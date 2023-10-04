Thursday, 05 October 2023 07:10 GMT

في اليوم العالمي للمعلمين: الأردن يرتقي بالتعليم ويطور مفرداته

10/4/2023 11:23:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
آلاء مظهر






عمان – في وقت يحتفل فيه الأردن والعالم بـ"اليوم العالمي للمعلمين" تحت شعار "المعلمون الذين نحتاج اليهم لضمان المستقبل الذي نصبو اليه" اليوم، الذي اختارته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) لهذا العام، أكد معلمون فائزون بجائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي، أن وجود يوم يحتفل فيه العالم بالمعلم، يشكل امتنانا واعترافا بالمساهمات الحيوية التي يقدمها المعلمون، من أجل نهضة مجتمعاتهم، عبر ايجادهم طلبة مبتكرين ومبدعين ومنتجين وفعالين لأوطانهم.
ويجري الاحتفال بهذا اليوم العالمي سنوياً في الـ5 من تشرين الأول (أكتوبر) منذ العام 1994، لإحياء ذكرى توقيع توصية "اليونسكو" و"منظمة العمل الدولية" المقرة في العام 1966 بشأن أوضاع المدرسين.
وقد وضعت هذه التوصية "مؤشرات مرجعية تتعلق بحقوق ومسؤوليات المعلمين، ومعايير إعدادهم الأولي وتدريبهم اللاحق، وحشدهم، وتوظيفهم، وظروف التعليم والتعلم"، وفق واجهة منصة "اليونيسكو" الاليكترونية، في إدراجها لتعليق حول هذا الاحتفال السنوي امس.
وتطرقت توصية "اليونيسكو" الى أوضاع أهمية هيئات التدريس والبحوث في التعليم العالي التي "اعتمدت في العام 1997 لتكمِّل توصية العام 1966"، مضيفة في إدراجها أن هذا اليوم "فرصة للاحتفال بالإنجازات، والنظر في طرق كفيلة بمواجهة التحديات المتبقيّة، لتعزيز مهنة التدريس".
ولأهمية هذا اليوم، الذي يجدد سنويا روح الاهتمام بالمعلمين في العالم، وجدارتهم بالمكانة التي يستحقونها باعتبارهم أساس التنمية في مجتمعاتهم، فإن تنظيم اليوم العالمي للمعلمين، تتشارك فيه منظمات: العمل، والأمم المتحدة للطفولة، والاتحاد الدولي للمعلمين.
وفي هذا النطاق، فإن الأردن، سعى خلال أكثر من عقدين من العمل والبناء، إلى إعادة تطوير مفردات التعليم الوطني، وأدواته، بالتركيز على المعلمين والنهوض بإمكاناتهم وأوضاعهم، تقديرا لأدوارهم المحورية في العملية التعليمية والتنموية، وكونهم عنصرا حاسما في اصلاح ونجاح العملية التعليمية.
وفي هذا اليوم الذي يشارك الأردن العالم فيه الاحتفال بهذا اليوم، فإن جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي، كانت الرائدة في إعادة بلورة العملية التعليمية، ورفدها بمعلمين أكفاء، مدربين ومؤهلين وفق مناهج التربية الحديثة والمتطورة، للوصول الى معلم متمكن من ادواته، وقادر على بناء جيل من الطلبة، مؤهلين ليكونا عناصر فاعلة في مسيرة التنمية الوطنية، وبناة لها.
وقد أفصح فائزون بجائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي في احاديث منفصلة لـ"الغد" أمس، أن حصولهم على الجائزة، انعكس إيجابا على العملية التعليمية وتجويدها، وذلك عبر مساهمتهم في ايجاد بيئة جاذبة ومحفزة للتعليم والابداع.
المديرة التنفيذية لجمعية الجائزة لبنى طوقان، أكدت ان الغاية الأولى للجمعية، تتمثل بتعزيز التقدير المجتمعي لمهنة التعليم، ورفع الروح المعنوية للمعلمين، ليبدعوا في عملهم، وليكونوا سفراء لنشر ثقافة التميز في مدارسهم ومديرياتهم، ما يسهم بتحقيق نهضة تربوية تواكب العصر.
وبينت طوقان، ان مشروع مأسسة مخرجات الجمعية ضمن أعمال وزارة التربية والتعليم، يسهم بتعميق أثر ثقافة التميز التربوي، وهذا بدوره يؤدي لرفع مدخلات جوائز التميز التربوي ومخرجاتها، معربة عن تهنئتها للتربويين بمناسبة "اليوم العالمي للمعلمين".
ووجهت طوقان التحية للمعلمين في الاردن والعالم، قائلة "انتم فرسان التغيير.. وكل عام ونوركم يضيء الطريق لنا جميعا لمستقبل أفضل".
