وزير النفط والبيئة يشارك في الطاولة المستديرة لوزراء الطاقة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬دينه‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬المبعوث‭ ‬الخاص‭ ‬لشؤون‭ ‬المناخ،‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تبنّي‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬والمشاريع‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬للمحافظة‭ ‬على‭ ‬الطاقة‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬منوّهاً‭ ‬بأهمية‭ ‬عقد‭ ‬الفعاليات‭ ‬العالمية‭ ‬المتخصصة‭ ‬والاستفادة‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬تبادل‭ ‬التجارب‭ ‬والخبرات‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬ما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬النظم‭ ‬التكنولوجية‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭.‬

وقال‭ ‬بن‭ ‬دينه‭ ‬إنّ‭ ‬المملكة‭ ‬ماضية‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬والمشاريع‭ ‬البيئية‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬الحياد‭ ‬الصفري‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2060‭ ‬وخفض‭ ‬انبعاثات‭ ‬الغازات‭ ‬الدفيئة‭ ‬بنسبة‭ ‬30 ‭%‬ ‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2035،‭ ‬ومنها‭ ‬مضاعفة‭ ‬أشجار‭ ‬المانغروف‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬ومضاعفة‭ ‬عدد‭ ‬الأشجار،‭ ‬وتعزيز‭ ‬كفاءة‭ ‬استخدام‭ ‬الطاقة،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية،‭ ‬بهدف‭ ‬تأمين‭ ‬بيئة‭ ‬داعمة‭ ‬للتنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬مشاركة‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬في‭ ‬الطاولة‭ ‬المستديرة‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬المعالي‭ ‬والسعادة‭ ‬وزراء‭ ‬الطاقة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬فعاليات‭ ‬معرض‭ ‬ومؤتمر‭ ‬أبوظبي‭ ‬الدولي‭ ‬للبترول‭ ‬‮«‬أديبك‭ ‬2023‮»‬،‭ ‬لمناقشة‭ ‬السياسات‭ ‬الداعمة‭ ‬إلى‭ ‬تسريع‭ ‬التحول‭ ‬إلى‭ ‬طاقة‭ ‬مستدامة‭ ‬آمنة،‭ ‬منخفضة‭ ‬الكربون‭ ‬وبتكلفة‭ ‬معقولة‭.‬

وأوضح‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬بأن‭ ‬مشاركة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬‮«‬أديبك‭ ‬2023‮»‬‭ ‬تأتي‭ ‬تجسيدًا‭ ‬للتعاون‭ ‬الوثيق‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬قطاع‭ ‬النفط‭ ‬والغاز،‭ ‬منوهًا‭ ‬بالجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الطاقة‭ ‬والنفط‭ ‬والبيئة،‭ ‬ومتمنيًا‭ ‬لها‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬فيما‭ ‬تسعى‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬تطلعات‭ ‬مستقبلية‭ ‬نحو‭ ‬الازدهار‭ ‬والنمو‭ ‬والتطور‭.‬وأشار‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬معرض‭ ‬ومؤتمر‭ ‬‮«‬أديبك‭ ‬2023‮»‬‭ ‬يعتبر‭ ‬فرصة‭ ‬متميزة‭ ‬لمناقشة‭ ‬التحديات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والجيوسياسية‭ ‬والمناخية‭ ‬التي‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬إمدادات‭ ‬وأسواق‭ ‬الطاقة‭ ‬وانعكاساتها،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التباحث‭ ‬في‭ ‬الحلول‭ ‬الإبداعية‭ ‬المبتكرة‭ ‬المتطورة‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬ركائز‭ ‬الطاقة‭ ‬الثلاث‭ ‬المتمثلة‭ ‬بالتكلفة،‭ ‬والاستدامة،‭ ‬والأمن‭.‬