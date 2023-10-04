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تفاقم الصراعات الإسرائيلية الداخلية.. هل دنت نهاية الاحتلال؟

10/4/2023 11:23:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
زايد الدخيل






عمان- تكشف المعطيات التي تتداعى داخل بنية المجتمع الإسرائيلي، في الأعوام الأخيرة، عن تفاقم حجم الانقسام في داخله ذي التركيبة المعقدة والمتشابكة اجتماعيا وسياسيا وعقائديا، ما يفاقم من حجم الفجوات بين شقوقه، التي يبلورها صراع يتمدد مع كل أزمة تقترب من جدار قلعته الفولاذي.
والمتابع للمشهد، سيرى إلى أي حد يمكن لهذه الشروخ أن تتوسع فجواتها، وهي تلامس الانقسام داخل الحكومات والأحزاب والمجتمع، والقضاء وتشريعاته، والصراع على هوية إسرائيل وطريقها ومستقبلها.
تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الأسبق إيهود باراك، التي أفصح فيها عن أن قيادة إسرائيل الحالية عمياء، كما كانت عشية حربها مع العرب في العام 1973، أثارت الكثير من ردود الفعل والأسئلة، حول ما تواجهه هذه الدولة من تحديات داخلية وجودية في قلب كيانها، لا تقل عما يتربص بها من الخارج.
ويرى مراقبون، أن إسرائيل وللمرة الأولى في تاريخها، صنفت خلافاتها الداخلية على رأس التهديدات التي تواجهها إذ بينوا أنها تعيش هذه الأيام، انقسامات غير مسبوقة، بحيث يترقب مجتمعها المنقسم على ذاته، ما ستفضي إليه الحوارات التي يقودها الرئيس الإسرائيلي الحالي إسحاق هرتسوغ مع الأطراف المعارضة، وما سينجم عنه مسار هذه الحوارات، وسط تزايد تصريحات لمسؤولين إسرائيليين سابقين، من أن الكيان الاحتلالي قد ينزلق إلى حرب بين مكوناته، بسبب الخلافات حول التشريعات القضائية والصراع على هوية كيانه، وطريقه ومستقبله.
رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية د. خالد شنيكات، رأى بأن تعليقات باراك تأتي كجزء من تعليقات سابقة له، نشرت العام الماضي، وتصب في الاتجاه ذاته، وهو أنه برغم كثرة التحديات الخارجية، او عظم حجم ما يواجه الاحتلال، الا أن التحدي الأكبر في بينته، داخلي، يتعلق بما قامت عليه أساسات دولته وفق وجهة نظره، التي تتبلور في الدفع جهة احترام القانون وديمقراطية الاحتلال وهويته، وضمان الالتزام بتوزيع وتقاسم السلطات في نظامه السياسي.
واضاف شنيكات، أن الخشية التي تحدث عنها باراك، تكمن في التمرد على هذه، يغذيها التعصب الديني الأعمى، ما ينذر بكارثة تهدد المجتمع، الى جانب تعزيز الانقسامات بين علمانييه ومتدينيه، وتصاعد حالات الإقصاء بين سياسييه.
وقال "يستحضر باراك من التاريخ الاحتلالي القديم، أن سبب انهيار كيانه في الخراب الأول والثاني، كان جراء الصراع داخل مجتمعه، فأدى ذلك لتفككه وانهياره".
وأضاف شنيكات، تتبلور تحذيرات باراك وهو يقيم مقارنة وموازنة بين الأجواء التاريخية القديمه والحالية، بأن الصراع بين العلمانيين والدينيين واضح، وغياب الفهم الحقيقي للتحديات التي تواجه الكيان، في ظل حكومة تتمرد على حكم القانون، وتصريحات الدينيين المتعصبين، كلها تسهم بتفاقم التعصب والاستقطاب، مشيرا الى أن التجربة التاريخية وفقا للرواية اليهودية، تفيد بأن خراب الهيكل الأول والثاني، جرى بسبب الصراعات بين اليهود واليهود وانشقاقاتهم، وهذه أزمة داخلية، ما فاقم شروخها الداخلية ورفع منسوب الكراهية بين أفرادها أنفسهم.
واضاف، أنه "وبرغم أن باراك، لا يؤمن بحل الدولتين، لكنه يتحدث عن ضرورة دراسة متأنية للخطوات الاحتلالية تجاه القدس، خوفا من تدهور قطار التطبيع".
المحلل السياسي د. صدام الحجاحجة قال، إن رئيس وزراء الاحتلال الحالي بنيامين نتنياهو، عاجز عن ضبط حكومته، فكل وزير فيها يتصرف من دون ضبط أو رقابة، ولا أحد يعده ممثلا لمكونات هذه الحكومة، فضلا عن أن الكيان، بات يفتقد أيضا كفاءة قادته المؤسسين، فساسته الحاليون فاسدون وانتهازيون، وحريصون على مصالحهم بالدرجة الأساسية، ومستعدون لفعل اي شي للفوز بالحكم، وهو ما جعل حال الإسرائيليين كأن الأرض تهتز تحتهم غاضبة وقلقة، وهم واقفون يشاهدون أمة ممزقة ومجتمعا منقسما، ينتظرون منقذا ومعجزة تنتشلهم مما هم فيه من كراهية تحرق كل جزء من كيانهم.
ورأى الحجاحجة، أن ما يعيشه الاحتلال، ينطوي على أزمة تدمير ذاتي حادة، أفرزها ما يسمى بالنظام القضائي الجديد الذي سيصادر احكام السلطة القضائية، وتوسيع دائرة صلاحيات الحكومة الحالية، وهو ما ترفضه المعارضة، بخاصة ان واشنطن تنظر لحكومة نتنياهو على أنها غير مقبولة لناحية تكوينها المؤلف من أحزاب يمينية متطرفة، تختلف في أهدافها ورؤيتها عن أهداف الولايات المتحدة الأميركية التي تعتبر إسرائيل حاجة لها في المنطقة العربية، ومن شأن التطرف لوزرائها، تقويض مساعيها ووضعها في دائرة الاتهام.
وبحسب د. هاني السرحان، تكشف هذه التصريحات المتشائمة، بأن ما شهدته الساحة السياسية والحزبية في الأسابيع الأخيرة، من انتشار لمفردات غير معهودة في النقاشات والسجالات السياسية، مثل: العصيان، الحرب الأهلية، الفوضى، انهيار الدولة، التدمير الذاتي، بالتزامن مع استمرار الأزمة السياسية المستفحلة في تل أبيب، وعدم وجود بصيص أمل لإيجاد حل لها، وفور تشكيل الحكومة اليمينية الحالية، فقد زادت حدة الاستقطابات السياسية والحزبية، وسط انتشار لافت لمفردات واتهامات بين الإسرائيليين، لم تكن سائدة في أعوام وعقود سابقة.
وأضاف، يظهر أن هذه الاستقطابات، شملت الزعماء السياسيين والعسكريين والكتاب والمعلقين، وليس هناك في الأفق، ما قد يشير الى تراجع وتدهور في هذا الخطاب المتداول، بل إن المعطيات السائدة، تحفز على مزيد من انحدار النقاشات السياسية، ما يكشف عن حجم المزاودات السياسية بين الأحزاب المتنافسة، وبالتالي يؤثر على نظرتهم لكيانهم، ورؤية العالم السلبية لهم.

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