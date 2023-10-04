مؤشرا ((البحرين العام)) و((البحرين الإسلامي)) يقفلان بارتفاع

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أقفل «مؤشر البحرين العام» يوم أمس الأربعاء عند مستوى 1 , 946 , 31 بارتفاع قدره 11 , 18 نقطة مقارنة بإقفاله يوم الثلاثاء، في حين أقفل «مؤشر البحرين الإسلامي» عند مستوى 737 , 04 بارتفاع قدره 11 , 20 نقطة مقارنة بإقفاله السابق.
وقد تداول المستثمرون في «بورصة البحرين» 1 , 73 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 284 , 11 ألف دينار بحريني، تم تنفيذها من خلال 69 صفقة، حيث ركز المستثمرون تعاملاتهم على أسهم قطاع المال الذي بلغت قيمة أسهمه المتداولة 200 , 40 ألف دينار أي ما نسبته 70 , 53 % من القيمة الإجمالية للتداول وبكمية قدرها 1 , 52 مليون سهم، تم تنفيذها من خلال 53 صفقة.
جاء بنك السلام في المركز الأول إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة 109 , 02 ألف دينار أي ما نسبته 38 , 37 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 606 , 85 آلاف سهم، تم تنفيذها من خلال 24 صفقة.
أما المركز الثاني فكان لمجموعة البركة المصرفية بقيمة قدرها 70 , 78 ألف دينار أي ما نسبته 24 , 91 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 659 , 29 ألف سهم، تم تنفيذها من خلال 13 صفقة. ثم جاءت شركة البحرين للاتصالات (بيون) بقيمة قدرها 26 , 43 ألف دينار أي ما نسبته 9 , 30 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 53 , 47 ألف سهم، تم تنفيذها من خلال 9 صفقات. وقد تم يوم أمس تداول أسهم 10 شركات، ارتفعت أسعار أسهم 4 شركات، في حين انخفضت أسعار أسهم شركة واحدة، وحافظت بقية الشركات على أسعار إقفالاتها السابقة.
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