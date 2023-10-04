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المسيمي: 465 ألف دعوى العام الماضي 83184 منها مدورة منذ 2021

10/4/2023 11:23:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
سماح بيبرس






عمان – كشف أمين عام المجلس القضائي، القاضي علي المسيمي أمس، أن عدد الدعـاوى الواردة إلى المحاكم باختصاصاتها وأنواعها كافة، العام الماضي بلغ 465 ألفا و654 قضية، فصل في 464 ألفا و183، بنسبة إنجاز بلغت 99.7 %، وذلك خلال مؤتمر صحافي أمس، أطلق فيه التقرير السنوي لأوضاع المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة للعام.
وبين أن المجلس يعمل على تخفيض مدورات المحاكم؛ وهو "ما يرد إلى المحاكم من قضايا خلال السنة وما يدور من السنوات السابقة"، إذ يخصم ما فصل وأصدر من قرارات وأحكام وإنهائه خلال السنة ذاتها؛ وفقا لمتطلبات القانون واحتياجات المحاكم وتطويرها والفصل في الدعاوى.
وبشأن التخصص القضائي، قال المسيمي، إنه في العام الماضي، يوجد أكثر من 100 تخصص فرعي، مشيرا إلى أن أكثر من 94 % من قضاتنا متخصصون.
وحول قانون الجرائم الإلكترونية، أكد المسيمي أن المجلس سباق في البدء بالإعداد لضمان حسن تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية، بحيث يتطلب ذلك كسلطة قضائية، أن نبدأ وقبل نفاذ أحكامه، بعقد تدريب للقضاة والمدعين العامين، خصصوا وفقا لأحكامه، إذ ورد فيه تخصيص قضاة ومدعين عامين لهذا النوع من الجرائم.
وأكد أن هذا التدريب، كان على أكثر من مسار، الأول، تقني بحت، يتعلق بمفاهيم تقنية، يحتاج اليها القاضي الذي ينظر لهذا النوع من الجرائم، والثاني، يتعلق بالقانون والجرائم وأركان الجرائم، وآخر يتعلق بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان المتمثلة بضمان حرية الرأي والتعبير.
وبين، أن القضاء معني بتطبيق القانون وحسن تطبيقه، مشيرا الى أن القضاء وخلال الأعوام الماضية، شهد أحكاما قضائية صدرت بعدم المسؤولية لأشخاص وصحافيين كانوا قد وجهوا الانتقاد لمؤسسات رسمية.
وأضاف، أن هناك ووفقا لحرية الرأي والتعبير، ما يسمى بالـ"النقد المباح"، والذي ينسجم مع قواعد قانونية ومعايير دولية ومحلية، ووفقا للقاعدة التي أكدت، أن الحق في حرية التعبير والرأي يتوقف عندما يكون هناك حقوق للآخرين، أو ما يؤثر على الأمن القومي والوطني، مؤكدا أن "قضاءنا جاهز لحسن تطبيق النظام، بما يكفل حماية حقوق الأردنيين للتعبير عن رأيهم".
وحول المحاكمات عن بعد، قال المسيمي إن هذا الشكل من المحاكمات، وبرغم أن الحاجة له ظهرت بشكل أكبر مع جائحة كورونا، لكن أهميتها تكمن أيضا بتوفير الجهد والوقت والحماية الأمنية، إذ أنه ليس هناك نزلاء يأتون الى محكمة بداية عمان.
وأكد أن المحاكمات عن بعد، تراعي الضوابط القانونية، وتعتمد توفير ضمانات المحاكمة العادلة والسرية، وتراعي الخصوصية، إذ يجري اعتماد الشبكات المغلقة، والكاميرات التي تركب في المحاكم، وكشف القاضي للمساحات والزوايا الموجود فيها الشخص لضمان عدم التأثير على شهادته.
وجاء في التقرير، أن المحاكم واصلت جهودها لتعظيم ما تحقق من إنجازات في الأعوام الماضية، وتكريسها لتخفيض حجم المدورات من القضايا القديمة، وتقليص معدل العبء القضائي وأمده.
وبرغم ارتفاع وارد المحاكم الكلي بـ18469 دعوى، لكن المحاكم حافظت على مستوى المدور من الدعاوى دون زيادة، مقارنة بالأعوام السابقة، إذ وردها 465654 دعوى، بالإضافة إلى مدور السابق المنظور لديها من العام 2021 وعدده 83184 دعوى، وقد فصلت منها 464183 دعوى وبنسبة 99.7 % ليتبقى لديها 84655 دعوى.
