((البركة الإسلامي)) يعلن الفائز بجائزة البركات الكبرى لشهر سبتمبر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلن بنك البركة الإسلامي، إحدى المؤسسات المالية البحرينية الرائدة في مجال المصرفية الإسلامية، فوز حنان عبدالله باقر بالجائزة الشهرية الكبرى بقيمة 100.000 دينار بحريني، وذلك ضمن سحوبات شهر سبتمبر لحساب البركات الاستثماري. وقد تم إجراء السحب بحضور مسؤولين من البنك، بالإضافة إلى المدققين الداخليين والخارجيين وتحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة.
وبهذه المناسبة هنأ علي الدرزي القائم بأعمال رئيس الخدمات المصرفية للأفراد بالبنك الفائزة بالجائزة الكبرى، وأضاف قائلاً: «نود أن نقدم أجمل التهاني للفائزة بالجائزة الكبرى ونعبر عن امتناننا لجميع عملائنا الأعزاء الذين وضعوا ثقتهم في البركات. كما نرحب بالجميع للانضمام إلينا في هذه الرحلة المجزية لتعزيز فرصهم في الفوز بإحدى الجوائز الشهرية الكبرى بقيمة 100.000 دينار بحريني، بالإضافة إلى جوائز أسبوعية وشهرية أخرى سيتم منحها على مدار العام».
من جهتها، عبرت حنان باقر عن سعادتها وامتنانها عند سماعها خبر فوزها بالجائزة الكبرى الذي أُعلن عبر البث المباشر من خلال منصة الانستجرام التابعة للبنك، وتقدمت بالشكر والتقدير إلى جميع منتسبي بنك البركة الإسلامي على جهودهم المتواصلة ومساعيهم الدؤوبة لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية.
ويقدم حساب البركات الاستثماري من بنك البركة الإسلامي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية جائزة شهرية كبرى بقيمة 100.000 دينار بحريني لفائز واحد، بالإضافة إلى جوائز نقدية أسبوعية بقيمة 500 دينار بحريني لثمانية فائزين، وأربع جوائز للعملاء الذين لم يسبق لهم الفوز في حساب البركات بقيمة 250 دينارا بحرينيا. وباستطاعة الأفراد من جميع الجنسيات الذين تزيد أعمارهم على 18 عاما فتح الحساب، وأيضًا لمن هم دون 18 عامًا من قبل ذويهم أو ممثليهم القانونيين. وكذلك باستطاعة المؤسسات والشركات فتح حساب البركات الخاص بهم وإيداع مبلغ قدره 50 دينارا بحرينيا أو ما يُعادل 135 دولارا أمريكيا بصفته حدا أدنى.
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