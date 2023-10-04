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هل يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يحتل موقع الطبيب والمهندس؟

10/4/2023 11:23:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد الكيالي






عمان – هل يحل الذكاء الاصطناعي مكان مهن أخرى كالطب والهندسة؟ هو تساؤل بات يُطرح في الأشهر الأخيرة، خصوصا بعد ثورة التكنولوجيا بشتى أنواعها، وظهور دراسات عالمية، تتحدث عن أن الروبوتات ستقوم بمختلف المهام في المستقبل القريب.
وفي هذا السياق، نفى عضو مجلس نقابة الأطباء حازم القرالة، أن يكون هناك بديل للطبيب البشري في الوقت الحالي، معتبرا، أن الذكاء الاصطناعي ومن منظور طبي بحت، قد يكون مكملا لدور الطبيب، ولكن لا يمكن لأي شيء غير بشري أن يحل مكانه.
وأضاف "كما درسنا وكما نعمل مع المرضى، هناك جزء أساسي يتعلق بالبشر هو الفحص السريري للمريض، والتقييم، وربط المعلومات ببعضها، والعلامات التي يراها الطبيب لا يستطيع المريض إيصالها، ولو تواصل مريض مع الذكاء الاصطناعي، يمكن للمريض أن ينقل ما يشكو منه، ولكن هناك علامات يستطيع الطبيب رؤيتها على المريض، وبالتالي تقييمها، ولا أعتقد بأن هناك شيئا يستطيع حلّها بشكل طبيعي".
واعتبر القرالة، أنه حتى لو كانت الأجهزة متطورة، فهي تحتاج الى طبيب، وتدخل بشري، وهذا جزء مهم في العملية العلاجية، موضحا أن "العلامات التي نراها كأطباء على المريض، ونربطها مع حديث المريض عن مرضه، وما نلمحه على جسده، فلا أعتقد بأنه في المستقبل القريب، سيكون هناك ما يحل محل الطبيب في هذا الشيء".
وأوضح، أن الذكاء الاصطناعي مكمّل لدور الطبيب ومساعد له، ويختصر الوقت على طرفي المعادلة كطبيب ومريض، مضيفا أن المهم في مهنة الطب والنقطة المهمة في التشخيص، لا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتعامل معها، وهي "الإحساس".
وفي حين عزّزت روبوتات الدردشة، التكهنات بشأن ابتكار تطبيقات مستقبلية للذكاء الاصطناعي، كشفت هذه التقنية عن كفاءة كبيرة في قراءة الفحوصات الطبية، على سبيل المثال.
وأكد القرالة أنه على أرض الواقع، تكون المعطيات التي يراها الطبيب أمامه طبيعية، ولكن الإحساس الطبي يتدخل في كشف الكثير من الأعراض التي تكون غير شائعة أو واضحة.
وشدد على أن الطب لا يستقيم ضمن عملية "1+1=2"، بل هناك أمور لا تتماشى مع المعادلة الشائعة، ويرجع تقييمها إلى خبرة الطبيب وإحساسه بالمرض والمريض، وهذا لا يحل مكانه أي شيء آخر.
وأكد نقابيون أن القلق، يتزايد بشأن قدرة الذكاء الاصطناعي التوليدي على إحداث فوضى في أسواق العمل، لاما يمتكله من قدرات على تقديم إجابات "شبه بشرية"، ونتائج غير متوقعة، لكنهم اعتبروا بأن إدخال الذكاء الاصطناعي في مجالات العمل، يزيد من مهارة الموظف، ويرفع من إنتاجيته، لتصبح بيئة العمل أكثر فاعلية وتفاعلية.
وفي نقابة المهندسين، أكد عضو مجلس النقابة وعضو اللجنة التوجيهية الوطنية للذكاء الاصطناعي المهندس محمود سلامة، أن الحديث كثُر مؤخرا حول أن الذكاء الاصطناعي بالوضع الطبيعي، وبناء على الدراسات التي جرت في بعض الوظائف، سيلغي ويخلق فرصا لوظائف جديدة مختلفة.
واعتبر سلامة، أن هذه الوظائف الجديدة، لها دور بتحليل البيانات هندسيا على سبيل المثال، وخلق نماذج، لها علاقة بالتصاميم، أكانت لآلات أو روبوتات أو أتمتة، مشيرا إلى أنها هذه التكنولوجيا، ستؤدي دورا في المعالجة، أكانت في المصانع أو في الشركات، أو أي مجال آخر.
وأكد سلامة، أن الذكاء الاصطناعي، وُجد حاليا ليكون مساعدا وليس ليحل مكان المهندس، مبينا أنه بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي، فإنه يمكن للمهندس أن ينتقل من مستوى إلى آخر، ليصبح أكثر تخصصا في عمليات المعالجة والخبرة، كالتصميم وبناء نماذج خلاقة جديدة.
وعن إمكانية أن يكون الأردن قد تأخر نوعا ما في التعامل مع الذكاء الاصطناعي، أكد سلامة "لم نتأخر، والمؤشر الأردني على مستوى العالم، تحسّن في هذا المجال".
وأشار إلى أن ذلك يعود لأسباب عدة، بحيث أصبح هناك استراتيجية وطنية وخطة تغذية وحوكمة للجهة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.
ولفت إلى العمل على مجموعة نشاطات في القطاعين العام والخاص، تتعلق بمجموعة مشاريع وبناء المعرفة والابتكار فيما تعمل حاليا جهات خارجية أخرى على أنظمة مطبقة بأي جانب من الجوانب التي تحتاج الذكاء الاصطناعي.
وبين سلامة، أن هناك ميثاقا أخلاقيا للعمل على تحسين المؤشر العام بشأن الذكاء الاصطناعي.
ومن جهة أخرى، عملت شركات كثيرة دراسات وبدأت في مشاريع الذكاء الاصطناعي وبناء المعرفة، عبر القطاع التعليمي في الجامعات لدرجات البكالوريوس والماجستير وجرى إعداد برامج وطوروا أخرى موجودة، بحسب سلامة.
وأضاف، أن هناك أشخاصا أثبتوا قدراتهم في جوانب استشارية داخل المملكة وخارجها بشأن الذكاء الاصطناعي، مبينا أن هناك مراكز تدرب وتبني معرفة تتعلق بالذكاء الاصطناعي، وبناء القدرات والخبرات الذي هو جزء مهم في المرحلة المقبلة، خصوصا وأن الأردن والقطاع الهندسي يحتاج للتطبيق الواسع الذي عبره سيلامس الابتكار والاختراع الخلاق.

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