Beyon راعيا رئيسيا لمنتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية 2023

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلنت‭ ‬هيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬أن‭ ‬شركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬ستكون‭ ‬الراعي‭ ‬الرئيسي‭ ‬لمنتدى‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬العاشرة،‭ ‬الذي‭ ‬سيقام‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬لتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬والمزمع‭ ‬عقده‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬9‭ ‬إلى‭ ‬11‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023،‭ ‬بمركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭ ‬بمنطقة‭ ‬الصخير‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أعرب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬القائد‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لشركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬على‭ ‬رعايتها‭ ‬للمنتدى،‭ ‬مثمنًا‭ ‬جهود‭ ‬الشركة‭ ‬وحرصها‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬المبادرات‭ ‬الرقمية‭ ‬وتعزيز‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬بالتكنولوجيا‭ ‬الحديثة،‭ ‬الذي‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬التزامها‭ ‬المستمر‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬ودورها‭ ‬كشركة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الرقمية‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬أعرب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للنمو‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عن‭ ‬سعادة‭ ‬الشركة‭ ‬بكونها‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬منتدى‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬2023،‭ ‬الذي‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬رؤيتها‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬نمو‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الرقمية‭ ‬وتعزيز‭ ‬دورها‭ ‬كمسهم‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬مبديا‭ ‬ثقته‭ ‬بأن‭ ‬المنتدى‭ ‬سيوفر‭ ‬منصة‭ ‬قوية‭ ‬لاستعراض‭ ‬أحدث‭ ‬الابتكارات‭ ‬وتبادل‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مناقشة‭ ‬الاتجاهات‭ ‬الناشئة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬مع‭ ‬الأخذ‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬أهمية‭ ‬مسؤوليات‭ ‬قطاع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬تجاه‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬والمنظمات‭ ‬الخاصة‭ ‬والمجتمع‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭.‬