مدير مدرسة الملهب بن أبي صفرة الأساسية للبنين بمديرية تربية لواء الجامعة د. محمد يوسف بزبز، نال جائزة المعلم المتميز في العام 2011، وعبر بهذه المناسبة بالقول إن "اليوم العالمي للمعلمين، يكتسب أهميته من أهمية مهنة التعليم، ودور المعلم في بناء الدول والمجتمعات وتطورها".
وأشار بزبز، إلى أن المعلم، كلما أدى دوره جيدا وعلى أكمل وجه، يسهم برقي المجتمع، لذلك يعبر هذا اليوم عن الاهتمام بالعلم والمعلم والمتعلمين.
ولفت الى فوزه بالجائزة انعكس إيجابيا عليه "بحيث ازداد لدي الإصرار على العمل أكثر، لإيجاد بيئة تربوية نظيفة، صحية، منظمة، جميلة، محفزة للتميز والإبداع، والارتقاء بمدارسنا، عبر عمل مؤسسي، وترسيخ انتماء الطلبة لمدارسهم، وتعزيز التفاعل والشراكة المجتمعية، وتنمية مبادئ الريادة، ومتابعة الإنجاز أولا بأول".
وأشار الى وجوب "أن نتشارك بتطوير التعليم في الأردن، والتطوير؛ يعني استبدال أساليب الماضي بما يتناسب مع متطلبات الغد".
ولفت بزبز إلى أن "المعلم لكي يحقق التميز، يحتاج بأن يكون ذا شخصية قوية، يتفرد بالذكاء والموضوعية والعدل والحزم والحيوية والتعاون، والاطلاع على كل ما يستجد من طرق للتدريس، وان يكون متمكنا من المادة الدراسية التي يقدمها لطلبته، الى جانب سوية علاقته معهم ومع زملائه في المدرسة، ومستمر بتطوير أدواته التعلمية ومهاراته".
وشاركته الرأي، المعلمة خديجة العظامات، وقد حصلت على الجائزة في العام 2019، معتبرة بان وجود يوم يحتفل فيه العالم كله بالمعلمين، يسهم بتعزيز دورهم معنويا، فيشعرهم بنوع من التغيير الإيجابي، ويدعمهم، برغم ما يواجهونه من ضغوطات نفسية في مجتمع العمل.
وبينت، ان الفوز بجائزة الملكة رانيا بحد ذاته، رسالة الى مجتمع المعلمين، تمنح الفائزين دوافع إيجابية، وتدفع الى تقدمهم نحو الأفضل، وصولا الى أعلى درجات التميز والإبداع، داعية المعلمين لخوض تجربة المشاركة في الجائزة، وإظهار افضل الممارسات العلمية والعملية، ليكونوا انموذجا يحتذى به كمعلمين متفردين في مهمتهم.
وقالت العظامات، ان كل ما يحتاجه المعلمون في يومهم ليكونوا متميزين، هو التعزيز المستمر، بغض النظر عن حجم الإنجاز، فالمعلمون يبذلون قصارى جهدهم، لينتجوا بيئات تعليمية غنية، تساعد الطلبة على التطور عقليا وجسديا ومعنويا، لذلك؛ فإن التعزيز مهم للمعلمين، ودافع قوي ومؤثر عليهم، يدفعهم لأن يقدموا افضل ما لديهم من ممارسات إيجابية.
بدورها، أكدت المعلمة غادة البيايضة، الحاصلة على جائزة المعلم المتميز في العام 2011، ان هذا اليوم هو "يوم للاحتفال بمهنة التعليم وبالإنجازات، اعترافا بالمساهمات الحيوية التي يقدمها المعلمون من أجل نهضة مجتمعاتهم، عبر ايجاد طلاب مبتكرين ومبدعين ومنتجين وفعالين لأوطانهم.
واشارت البيايضة، الى أن وجود يوم يحتفل فيه العالم كله بالمعلم، يدل على اهمية المعلم في المجتمع ودوره الأساسي في البناء المجتمعي، ومعزز للأجيال كي تتبوأ مواقع قيادية، ما يمنحهم حوافز ودوافع للاستمرار بالعطاء والإبداع في العملية التربوية والتعليمية.
وأضافت "انطلقت بدوري كسفيرة تميز لنشر ثقافة التميز، فقد ألقيت علي وعلى الفائزين مسؤوليات نشر خبراتنا في الميدان كمحفزين، ما ادى لتحسين نتائج ومخرجات العملية التعليمية وتطويرها".
واكدت البيايضة، ان المعلم يشكل العامل الأساس بتحقيق الغايات التي تسعى إليها الأنظمة التعليمية في الدول، بهدف إعداد مواطن صالح ومنتم، لذا من حقه التمكين والتأهيل والتدريب والتحفيز، واحترام مكانته الاجتماعية والمهنية، لقاء دوره الكبير باعداد النشء.
واكدت أهمية الاستمرار بتحسين أوضاع المعلمين المادية والمعيشية، لافتة الى الدور الملحوظ الذي يقومومون به في التأثير على الفرد والمجتمع، مشيرة انه قد تخرج نتائج عظيمة جراء كلمة تحفيزية، وجهها المعلم لبعض الطلبة أو لأحد الطلاب.

MENAFN04102023000072011014ID1107191893

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث