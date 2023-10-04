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مصارف البحرين تبحث تعزيز التعاون مع اتحاد المصارف العربية

10/4/2023 11:26:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

عقد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لجمعية‭ ‬مصارف‭ ‬البحرين‭ ‬الدكتور‭ ‬وحيد‭ ‬القاسم‭ ‬اجتماعا‭ ‬مع‭ ‬زينب‭ ‬وهبة‭ ‬نائب‭ ‬مدير‭ ‬التدريب‭ ‬في‭ ‬اتحاد‭ ‬المصارف‭ ‬العربية،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬استضافت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ورشة‭ ‬العمل‭ ‬حول‭ ‬الممارسات‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬وحوكمة‭ ‬الشركات‭ ‬‮«‬ ESG ‮»‬‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية،‭ ‬والتي‭ ‬أقيمت‭ ‬بالتعاون‭ ‬بين‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬وجمعية‭ ‬مصارف‭ ‬البحرين‭ ‬واتحاد‭ ‬المصارف‭ ‬العربية‭.‬

وبحث‭ ‬الاجتماع‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬جمعية‭ ‬مصارف‭ ‬البحرين‭ ‬واتحاد‭ ‬المصارف‭ ‬العربية‭ ‬بما‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬يطلع‭ ‬إليها‭ ‬كلا‭ ‬الجانبين،‭ ‬واستعرض‭ ‬الاجتماع‭ ‬أيضا‭ ‬إمكانية‭ ‬تنفيذ‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬المشتركة‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بأحدث‭ ‬التطورات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الصناعة‭ ‬المصرفية‭.‬

وتطرق‭ ‬الاجتماع‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬إلى‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬مبادرات‭ ‬وبرامج‭ ‬تدريبية‭ ‬وتوعية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الممارسات‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬وحوكمة‭ ‬الشركات‭ ‬‮«‬ ESG ‮»‬‭
‬في‭ ‬قطاع‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬والمصرفية،‭ ‬والمخاطر‭ ‬التي‭ ‬تواجها‭ ‬البنوك‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالتغير‭ ‬المناخي،‭ ‬وتوفير‭ ‬منصة‭ ‬تعليمية‭ ‬وتدريبية‭ ‬دائمة‭ ‬لهذا‭ ‬الغرض،‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬وتطوير‭ ‬المهارات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بهذه‭ ‬المسائل‭ ‬الهامة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬والأطر‭ ‬والمبادرات‭ ‬الدولية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بالممارسات‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والحوكمة،‭ ‬وآلية‭ ‬الإفصاح‭ ‬عنها‭ ‬للجهات‭ ‬التنظيمية‭ ‬والرقابية‭ ‬وأصحاب‭ ‬المصلحة‭.‬

وأكد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لجمعية‭ ‬مصارف‭ ‬البحرين‭ ‬الدكتور‭ ‬وحيد‭ ‬القاسم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬حرص‭ ‬جمعية‭ ‬مصارف‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬فتح‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬قنوات‭ ‬التواصل‭ ‬الفعالة‭ ‬مع‭ ‬اتحاد‭ ‬المصارف‭ ‬العربية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الوطيدة‭ ‬بين‭ ‬الجانبين،‭ ‬وتبادل‭ ‬أفضل‭ ‬الخبرات‭ ‬والممارسات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بالصناعة‭ ‬المالية‭ ‬وتطوراتها‭.‬

ونوه‭ ‬الدكتور‭ ‬القاسم‭ ‬بالمبادرات‭ ‬والمشروعات‭ ‬والبرامج‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬اتحاد‭ ‬المصارف‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مساعيه‭ ‬للنهوض‭ ‬بواقع‭ ‬الصناعة‭ ‬المصرفية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭ ‬ككل،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬استعداد‭ ‬جمعية‭ ‬مصارف‭ ‬البحرين‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬تحقيقا‭ ‬لمصلحة‭ ‬أعضائها‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬والمصرفية،‭ ‬وإتاحة‭ ‬مجال‭ ‬أوسع‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬التجارب‭ ‬البحرينية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬والمصرفية‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬اعربت‭ ‬زينب‭ ‬وهبة‭ ‬عن‭ ‬تقديرها‭ ‬للتعاون‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬مصارف‭ ‬البحرين‭ ‬وجميع‭ ‬الشركاء‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذه‭ ‬الورشة،‭ ‬مؤكدة‭ ‬حرص‭ ‬اتحاد‭ ‬المصارف‭ ‬العربية‭ ‬على‭ ‬متابعة‭ ‬مخرجاتها،‭ ‬خاصة‭ ‬وأن‭ ‬الممارسات‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬وحوكمة‭ ‬الشركات‭ ‬باتت‭ ‬عنصرا‭ ‬أساسيا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬والمصرفية‭.‬

ونوهت‭ ‬وهبة‭ ‬بالاجتماع‭ ‬المثمر‭ ‬مع‭ ‬الجمعية،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬وضع‭ ‬برنامج‭ ‬تعاون‭ ‬مشترك‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬يضمن‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالصناعة‭ ‬المصرفية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭ ‬ككل‭.‬

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