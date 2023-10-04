مصارف البحرين تبحث تعزيز التعاون مع اتحاد المصارف العربية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
عقد الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين الدكتور وحيد القاسم اجتماعا مع زينب وهبة نائب مدير التدريب في اتحاد المصارف العربية، وذلك على هامش استضافت مملكة البحرين ورشة العمل حول الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات « ESG » في الخدمات المصرفية، والتي أقيمت بالتعاون بين مصرف البحرين المركزي وجمعية مصارف البحرين واتحاد المصارف العربية.
وبحث الاجتماع تعزيز التعاون المشترك بين جمعية مصارف البحرين واتحاد المصارف العربية بما يصب في تحقيق الأهداف التي يطلع إليها كلا الجانبين، واستعرض الاجتماع أيضا إمكانية تنفيذ المزيد من الفعاليات المشتركة ذات الصلة بأحدث التطورات في مجال الصناعة المصرفية.
وتطرق الاجتماع بشكل خاص إلى التعاون في تنفيذ مبادرات وبرامج تدريبية وتوعية في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات « ESG »
في قطاع المؤسسات المالية والمصرفية، والمخاطر التي تواجها البنوك المرتبطة بالتغير المناخي، وتوفير منصة تعليمية وتدريبية دائمة لهذا الغرض، بهدف تعزيز الوعي وتطوير المهارات المتعلقة بهذه المسائل الهامة، إضافة إلى أفضل الممارسات والأطر والمبادرات الدولية ذات الصلة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، وآلية الإفصاح عنها للجهات التنظيمية والرقابية وأصحاب المصلحة.
وأكد الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين الدكتور وحيد القاسم خلال الاجتماع حرص جمعية مصارف البحرين على فتح المزيد من قنوات التواصل الفعالة مع اتحاد المصارف العربية، وتعزيز العلاقات الوطيدة بين الجانبين، وتبادل أفضل الخبرات والممارسات ذات الصلة بالصناعة المالية وتطوراتها.
ونوه الدكتور القاسم بالمبادرات والمشروعات والبرامج التي ينظمها اتحاد المصارف العربية في إطار مساعيه للنهوض بواقع الصناعة المصرفية في المنطقة العربية ككل، معربا عن استعداد جمعية مصارف البحرين لتعزيز التعاون مع الاتحاد تحقيقا لمصلحة أعضائها من المؤسسات المالية والمصرفية، وإتاحة مجال أوسع للاستفادة من التجارب البحرينية الرائدة في مجال الخدمات المالية والمصرفية.
من جانبها اعربت زينب وهبة عن تقديرها للتعاون مع جمعية مصارف البحرين وجميع الشركاء في تنفيذ هذه الورشة، مؤكدة حرص اتحاد المصارف العربية على متابعة مخرجاتها، خاصة وأن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات باتت عنصرا أساسيا في مجال الخدمات المالية والمصرفية.
ونوهت وهبة بالاجتماع المثمر مع الجمعية، مشيرة إلى أهمية وضع برنامج تعاون مشترك بين الجانبين يضمن الارتقاء بالصناعة المصرفية في المنطقة العربية ككل.
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