صفر% نسبة القيمة المضافة على الكتب الجامعية أهمية التدقيق الاستقصائي لمنع المخالفات في الجامعات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬نوال‭ ‬عباس الخميس ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00





أكد‭ ‬الخبير‭ ‬الاقتصادي‭ ‬عارف‭ ‬خليفة‭ ‬أنه‭ ‬تطبق‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬بنسبة‭ ‬صفر‭ ‬بالمائة‭ ‬على‭ ‬الكتب‭ ‬الجامعية‭ ‬وذلك‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬عن‭ ‬آلية‭ ‬تطبيق‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬على‭ ‬الكتب‭ ‬الجامعية‭ ‬من‭ ‬الجهاز‭ ‬الوطني‭ ‬للإيرادات‭ ‬‮«‬انه‭ ‬عملاً‭ ‬بأحكام‭ ‬الفقرة‭ (‬أ‭) ‬من‭ ‬المادة‭ (‬77‭) ‬من‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لقانون‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة،‭ ‬تُطبق‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬بنسبة‭ ‬الصفر‭ ‬بالمائة‭ ‬على‭ ‬توريد‭ ‬خدمات‭ ‬التعليم‭ ‬والسلع‭ ‬والخدمات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بها‭ ‬لدور‭ ‬الحضانة‭ ‬ومرحلة‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬التعليم‭ ‬الأساسي‭ ‬والتعليم‭ ‬الأساسي‭ ‬والثانوي‭ ‬والعالي‭. ‬وعملاً‭ ‬بأحكام‭ ‬الفقرة‭ (‬ب‭) ‬من‭ ‬نفس‭ ‬المادة‭ ‬يُعد‭ ‬توريد‭ ‬خدمات‭ ‬التعليم‭ ‬والسلع‭ ‬والخدمات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بها‭ ‬خاضعا‭ ‬لنسبة‭ ‬الصفر‭ ‬بالمائة‭ ‬إذا‭ ‬تم‭ ‬توريدها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مدرسة‭ ‬أو‭ ‬مؤسسة‭ ‬تعليمية‭ ‬مرخصة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجهة‭ ‬المختصة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬وكانت‭ ‬مقدمَة‭ ‬إلى‭ ‬الطالب‭ ‬المسجل‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المدرسة‭ ‬أو‭ ‬المؤسسة‭ ‬التعليمية‭ ‬وذلك‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬خدمات‭ ‬التعليم‭ ‬المقدمة‭ ‬في‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬خليفة‭: ‬‮«‬وعملا‭ ‬بأحكام‭ ‬الفقرة‭ (‬د-2‭) ‬من‭ ‬نفس‭ ‬المادة‭ ‬تشمل‭ ‬السلع‭ ‬والخدمات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬التعليم‭ ‬السلع‭ ‬والخدمات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬بتقديم‭ ‬الخدمة‭ ‬التعليمية‭ ‬التي‭ ‬تكون‭ ‬إلزامية‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬المواد‭ ‬التعليمية‭ ‬المطبوعة‭ ‬والإلكترونية‭ ‬التي‭ ‬ترتبط‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬بالمناهج‭ ‬الدراسية‮»‬‭.‬

واستناداً‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬تقدم،‭ ‬تُطبق‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬بنسبة‭ ‬الصفر‭ ‬بالمائة‭ ‬على‭ ‬توريد‭ ‬واستيراد‭ ‬الكتب‭ ‬التعليمية‭ ‬والدينية‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬استيفاء‭ ‬جميع‭ ‬الشروط‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬المادة‭ (‬77‭) ‬من‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لقانون‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬وبخاصة‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬موردة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مدرسة‭ ‬أو‭ ‬مؤسسة‭ ‬تعليمية‭ ‬مرخصة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجهة‭ ‬المختصة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬ومقدمة‭ ‬إلى‭ ‬الطالب‭ ‬المسجل‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المدرسة‭ ‬أو‭ ‬المؤسسة‭ ‬التعليمية‭ ‬وأن‭ ‬تكون‭ ‬مرتبطة‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬بالمناهج‭ ‬الدراسية‭. ‬وأشار‭ ‬خليفة‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬امثلة‭ ‬حقيقية‭ ‬لأخذ‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬معظم‭ ‬الجامعات‭ ‬على‭ ‬الطلبة‭ ‬عند‭ ‬شراء‭ ‬الكتب‭ ‬الجامعية‭. ‬وتمنى‭ ‬من‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬مراعاة‭ ‬التدقيق‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬النقطة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عمليات‭ ‬التدقيق‭ ‬الاستقصائي‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬لمثل‭ ‬هذه‭ ‬الأمور‭ ‬وضمان‭ ‬ارجاع‭ ‬كل‭ ‬المبالغ‭ ‬المأخوذة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجامعات‭ ‬بآلية‭ ‬متطورة‭ ‬لو‭ ‬تحقق‭ ‬مخالفة‭ ‬الجامعات‭ ‬لقوانين‭ ‬الجهاز‭ ‬الوطني‭ ‬للإيرادات‭ ‬لنفس‭ ‬النقطة‭.‬