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((البركة الإسلامي)) يعلن الفائز بجائزة البركات الكبرى لشهر سبتمبر

10/4/2023 11:26:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلن‭ ‬بنك‭ ‬البركة‭ ‬الإسلامي،‭ ‬إحدى‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬البحرينية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المصرفية‭ ‬الإسلامية،‭ ‬فوز‭ ‬حنان‭ ‬عبدالله‭ ‬باقر‭ ‬بالجائزة‭ ‬الشهرية‭ ‬الكبرى‭ ‬بقيمة‭ ‬100‭.‬000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬سحوبات‭ ‬شهر‭ ‬سبتمبر‭ ‬لحساب‭ ‬البركات‭ ‬الاستثماري‭. ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬إجراء‭ ‬السحب‭ ‬بحضور‭ ‬مسؤولين‭ ‬من‭ ‬البنك،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المدققين‭ ‬الداخليين‭ ‬والخارجيين‭ ‬وتحت‭ ‬إشراف‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬هنأ‭ ‬علي‭ ‬الدرزي‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬رئيس‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬بالبنك‭ ‬الفائزة‭ ‬بالجائزة‭ ‬الكبرى،‭ ‬وأضاف‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نود‭ ‬أن‭ ‬نقدم‭ ‬أجمل‭ ‬التهاني‭ ‬للفائزة‭ ‬بالجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬ونعبر‭ ‬عن‭ ‬امتناننا‭ ‬لجميع‭ ‬عملائنا‭ ‬الأعزاء‭ ‬الذين‭ ‬وضعوا‭ ‬ثقتهم‭ ‬في‭ ‬البركات‭. ‬كما‭ ‬نرحب‭ ‬بالجميع‭ ‬للانضمام‭ ‬إلينا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الرحلة‭ ‬المجزية‭ ‬لتعزيز‭ ‬فرصهم‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬بإحدى‭ ‬الجوائز‭ ‬الشهرية‭ ‬الكبرى‭ ‬بقيمة‭ ‬100.000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬جوائز‭ ‬أسبوعية‭ ‬وشهرية‭ ‬أخرى‭ ‬سيتم‭ ‬منحها‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬العام‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬عبرت‭ ‬حنان‭ ‬باقر‭ ‬عن‭ ‬سعادتها‭ ‬وامتنانها‭ ‬عند‭ ‬سماعها‭ ‬خبر‭ ‬فوزها‭ ‬بالجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬الذي‭ ‬أُعلن‭ ‬عبر‭ ‬البث‭ ‬المباشر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منصة‭ ‬الانستجرام‭ ‬التابعة‭ ‬للبنك،‭ ‬وتقدمت‭ ‬بالشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬إلى‭ ‬جميع‭ ‬منتسبي‭ ‬بنك‭ ‬البركة‭ ‬الإسلامي‭ ‬على‭ ‬جهودهم‭ ‬المتواصلة‭ ‬ومساعيهم‭ ‬الدؤوبة‭ ‬لتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬والمنتجات‭ ‬المصرفية‭.‬

ويقدم‭ ‬حساب‭ ‬البركات‭ ‬الاستثماري‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬البركة‭ ‬الإسلامي‭ ‬المتوافق‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬جائزة‭ ‬شهرية‭ ‬كبرى‭ ‬بقيمة‭ ‬100‭.‬000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لفائز‭ ‬واحد،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬جوائز‭ ‬نقدية‭ ‬أسبوعية‭ ‬بقيمة‭ ‬500‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لثمانية‭ ‬فائزين،‭ ‬وأربع‭ ‬جوائز‭ ‬للعملاء‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬يسبق‭ ‬لهم‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬حساب‭ ‬البركات‭ ‬بقيمة‭ ‬250‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭. ‬وباستطاعة‭ ‬الأفراد‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الجنسيات‭ ‬الذين‭ ‬تزيد‭ ‬أعمارهم‭ ‬على‭ ‬18‭ ‬عاما‭ ‬فتح‭ ‬الحساب،‭ ‬وأيضًا‭ ‬لمن‭ ‬هم‭ ‬دون‭ ‬18‭ ‬عامًا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬ذويهم‭ ‬أو‭ ‬ممثليهم‭ ‬القانونيين‭. ‬وكذلك‭ ‬باستطاعة‭ ‬المؤسسات‭ ‬والشركات‭ ‬فتح‭ ‬حساب‭ ‬البركات‭ ‬الخاص‭ ‬بهم‭ ‬وإيداع‭ ‬مبلغ‭ ‬قدره‭ ‬50‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يُعادل‭ ‬135‭ ‬دولارا‭ ‬أمريكيا‭ ‬بصفته‭ ‬حدا‭ ‬أدنى‭.‬

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