كما وحققت المحاكم إنجازا على مستوى أمد التقاضي بالحفاظ على معدله المحقق عبر الأعوام الماضية والبالغ 57 يوما، وكذلك الحال بالنسبة لجودة الأحكام بلغت نسبة الأحكام الصادرة عن محكمة التمييز والمؤيدة للأحكام الصادرة عن محكمة الدرجة الثانية 63 %، كما وبلغت نسبة تأييد محاكم الدرجة الثانية للأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى 64 % ليبلغ معدل نسبة الأحكام التي تأبدت 64 %.
أما بشأن أعمال النيابة العامة، فحققت إنجازات متوالية، وفصلت دوائر الادعاء العام 154916 دعوى مقابل 154886 وردتها، لتكون بذلك فصلت ما يعادل ما وردها، ولينخفض بذلك مدورها من الدعاوى التحقيقية 2 % عنه في العام 2021، وليتبقى لدى هذه الدوائر 1551 دعوى تحقيقية.
وشهدت أعمال دوائر الادعاء العام ارتفاعا بشأن الدعاوى التنفيذية الواردة، إذ ورد إليها 123993 دعوى، وأنجزت 133811 بنسبة 107.9 % ليرتفع الفصل لديها 146 % عنه في 2021، كما وحققت النيابة العامة إنجازا بشأن القرارات الصادرة بحفظ الأوراق ومنع المحاكمة وعدم الملاحقة وبلغت 72 %، لترتفع بذلك 4 % عنه في 2021، والذي جاء نتاج إجراءات اتخذها المجلس والنيابة العامة، لضمان جودة الإجراءات التحقيقية واستكمالها، لبناء ملف تحقيقي ناجح مستكملا لشروطه القانونية.
وفي السياق ذاته، وعلى مستوى الأموال المحصلة التي رفدت بها أجهزة النيابة العامة الخزينة العامة فبلغ مجموع ما حصل منها بنتيجة المصالحات في لجنة الجرائم الاقتصادية التي يرأسها رئيس النيابة العامة نحو نصف مليون دينار، في حين بلغ ما حصلته النيابة العامة الجمركية نحو 3 ملايين ونصف بزيادة بلغت 16.3 % عليه في العام الماضي، وبلغت المبالغ المحصلة عن النيابة العامة الضريبية، نتيجة المصالحات نحو 5 ملايين دينار.
وعلى نطاق القضاء الإداري، حققت المحكمة الإدارية العليا إنجازا كبيرا على مستوى الدعاوى المفصولة لتصل نسبته 108 %؜ وليرتفع عدد الدعاوى المفصولة 24 %؜ عنه في العام الذي سبقه، ولينخفض المدور لديها 96 % ، في حين بلغت نسبة الإنجاز على مستوى الدعاوى المفصولة لدى المحكمة الإدارية 107,5 ولينخفض المدور لديها بنسبة 26 %.
وعلى مستوى العدالة التجارية، وتنفيذا لخطط المجلس القضائي بتعزيز مبدأ التخصص القضائي والتوسع فيه، بلغ عدد القضاة المخصصين في الغرف التجارية لدى محاكم الصلح والابتدائية 70 % قاضيا، وبنتيجة إعمال التخصص بدأت الغرف التجارية المتخصصة بتحقيق الإنجازات المرجوة على مستوى أمد التقاضي، وبلغ معدل أمد التقاضي لدى المحاكم التجارية 59 يوما مقارنة بـ65 يوما في عام 2021.
وانسجاما مع خطط المجلس بتحديث الإدارة القضائية وتطويرها ورفد الجهاز القضائي بالكفاءات لتولي المناصب القضائية، رفد الجهاز بـ33 قاضيا للصلح منهم 15 من المحامين الأساتذة و18 من القضاة المتدرجين، وعين 4 من خريجي المعهد القضائي للعام 2021 قضاة متدرجين.
وضمن إطار بناء وتعزيز القدرات والمهارات الفنية للقضاة، وتزويدهم بالخبرات القانونية والقضائية المستحدثة، نفذ المعهد العام الماضي 196 برنامجا تدريبيا شارك فيها (879) قاضيا، كانت نسبة القاضيات فيه 31 %، وكانت نسبة القضاة المشاركين بأكثر من برنامج تدريبي في العام ذاته 22 %؜.
وشهد العام الماضي انطلاقتين في أعمال السلطة القضائية وإجراءات التقاضي، تمثلت الأولى بصدور قانون العقوبات المعدل للعام 2022، فقد بدأت ملامح نظام بدائل العقوبات السالبة للحرية بالوضوح والانسجام مع المعايير الدولية في هذا السياق.
كما ارتفعت نسبة القرارات الصادرة عن المحاكم ودوائر الادعاء العام القاضية بفرض بدائل التوقيف لتبلغ 322 قرارا، وإن كان من المخطط له أن يرفع هذه النسب جميعها في العام المقبل بنسبة 5 %.
وتمثلت المرحلة الثانية بإطلاق إستراتيجية تطوير قطاع العدالة للأعوام (2022-2026) في منتصف العام الماضي وفيها اتخذت توصيات تضمنتها أعمال اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز مبدأ سيادة القانون للعام 2017، والتي رسمتها الرؤى الملكية.

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