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الأوبئة: الأردن يفتقر لخطة إستراتيجية لمعالجة الأمراض حيوانية المنشأ

10/4/2023 11:23:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
حنان بشارات






عمان - أكد تقرير أولي صادر عن المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، افتقار الأردن إلى أي خطة إستراتيجية رسمية لمعالجة الأمراض حيوانية المنشأ، فيما كشف التقرير أيضا عن أن لجنة الصحة الواحدة لم تجتمع مطلقا ولم تتم الموافقة على السياسات المتعلقة بهذه الصحة، بسبب عدم توفر الموارد، وعدم كفاية التعاون بين القطاعات المعنية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المركز أمس لمناقشة التقرير الأولي بشأن تحليل واقع الحال لمعاينة ومراجعة السياسات والإستراتيجيات والتشريعات والأدلة الإرشادية، وإجراءات العمل المعيارية المتعلقة بالأوبئة والأمراض السارية والوقاية منها ومكافحتها، والتهديدات البيئية المتعلقة بالصحة، ضمن نهج الصحة الواحدة.
وتابع التقرير أن القدرة على تشخيص الأمراض حيوانية المنشأ ليست متاحة عالميا، ولا يمكن الوصول إلى الاختبارات التشخيصية باستمرار لجميع الحالات، ما يعيق الكشف عن الأمراض والاستجابة لها بشكل فعال.
وأوضح أن القيود المفروضة على الموارد وقفت عائقا أمام الموافقة على السياسات المتعلقة بلجنة "الصحة الواحدة" وعملها، مشيرا إلى غياب تجميع نشط للبيانات والإبلاغ عنها إلا فيما يتعلق بعدد قليل من الأمراض حيوانية المنشأ في قطاع الصحة حيوانية، ما يترك ثغرات في الكشف عن الأمراض ورصدها.
وقال إن "دليل الأمراض الناشئة"، و"دليل الأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان"، يتطلب تحديثا، وعملا لتحديد الأمراض حيوانية المنشأ ذات الأولوية.
وأضاف: "تكمن إحدى نقاط الضعف المحتملة في تخصيص الموارد، حيث يمكن أن تؤدي ندرة الموارد إلى إعاقة الرصد والاستجابة الفعالة لتفشي الأمراض المعدية".
وأشار الى ان هناك نقطة ضعف أخرى تتعلق باحتياجات إنفاذ وتمكين تدابير الوقاية من العدوى، وتمثل نقاط الضعف في نظام الإبلاغ عن البيانات ثغرة أمنية، ويمكن أن تؤدي البيانات غير الدقيقة أو غير الكاملة إلى إعاقة الكشف المبكر عن تفشي الأمراض المعدية والاستجابة لها، ما يقوض القدرة على اتخاذ قرارات مستنيرة.
ودعا إلى ضرورة التقييم المستمر وتعزيز مهارات وقدرات المتخصصين في الرعاية الصحية، خاصة في مواجهة الأمراض الناشئة والمتجددة.
ووفقا للتقرير، ترتبط فعالية الاستجابة للأمراض المعدية ارتباطا وثيقا بقوة البنية التحتية للرعاية الصحية مشيرا الى ضرورة "ألا تكون مرافق الرعاية الصحية مجهزة تجهيزا جيدا ومزودة بالموظفين المناسبين فحسب، بل يجب أيضا أن يتلقى IPs الدعم من الإدارة. ويعد هذا التآزر بين موظفي الموارد والدعم الإداري أمرا ضروريا لتكوين استجابة فعالة لأزمات الأمراض المعدية".
وقال إن "النقص في المتخصصين في الأمراض المعدية له تأثير كبير على أنظمة الصحة العامة والرعاية الصحية، ويلعب هؤلاء المتخصصون دورا محوريا في الوقاية والتشخيص المبكر والعلاج الفعال للأمراض المعدية".
وفي هذا الصدد، أوضح رئيس المركز بالوكالة الدكتور محمد اليحيى أن إستراتيجية المركز ستعمل بمجملها على تحقيق الأهداف المرجوة، بما فيها تعزيز مفهوم الصحة الواحدة، والتصدي للتهديدات البيئية التي تؤثر على صحة المواطنين وجودتها.
