ‬لنفس‭ ‬النقطة‭.‬

MENAFN04102023000055011008ID1107191926

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث