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البخيت: فوز مجمع اللغة العربية بجائزة الملك سلمان شهادة على مستواه الرفيع

10/4/2023 11:23:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عزيزة علي






عمان- أعلن أول من أمس عن فوز مجمع اللغة العربية الأردني بجائزة مجمع الملك سلمان العالمية للغة العربية، وأعلن المجمع في بيان صحفي فوزه بالجائزة عن فرع نشر الوعي اللغوي.
وتوجه المجمع بالتهنئة إلى الأردنيين ومؤسسات الوطن العلمية والأكاديمية على هذا التكريم، وبالشكر والتقدير لجهود مجمع الملك سلمان ممثلا بالأمير بدر بن عبدالله بن فرحان رئيس مجلس أمناء المجمع وأمينه العام الأستاذ الدكتور عبدالله الوشمي، على جهودها في خدمة اللغة وتعزيز مكانتها وترسيخ الهوية العربية المعبرة عن العمق اللغوي والثراء التاريخي والثقافي والامتداد الحضاري الفاعل.
نائب رئيس المجمع أ. د. محمد عدنان البخيت. قال في تصريح لـ "الغد"، حول أهمية جائزة مجمع الملك سلمان العالمية للغة العربية، والتي فاز بها مجمع اللغة العربية الأردني: "نال مجمع اللغة العربية الأردني جائزة الملك فيصل في الرياض العام 2017، وسبق أن نال عدد من أعضاء المجمع جائزة الملك فيصل مثل المرحوم الدكتور ناصر الدين الأسد والمرحوم الدكتور عبد العزيز الدوري والمرحوم الدكتور إحسان عباس، والأستاذ الدكتور إبراهيم السعافين، والأستاذ الدكتور محمد عدنان "البخيت".
ورأى البخيت، أن فوز المجمع العام الحالي بجائزة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، عن دوره في نشر الوعي اللغوي باللغة العربية، جاء تأكيدا على ما ينجزه في مجال اللغة العربية، مشيرا إلى ما جاء في قرار لجان مجمع الملك سلمان :"وفي فئة المؤسسات منحت الجائزة لمجمع اللغة العربية في الأردن، لتميز إسهاماته في خدمة اللغة العربية بعراقتها وامتداد نطاقها الزماني على مدى عقود، وتقديم مبادرات في الدفاع عن اللغة العربية، وتعزيز سبل الحفاظ على سلامتها، والعمل على أن تواكب متطلبات مجتمع المعرفة؛ بتشجيع التأليف، والترجمة، والنشر في اللغة العربية وقضاياها، فضلا عن وضع معاجم لمصطلحات العلوم والآداب والفنون، والسعي إلى توحيد المصطلحات بالتعاون مع المؤسسات التربوية والعلمية واللغوية والثقافية".
وأكد البخيت، أن هذا الفوز يدل على المستوى الرفيع الذي يتمتع به أعضاء المجمع وذلك في نشر العناية باللغة العربية وآدابها، واهتمامه بالخط العربي والتأليف والترجمة إلى اللغة العربية واستشرافه لمستقبل اللغة في زمن الحوسبة والانفتاح على آفاق المستقبل.
ويذكر أن جائزة مجمع الملك سلمان العالمية للغة العربية، تمثل إحدى المبادرات الأساسية التي أطلقها المجمع لخدمة اللغة العربية، وتعزيز حضورها، وتكريم المتميزين فيها، حيث تأتي هذه الجائزة جزءا من سياق العمل التأسيسي المتكامل لمجمع الملك سلمان العالمي، المنبثق عن الاهتمام بتعزيز الهوية، وبعث الأصالة، وإثراء الإنسان في جوانب شخصيته وفي مهاراته.
وتتضمن الجائزة مختلف الفروع الأساسية التي تشترك في ترسيخ الهوية اللغوية؛ في التعليم، وحوسبة العربية، والبحث العلمي، ونشر الوعي اللغوي. وقد استقر الرأي على هذه الفروع بعد دراسة قام بها المجمع لضمان تحقيق الجائزة لأهدافها، وقدرتها على التحفيز في أكثر الجوانب اتصالا بمستقبل اللغة وتأثيرا فيها.
وتهدف الجائزة، إلى لفت الأنظار إلى عظم الدور الذي يؤديه هؤلاء في حفظ الهوية اللغوية، وترسيخ الثقافة العربية، وتعميق الولاء وتجويد التواصل بين أفراد المجتمع العربي، كما تهدف إلى تكثيف التنافس في المجالات المستهدفة، وزيادة الاهتمام والعناية بها، وتقدير التخصصات المتصلة بها؛ لضمان مستقبل زاهر للغة العربية، وتأكيد صدارتها بين اللغات. وإطلاق هذه الجائزة التي تحمل اسم المجمع هو -لا ريب- تكريم لجميع المختصين المعنيين بخدمة اللغة العربية، وتأكيد لقيمة العمل الذي يؤدونه، والعلم الذي ينشرونه.

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