Thursday, 05 October 2023 07:11 GMT

3 ملايين م2 مسطحات خضراء

10/4/2023 11:25:42 PM
(MENAFN- Al Watan) نفذت الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة بأمانة الطائف برنامجاً لصيانة المسطحات الخضراء والحزام الأخضر من الأشجار بأنحاء المدينة والضواحي والمواقع السياحية ومداخل ومخارج الطائف، والساحات والميادين العامة والمساحات الجانبية على الطرق والمثلثات والزوائد التنظيمية والجزر الوسطية والحدائق والمتنزهات العامة عموماً، بما يضمن تحقيق السلامة المرورية بالطرق، ومنع معيقات الرؤية.
وقامت فرق صيانة المزروعات بأعمال تهذيب الأشجار وتقليمها وصقل التربة وتنظيف وتسوية الأحواض وقص الشجيرات والحشائش والنجيل الطبيعي في العديد من المواقع، وبلغت مساحة المواقع التي تمت صيانتها أكثر من 3 ملايين متر مربع.
وقامت فرق الصيانة بأعمال الصيانة الدورية لشبكة ريّ الحدائق وأشجار الشوارع بوسائل الري الحديثة والتنقيط التي تغطي أنحاء المدينة، وذلك ضمن السبل الكفيلة بالحفاظ على الثروة المائية، والاستفادة من المياه المعاد تدويرها لدعم المساحة الخضراء بالمحافظة لأعمال الريّ لتحقيق الاستفادة القصوى من مياه الريّ وترشيد الاستهلاك.

MENAFN04102023000089011017ID1107191915

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث