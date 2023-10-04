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20 عاماً من الحب.. أحمد حلمي يكشف سر استمرار زواجه من منى زكي

10/4/2023 11:23:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عبر الفنان المصري أحمد حلمي، عن حبه لزوجته الفنانة المصرية منى زكي، ووصفها بأنها المرآة التي يرى فيها نفسه، منوهاً بقوة علاقتهما، وحرصهما على دعم بعضهما.
وفي التفاصيل، استشهد أحمد خلال لقاء له مع برنامج "AB talks" بمقولة "وراء كل رجل عظيم امرأة أعظم منه"، مؤكداً أن منى هي السبب في تغيير مراحل مهمة في حياته على المستويين الإنساني والمهني.

ووصف الفنان المصري أحمد حلمي زوجته بـ"الصادقة" في عالم تنتشر فيه "المجاملة"، لافتاً إلى حرصها على أن تكون حقيقية مع نفسها والآخرين، حيث تقول الصدق بشكل لطيف وودي.

وتحدث أحمد عن سر استمرار زواجه لقرابة 20 عاماً، مشيراً إلى أن الحب يختلف قبل الزواج وبعده، لكون البداية تكمن في الوقوع في الحب، ثم يندرج الحب بعد الزواج تحت مسمى "الاستقرار"، وهذا ما اتبعه الثنائي. -وكالات

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