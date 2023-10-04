Beyon راعيا رئيسيا لمنتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية 2023

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلنت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن شركة Beyon ستكون الراعي الرئيسي لمنتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية في نسخته العاشرة، الذي سيقام تحت رعاية كريمة من الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات، والمزمع عقده خلال الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر 2023، بمركز البحرين العالمي للمعارض بمنطقة الصخير.
وبهذه المناسبة أعرب الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد علي القائد عن شكره وتقديره لشركة Beyon على رعايتها للمنتدى، مثمنًا جهود الشركة وحرصها على دعم المبادرات الرقمية وتعزيز البنية التحتية بالتكنولوجيا الحديثة، الذي يتماشى مع التزامها المستمر بالمسؤولية الاجتماعية، ودورها كشركة رائدة في مجال التكنولوجيا الرقمية.
وفي هذا الصدد أعرب الرئيس التنفيذي للنمو الرقمي في شركة Beyon الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة عن سعادة الشركة بكونها جزءًا من منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية 2023، الذي يتماشى مع رؤيتها في دعم نمو التكنولوجيا الرقمية وتعزيز دورها كمسهم رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني، مبديا ثقته بأن المنتدى سيوفر منصة قوية لاستعراض أحدث الابتكارات وتبادل أفضل الممارسات، إلى جانب مناقشة الاتجاهات الناشئة في هذا المجال، مع الأخذ في الاعتبار أهمية مسؤوليات قطاع التكنولوجيا تجاه الجهات الحكومية والمنظمات الخاصة والمجتمع بشكل عام.
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