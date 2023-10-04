صفر% نسبة القيمة المضافة على الكتب الجامعية أهمية التدقيق الاستقصائي لمنع المخالفات في الجامعات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتبت: نوال عباس الخميس ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أكد الخبير الاقتصادي عارف خليفة أنه تطبق القيمة المضافة بنسبة صفر بالمائة على الكتب الجامعية وذلك بحسب ما جاء عن آلية تطبيق القيمة المضافة على الكتب الجامعية من الجهاز الوطني للإيرادات «انه عملاً بأحكام الفقرة (أ) من المادة (77) من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة، تُطبق القيمة المضافة بنسبة الصفر بالمائة على توريد خدمات التعليم والسلع والخدمات المرتبطة بها لدور الحضانة ومرحلة ما قبل التعليم الأساسي والتعليم الأساسي والثانوي والعالي. وعملاً بأحكام الفقرة (ب) من نفس المادة يُعد توريد خدمات التعليم والسلع والخدمات المرتبطة بها خاضعا لنسبة الصفر بالمائة إذا تم توريدها من قبل مدرسة أو مؤسسة تعليمية مرخصة من قبل الجهة المختصة في المملكة وكانت مقدمَة إلى الطالب المسجل في تلك المدرسة أو المؤسسة التعليمية وذلك بناء على خدمات التعليم المقدمة في البحرين».
وأضاف خليفة: «وعملا بأحكام الفقرة (د-2) من نفس المادة تشمل السلع والخدمات المرتبطة بتقديم خدمات التعليم السلع والخدمات المرتبطة بشكل مباشر بتقديم الخدمة التعليمية التي تكون إلزامية بما في ذلك المواد التعليمية المطبوعة والإلكترونية التي ترتبط بشكل مباشر بالمناهج الدراسية».
واستناداً إلى ما تقدم، تُطبق القيمة المضافة بنسبة الصفر بالمائة على توريد واستيراد الكتب التعليمية والدينية في حال استيفاء جميع الشروط المنصوص عليها في المادة (77) من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة وبخاصة أن تكون موردة من قبل مدرسة أو مؤسسة تعليمية مرخصة من قبل الجهة المختصة في المملكة ومقدمة إلى الطالب المسجل في تلك المدرسة أو المؤسسة التعليمية وأن تكون مرتبطة بشكل مباشر بالمناهج الدراسية. وأشار خليفة إلى ان هناك امثلة حقيقية لأخذ القيمة المضافة من قبل معظم الجامعات على الطلبة عند شراء الكتب الجامعية. وتمنى من ديوان الرقابة المالية والإدارية مراعاة التدقيق في هذه النقطة من خلال عمليات التدقيق الاستقصائي الذي يقام لمثل هذه الأمور وضمان ارجاع كل المبالغ المأخوذة من قبل الجامعات بآلية متطورة لو تحقق مخالفة الجامعات لقوانين الجهاز الوطني للإيرادات لنفس النقطة.
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