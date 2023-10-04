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9124 شكوى عمالية على منصة حماية خلال 8 أشهر

10/4/2023 11:23:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هبة العيساوي






عمان- بلغ عدد الشكاوى العمالية الواردة على منصة "حماية" في وزارة العمل، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، 9124 شكوى، بينها 3309 شكاوى ليست من اختصاص الوزارة، فيما بلغ عدد الشكاوى التي تمت تسويتها مع أصحاب العمل وتحصيل الحقوق العمالية فيها 4566 شكوى.
وبلغ مجموع المخالفات التي وجهتها وزارة العمل لمنشآت، 3765 مخالفة، منها 1899 متعلقة بالتفتيش سندا الحكام المادة 12 من قانون العمل، بحسب تقرير مديرية التفتيش المركزي في الوزارة.
وتنص المادة 12 من قانون العمل على أنه "لا يجوز استخدام أي عامل غير أردني إلا بموافقة الوزير أو من يفوضه شريطة أن يتطلب العمل خبرة وكفاءة غير متوفرة لدى العمال الأردنيين أو كان العدد المتوفر منهم لا يفي بالحاجة وتعطى الأولوية للخبراء والفنيين والعمال العرب".
في حين بلغ مجموع الإنذارات التي وجهتها وزارة العمل لمنشآت 1805 إنذارات، من بينها 1728 لمواد قانون العمل، و77 للمادة رقم 12 من القانون.
وأظهر التقرير أن كوادر التفتيش في الوزارة نفذت نحو 19757 زيارة تفتيشية، من بينها 13 زيارة موجهة لقطاعات اقتصادية معينة.
وبلغ عدد المخالفات التي تم توجيها لمنشآت بناء 944 مخالفة، فيما بلغ عدد عدد الشكاوى العمالية قيد الإجراء نحو 305 شكاوى.
وأما بخصوص إحصائية التفتيش على العمالة غير الأردنية، فأشار التقرير إلى أن عدد العمال الذين صدرت بحقهم قرارات تسفير مكتبية بلغ حتى نهاية شهر آب أغسطس573 عاملا، فيما تم الغاء تسفير 136 عاملا منهم بعد دفع الغرامة المالية، وأخلي سبيل 43 عاملا بعد حصولهم على الكفالة.
أما حول تفاصيل الشكاوى العمالية، فأشار التقرير إلى أن حالات اجبار العامل على تقديم اجازة بدون راتب بلغت 32 حالة، فيما بلغت حالات اجبار العامل على تقديم استقالته 283 حالة، والاعتراض على إجراء قانوني للمؤسسة 479 اعتراضا، و112 مطالبة بالإجازات السنوية، و111 حالة اعتراض على الخصم من الإجازات السنوية، كما بلغت مطالبات العمل الإضافي 321 مطالبة.
وبلغت حالات انهاء الخدمة لعقد غير محدد المدة او عقد شفوي أو عدم وجود عقد 829 حالة، فيما بلغ عدد انهاء عقد عامل بعقد محدد المدة 389 حالة، و576 حالة ايقاف العامل عن العمل، وتخفيض الأجر لـ201 عامل.
وحول الشكاوى الخاصة بتشغيل النساء، تبين أنه وفق المادة 69 من قانون العمل بلغت حالات حجز جواز السفر 15 حالة، و453 حالة عدم منح شهادة خبرة.
وتنص المادة (69) من قانون العمل على: "يصدر وزير العمل قرارا بعد استطلاع رأي الجهات الرسمية المختصة يحدد فيه الصناعات والأعمال التي يحظر تشغيل النساء فيها، وكذلك الأوقات التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، والحالات المستثناة منها".
كما بلغت حالات عدم إعطاء الحد الأدنى للأجور 134 حالة، و108 شكاوى من عدم توفر وسائل السلامة والصحة المهنية.
ووفقا للتقرير، بلغ عدد الشكاوى ضد مكاتب تشغيل الاردنيين خمس شكاوى، وثلاث شكاوى تتعلق بالملكية الفكرية، و55 شكوى بعدم إعطاء شهر إنذار.

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