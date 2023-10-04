Thursday, 05 October 2023 07:11 GMT

وزير النفط والبيئة يشارك في الطاولة المستديرة لوزراء الطاقة

10/4/2023 11:26:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬دينه‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬المبعوث‭ ‬الخاص‭ ‬لشؤون‭ ‬المناخ،‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تبنّي‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬والمشاريع‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬للمحافظة‭ ‬على‭ ‬الطاقة‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬منوّهاً‭ ‬بأهمية‭ ‬عقد‭ ‬الفعاليات‭ ‬العالمية‭ ‬المتخصصة‭ ‬والاستفادة‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬تبادل‭ ‬التجارب‭ ‬والخبرات‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬ما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬النظم‭ ‬التكنولوجية‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭.‬

وقال‭ ‬بن‭ ‬دينه‭ ‬إنّ‭ ‬المملكة‭ ‬ماضية‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬والمشاريع‭ ‬البيئية‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬الحياد‭ ‬الصفري‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2060‭ ‬وخفض‭ ‬انبعاثات‭ ‬الغازات‭ ‬الدفيئة‭ ‬بنسبة‭ ‬30 ‭%‬ ‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2035،‭ ‬ومنها‭ ‬مضاعفة‭ ‬أشجار‭ ‬المانغروف‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬ومضاعفة‭ ‬عدد‭ ‬الأشجار،‭ ‬وتعزيز‭ ‬كفاءة‭ ‬استخدام‭ ‬الطاقة،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية،‭ ‬بهدف‭ ‬تأمين‭ ‬بيئة‭ ‬داعمة‭ ‬للتنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬مشاركة‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬في‭ ‬الطاولة‭ ‬المستديرة‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬المعالي‭ ‬والسعادة‭ ‬وزراء‭ ‬الطاقة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬فعاليات‭ ‬معرض‭ ‬ومؤتمر‭ ‬أبوظبي‭ ‬الدولي‭ ‬للبترول‭ ‬‮«‬أديبك‭ ‬2023‮»‬،‭ ‬لمناقشة‭ ‬السياسات‭ ‬الداعمة‭ ‬إلى‭ ‬تسريع‭ ‬التحول‭ ‬إلى‭ ‬طاقة‭ ‬مستدامة‭ ‬آمنة،‭ ‬منخفضة‭ ‬الكربون‭ ‬وبتكلفة‭ ‬معقولة‭.‬

وأوضح‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬بأن‭ ‬مشاركة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬‮«‬أديبك‭ ‬2023‮»‬‭ ‬تأتي‭ ‬تجسيدًا‭ ‬للتعاون‭ ‬الوثيق‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬قطاع‭ ‬النفط‭ ‬والغاز،‭ ‬منوهًا‭ ‬بالجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الطاقة‭ ‬والنفط‭ ‬والبيئة،‭ ‬ومتمنيًا‭ ‬لها‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬فيما‭ ‬تسعى‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬تطلعات‭ ‬مستقبلية‭ ‬نحو‭ ‬الازدهار‭ ‬والنمو‭ ‬والتطور‭.‬وأشار‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬معرض‭ ‬ومؤتمر‭ ‬‮«‬أديبك‭ ‬2023‮»‬‭ ‬يعتبر‭ ‬فرصة‭ ‬متميزة‭ ‬لمناقشة‭ ‬التحديات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والجيوسياسية‭ ‬والمناخية‭ ‬التي‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬إمدادات‭ ‬وأسواق‭ ‬الطاقة‭ ‬وانعكاساتها،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التباحث‭ ‬في‭ ‬الحلول‭ ‬الإبداعية‭ ‬المبتكرة‭ ‬المتطورة‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬ركائز‭ ‬الطاقة‭ ‬الثلاث‭ ‬المتمثلة‭ ‬بالتكلفة،‭ ‬والاستدامة،‭ ‬والأمن‭.‬

MENAFN04102023000055011008ID1107191922

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث