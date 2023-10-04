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التعليم العالي تعلن أسماء المرشحين للمنح الخارجية (رابط)

10/4/2023 11:23:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح الخارجية للعام الجامعي (2023-2024) ضمن دورة الترشيح الثانية اليوم الأربعاء، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات على الرابط التالي ( ) وكذلك من خلال إرسال رسائل نصية للطلبة المرشحين على أرقام الهواتف التي خزّنوها عند تقديم الطلبات.

وبحسب المديرية، سيُعطى الطالب المرشح للاستفادة من هذه المنح مهلة (12) ساعة فقط لاتخاذ القرار وتنفيذه إلكترونياً بالموافقة على المنحة التي تم ترشيحه للاستفادة منها، أو رفضها، وذلك من خلال البرمجية الإلكترونية التي أعدتها الوزارة مسبقاً لهذا الغرض، على أن يقوم في حال الموافقة على الترشيح باستكمال الوثائق اللازمة خلال 48 ساعة عبر مراجعة الوزارة/ مديرية البعثات/ قسم الدارسين في الخارج والاتفاقيات الثقافية، وبخلاف ذلك فإنه يفقد حقه في الترشيح.

وأوضحت أنه بإمكان أي طالب غير مرشح للاستفادة من هذه المنح الاطلاع من خلال البرمجية على أسماء ومعدلات الطلبة الذين تم ترشيحهم ضمن اللواء الجغرافي أو الاعتباري الذي ينافس ضمنه الطالب.

ودعت المديرية الراغبين بطرح أي سؤال أو استفسار إلى التواصل عبر البريد الإلكتروني الخاص بمديرية البعثات ().

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