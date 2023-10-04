20 عاماً من الحب.. أحمد حلمي يكشف سر استمرار زواجه من منى زكي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عبر الفنان المصري أحمد حلمي، عن حبه لزوجته الفنانة المصرية منى زكي، ووصفها بأنها المرآة التي يرى فيها نفسه، منوهاً بقوة علاقتهما، وحرصهما على دعم بعضهما.
وفي التفاصيل، استشهد أحمد خلال لقاء له مع برنامج "AB talks" بمقولة "وراء كل رجل عظيم امرأة أعظم منه"، مؤكداً أن منى هي السبب في تغيير مراحل مهمة في حياته على المستويين الإنساني والمهني.
ووصف الفنان المصري أحمد حلمي زوجته بـ"الصادقة" في عالم تنتشر فيه "المجاملة"، لافتاً إلى حرصها على أن تكون حقيقية مع نفسها والآخرين، حيث تقول الصدق بشكل لطيف وودي.
وتحدث أحمد عن سر استمرار زواجه لقرابة 20 عاماً، مشيراً إلى أن الحب يختلف قبل الزواج وبعده، لكون البداية تكمن في الوقوع في الحب، ثم يندرج الحب بعد الزواج تحت مسمى "الاستقرار"، وهذا ما اتبعه الثنائي. -وكالات
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