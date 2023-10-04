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المبيدات الكيماوية الزراعية.. كيف نضبط مأمونيتها ونحمي المجتمع من أخطارها؟

10/4/2023 11:23:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبدالله الربيحات






عمان - أثارت قضية تسمم مجموعة فتيات في مدرسة بالأغوار، جراء قيام مزارعين، برش مبيدات كيماوية في إحدى المزارع هناك، أسئلة عديدة حول ماهية المبيدات المتاح استخدامها، ضمن إجراءات لا تتسبب بإيذاء أحد، ونوعية المبيدات التي يمكن استخدامها دون أن تضعنا أمام حالة كهذه، أو أشد منها تأثيرا.
يذهب خبراء في الزراعة، إلى أن استخدام المبيدات الكيماوية في الزراعة، وهو أمر شائع لدى المزارعين، يتطلب أن يتبع بروتوكولا إجرائيا علميا للاستخدام، وحمائيا في الوقت ذاته، حتى لا يقع المحظور بسببها.
ولفتوا الى أنه في حالة استخدام أي مبيدات، يجب اتباع الطرق السليمة لاستخدامها، ووفق الإرشادات الإجرائية المتبعة، مشيرا الى أن أي استخدام آمن للمبيدات يتطلب خبرة في استخدامها.
وبينوا أن الاستخدام المكثف للمبيدات، عندما لا يجري بالشكل والإجراء السليمين، سينعكس سلبا على الصحة والبيئة والمنتج الزراعي، وقد يتسبب بمشاكل صحية لمجتمع المزارعين والمحيطين بهم، الى جانب إمكانية مساهمته بظهور آفات جديدة، أو سلالات نباتية مقاومة للآفات.
وزارة الزراعة، أكدت أنها تسجل المبيدات الزراعية والمبيدات التي تتعلق بحماية الصحة العامة وغيرها من الزيوت والمعقمات بعد دراستها، عن طريق لجنة تسجيل المبيدات التي تمثل مختلف الجهات من القطاعين العام والخاص.
وأضافت الوزارة في بيان لها، أنه بعد الموافقة على تسجيل المبيدات، تفحص عينات منها، للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية التي سجلت على أساسها، من حيث الصفات الفيزيائية والكيميائية والفعالية الخاصة لكل مبيد، ويجري إعداد بطاقة بيان خاصة بكل مبيد، تتضمن معلومات تهم المزارع، تكشف عن نسبة المادة الفعالة ونمط التصنيع والآفات المستهدفة، ومعدل الاستخدام، وفترات الأمان، وعدد مرات الرش في الموسم، والفترة الزمنية بين كل رشة وأخرى، وفترات تحريم الدخول الى المنطقة التي يجري رشها، وكذلك وضع اشتراطات لاستخدام المبيدات، تقيده بأن يستخدمه مهندس مختص.
وفي السياق نفسه، قال مدير الوقاية بالوزارة سابقا المهندس محمود الختوم، إن المبيدات أنواع، فمنها الغازي الذي يمنع استيراده منذ أعوام، ومنها ما يسبب الأذى بالتلامس، ومنها بالتبخر، واخرى مع الأكل، مؤكدا أن معظم المبيدات المسجلة في الأردن آمنة.
وأضاف، أنه خلال الأعوام الماضية لم تسجل حالات تسمم، او وفاة بسبب المبيدات، الا ما ندر، وتكون لأشخاص يعملون برش المبيدات، موضحا أن معظم المبيدات، تحمل نشرة حولها، تبين كيفية استعمال المبيد، ووقت استعماله وفترات الأمان.
من جهته، بين الباحث في المركز الوطني للبحوث الزراعية د. حسان العسوفي، أنه برغم التوجهات الحديثة في إدارة الآفات الزراعية، بعيدا عن استخدام المبيدات، لكن للمبيدات دورا كبيرا بالحد من الآفات الزراعية بأنواعها كافة، إذا ما استخدمت بطرق آمنة، وحسب التعليمات والإرشادات الموصى بها.
وأضاف العسوفي، أن للمبيدات أنواعا عديدة، إذ تصنف حسب نوع الآفة، مثلا كمبيدات الحشرات والعناكب والأعشاب أو المبيدات الفطرية، أو تصنف حسب طريقة التأثير كمبيدات تعمل بالملامسة أو جهازية، مضيفا أن المبيدات تختلف في درجة سميتها، فمنها شديدة السمية، ومنها خفيفة، ولها تصنيف علمي بهذا الخصوص.
أما من حيث تأثيرها السلبي على الأفراد والعاملين، فيكون بحسب درجة السمية والجرعة ومدة التعرض للمبيد، فقد تكون حادة السمية وتظهر آثارها خلال ساعات، أو تكون ذات سمية مزمنة، تظهر عبر تراكمات الزمن.
وقال العسوفي، إن استخدام المبيدات بطرق سليمة تتبع التعليمات والإرشادات، يعتبر آمنا لدرجة كبيرة، لكن الاستخدام المكثف وغير السليم لها، ينعكس سلبا على الصحة والبيئة وسلامة المنتج الزراعي، ويساعد بظهور آفات جديدة أو سلالات نباتية مقاومة.