وقال اليحيى، إن هذا التقرير الأولي هو نتاج عمل المرحلة التحضيرية لمجلس اعتماد المؤسسات الصحية، من خلال اتفاقية تعاون مع المركز لتنفيذ هذا المشروع، بهدف وضع خريطة طريق واضحة لمحاور إستراتيجيته الأولى 2023-2025، التي أطلقت نهاية العام الماضي.
وتابع أن القوانين والتشريعات والسياسات والإستراتيجيات تؤدي دورا حاسما في الوقاية من الأمراض ومكافحتها، بحيث تحدد المسؤوليات والواجبات والجهات المسؤولة من مختلف القطاعات الصحية الوطنية ذات العلاقة عن تنفيذ التدابير الوقائية، عبر توفير إطار قانوني يضمن الالتزام بالتوجيهات والسياسات الصحية.
وبين أن هذا لا يتأتى إلا بتحليل واقع الحال لمعرفة نقاط الضعف والقوة، والخروج بتوصيات قابلة للتحديث والتعديل وفقا للمعطيات الوبائية والبيئية الجدية، آخذة بعين الاعتبار اللوائح الصحية الدولية وتكييفها لتنسجم مع روح التشريعات والقوانين الأردنية التي تهدف إلى حماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم.
وقدمت مديرة مديرية الوقاية من الأمراض ومكافحتها في المركز، الدكتورة آلاء طريف، عرضا توضيحيا لأهم محاور إستراتيجية المركز، مشيرة إلى مراجعة 226 وثيقة معمولا بها ضمن أنظمة وقوانين وتعليمات وتشريعات ذات علاقة بالوقاية من الأوبئة ومكافحتها.
وأشار التقرير الأولي إلى التهديدات البيئية المتعلقة بالصحة وتحديد الأمراض حيوانية المنشأ ذات الأولوية لافتا الى أنه يتوافق مع الإطار القانوني للدولة، وخاصة الفصل الخامس من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008، ومع مفهوم الصحة الواحدة والتشريعات الخاصة بصحة الحيوان.
وأوضح أن وزارة الصحة عملت على تطوير أدلة شاملة، مثل "دليل الأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان" و"دليل الأمراض الناشئة والمتجددة"، التي تقدم معلومات وإرشادات قيمة لمتخصصي الرعاية الصحية في إدارة الأمراض حيوانية المنشأ إضافة الى التعاون الدولي بهذا المجال، ووجود المركز الوطني للحد من مخاطر الكوارث.
وبين التقرير تشكيل لجنة صحية واحدة تضم ممثلين عن مختلف القطاعات وصياغة السياسات الاستباقية.
وأضاف أنه "على الرغم من وجود نظام لإعداد التقارير، إلا أنه يحتوي على عناصر إعداد التقارير على أساس الأحداث غير الراسخة، بحيث يتطلب الإبلاغ الروتيني عن الأمراض حيوانية المنشأ من قطاعي الصحة حيوانية والصحة العامة تحسينا".
وأشار التقرير الى أنه يتم تبادل المعلومات والتنسيق بين قطاعي الصحة حيوانية والصحة العامة أثناء تفشي الأمراض حيوانية المنشأ في المقام الأول على أساس كل حالة على حدة، فيما لا توجد آلية تنسيق منظمة، ما قد يؤدي إلى تأخير جهود الاستجابة.
أما فيما يتعلق بالجزء الثاني من التقرير والخاص بالأوبئة والعدوى المرتبطة بالرعاية الصحية، والوقاية من العدوى ومكافحتها، فبين التقرير أن الإطار القانوني في الأردن يعد أساسا متينا لإدارة الأمراض المعدية، مع أحكام واضحة لاحتواء الأمراض والوقاية منها.
ولفت الى أن الخطة الإستراتيجية JCDC للأعوام 2025-2023 تظهر نهجا استباقيا لمواجهة تحديات الصحة العامة، مع التركيز على الحوكمة والمراقبة والبحث.
وتابع: "تلعب مديرية الأمراض الانتقالية والوحدات المتخصصة الأخرى أدوارا محورية في معالجة اهتمامات صحية محددة، مما يضمن تركيز الجهود"، لافتا إلى أن "توفر الوثائق الإرشادية مثل دليل الرصد الوبائي وإرشادات العلاج يعزز من جاهزية العاملين في الرعاية الصحية واستجابتهم".
وقال: "تم بالفعل تنفيذ البرامج التدريبية لمحترفي مكافحة العدوى ضمن الخدمات الطبية الحكومية والملكية بنجاح".

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