وأضاف، أن المبيدات ساهمت وما تزال، بتحسين المنتج الزراعي كما ونوعا، وللإرشاد الزراعي، الحكومي أو الخاص، دور كبير بإرشاد المزارعين، بهذا الخصوص وحقق نتائج مميزة عبر العقود الماضية.
بدوره، قال مدير عام اتحاد المزارعين محمود العوران، إنه يجب الإشارة إلى أن استخدام المبيدات ليس أمرا بسيطا، ويجب أن يجري بالتنسيق مع مديرية الزراعة في كل منطقة زراعية، وهنا يجب التأكد من اسم المبيد واتباع الإرشادات الصادرة عن الشركة الصانعة والمرشد الزراعي في المنطقة.
وقال العوران، يجب التأكد من المبيدات التي تخلط ببعض ومدى قابلية مزجها، حتى لا تحدث تفاعلات ينجم عنها غازات سامة، ووجوب تفقد الخراطيم المستخدمة في استخداماتها، وألا يكون فيها ثقوب، وأن تكون بعيدة عن المنازل، والتركيز على عدم استعمال مضخات التربة إلا بتصريح من مديرية الزراعة في المنطقة، والتأكد من تاريخ الصلاحية للمبيد، واستخدام أدوات خاصة للتحريك، وخلط المبيد وعدم استعمال الأيدي ومراعاة أوقات الرش والتقلبات الجوية.
مدير مديرية الوقاية والصحة النباتية عماد العوض قال إن الوزارة تسجيل المبيدات الزراعية ومبيدات الصحة العامة والزيوت والمعقمات بعد دراستها عن طريق لجنة تسجيل المبيدات، التي تمثل القطاعين العام والخاص، ومختصين في الجامعات ووزارتي البيئة والصحة، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، والجمعية العلمية الملكية، والمركز الوطني للبحوث الزراعية، ونقابة تجار ومنتجي المواد الزراعية، إذ تسجل تلك المبيدات بالرجوع للمرجعيات المختصة في نظام تسجيل المبيدات كمنظمتي: الصحة العالمية والفاو والوكالات الدولية العاملة في المبيدات الزراعية في الاتحاد الأوروبي ووكالة حماية النباتات الأميركية، وغيرها للتأكد من أن المواد الفعالة المستخدمة بتلك المبيدات، والمواد الداخلة بتركيبتها آمنة، ومسموح استخدامها وغير ممنوعة عالميا، والتأكد من فعالية المبيدات المسجلة.
وأضاف العوض، أنه بعد الموافقة على تسجيل هذه المبيدات يجري فحص عينات منها، للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية التي سجلت على أساسها من حيث الصفات الفيزيائية والكيميائية والفعالية الخاصة لكل مبيد.
كما يجري إعداد بطاقة بيان خاصة بكل مبيد، تتضمن المعلومات التي تهم المزارع من حيث نسبة المادة الفعالة ونمط التصنيع، والآفات المستهدفة، ومعدل الاستخدام وفترات الأمان، وعدد مرات الرش في الموسم، والفترة الزمنية بين كل رشة وفترات تحريم الدخول للمنطقة التي ترش.
وكذلك توضع اشتراطات للمبيدات مقيدة الاستخدام، بحيث يقتصر استخدامها على مهندس مختص، وتوضع محاذير للاستخدام، وطريقة الخلط ومدة الصلاحية لكل مبيد، والإسعافات الأولية وطرق التخزين المناسبة، والتخلص من العبوات الفارغة بالطرق الآمنة بيئيا، ويحلل عينة من كل مبيد مستورد يدخل لأراضي المملكة، للتأكد من المطابقة.
وأكد عوض أن الوزارة، تقوم ايضا بدور الرقابة على تداول المبيدات في الأسواق عبر جولات ميدانية ورقابية، بالتعاون مع المديريات في أنحاء المملكة، وتؤخذ عينات عشوائية أثناء الجولات وفحصها في المختبرات المعتمدة لدى الوزارة، للتأكد من مطابقتها للشروط الفنية المعتمدة.
كما وتنفذ جولات ميدانية على المصانع المحلية، وأخذ عينات عشوائية للمبيدات المصنعة من خط الإنتاج، او من المبيدات الجاهزة المعدة للتداول في الأسواق المحلية او المراد تصديرها للخارج، وإرسالها للمختبرات المعتمده في الوزارة، للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة.
يشار إلى أن مدعي عام الأغوار الشمالية، أوقف أول من امس مزارعين من جنسية أجنبية أسبوعا لرشهما مادة سامة، على قطعة أرض يزرعانها مجاورة لمدرسة كريمة الشاملة للإناث.
ونسب المدعي العام للمتهمين التسبب بإصابة طالبات بتسمم، نتج عن استنشاق المادة السامة، وجرى إسعافهن إلى قسم الطوارئ في مستشفى أبو عبيدة، وما تزال القضية قيد التحقيق.
وكانت كوادر دفاع مدني الأغوار الشمالية أسعفت عشرات الطالبات من مدرسة الكريمة الشاملة للإناث إثر استنشاقهن غازات سامة ناتجة مبيدات حشرية.

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