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سموتريتش يدفع قدما بالبناء في الضفة

10/4/2023 11:23:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



هآرتس
بقلم: ينيف كوفوفيتش
4/10/2023

الوزير في وزارة الدفاع بتسلئيل سموتريتش قام بإقصاء المستشار القانوني لمنطقة يهودا والسامرة في النيابة العسكرية، العقيد ايلي لبراتوف، وتجنب دعوته وعودة الضباط في قسمه للمشاركة في نقاشات حساسة في وزارة الدفاع وفي لجان الكنيست التي تتعلق بالبناء في الضفة الغربية. وبدلا منهم استعان سموتريتش برأي نائب المستشار القانوني في وزارة الدفاع موشيه بروخت، وهو مستوطن وباحث وقانوني سابق في منتدى كهيلت، والمسؤول عن موضوع المستوطنات في الوزارة، واستعان ايضا بمحامين من ادارة الاستيطان التي أسسها الوزير في وزارة الدفاع. هؤلاء قاموا في الاشهر الاخيرة بشرعنة عدة قرارات مختلف عليها التي اتخذها سموتريتش فيما يتعلق بتوسيع المستوطنات في الضفة، رغم معارضة المستشار القانوني لمنطقة يهودا والسامرة في النيابة العسكرية.
حتى تسلم سموتريتش لمنصب كوزير في وزارة الدفاع كان المستشار القانوني ليهودا والسامرة في النيابة العسكرية هو الجهة القانونية المسؤولة التي تقرر حول كل ما يتعلق بمدى التزام الادارة المدنية وضباط الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية بقواعد القانون الدولي وقرارات حكم المحكمة العليا. عند اقامة ادارة الاستيطان في هذه السنة في وزارة الدفاع في اطار الاتفاقات الائتلافية فقد تقرر أن الاستشارة القانونية في الادارة توفرها وزارة الدفاع. هذا القرار يطبق فعليا: منذ بضعة اشهر والضباط في القسم لا تتم دعوتهم لحضور جلسات عمل مع سموتريتش ورجاله. مكانهم احتله محامو ادارة الاستيطان، الذين جزء منهم ليست لهم تجربة قانونية في قوانين الحرب وفي القانون الدولي وفي المعاني القانونية في المنطقة التي هي مناطق محتلة والتي الجيش هو المسؤول فيها.
حسب مصادر في جهاز الامن واشخاص مطلعين على التفاصيل فإن مس سموتريتش بصلاحيات المستشار القانوني لمنطقة يهودا والسامرة تم بمساعدة نائب المستشار القانوني في وزارة الدفاع، بروخت، الذي كان التعيين الاول لنفتالي بينيت بعد تعيينه في منصب وزير الدفاع في 2019. بروخت هو خريج المدرسة الدينية الثانوية نتيف مئير والمدرسة الدينية توراة هحاييم في غوش قطيف، وهو من سكان مستوطنات ايفي ناحل. وقد عمل في السابق كباحث في القسم القانوني في منتدى كهيلت، ومفتش اراضي للمجلس الاقليمي غوش عصيون، وكتب رأي قانوني للواء الاستيطان التابع للهستدروت الصهيونية العالمية في اطار عمله في كهيلت.
الحادث الذي وقع مؤخرا يمثل كيف أن سموتريتش قد أقصى المستشار القانوني ليهودا والسامرة عن القرار الذي تناول توسيع المستوطنات واستعان برأي بروخت الذي أيد هذه الخطوة. في حزيران الماضي تم عقد جلسة للجنة الفرعية لشؤون يهودا والسامرة التابعة للجنة الخارجية والامن. اللجنة طلب منها المصادقة في هذه الجلسة على مشروع قرار للحكومة يقضي بأنه يجب اعطاء توجيهات للمسؤول عن املاك الحكومة في يهودا والسامرة بأن يخصص للواء الاستيطان في الهستدروت الصهيونية العالمية الاراضي المطلوبة لمستوطنة مفئوت يريحو ومستوطنة عميحاي من اجل تحويلها الى "مستوطنات قروية، بشكل يختصر البيروقراطية والوقت لتنفيذ الخطوات وتجتاز الصعوبات القانونية.
في هذه المستوطنات ستسمح الدولة للمستوطنين بوضع اليد على مساحات كبيرة من الاراضي لغرض الزراعة، الامر الذي سيمكن من وضع اليد على مساحات كبيرة حول المستوطنات رغم الصعوبات في توسيع البناء هناك. حسب القرار فان لواء الاستيطان لن يجبي من المستوطنين الاموال عن هذه القسائم، وهكذا الدولة ستخسر مئات ملايين الشواقل.
مشروع القرار تمت بلورته بدون معرفة ضباط قسم المستشار القانوني لمنطقة يهودا والسامرة في الوقت الحقيقي. فقط في وقت قريب جدا من موعد تقديم الاقتراح للجنة الفرعية ولغرض تقديمه فقد طلب من القسم تقديم الرأي القانوني حول هذا الامر. موقفها الذي تمت بلورته لسموتريتش ورجاله هو أن القرار لا يتساوق مع الادارة السليمة وأنه يعارض قوانين الحرب في المناطق المحتلة استنادا للقانون الدولي، بالتالي فان الاموال التي يجب أن يتم الحصول عليها من بيع الاراضي يجب استخدامها لصالح السكان الذين يعيشون فيها، سواء المستوطنين أو الفلسطينيين. اضافة الى ذلك ورد بأن الامر يتعلق بقرار يعارض قرارات حكم المحكمة العليا. في نفس الوقت ضباط كبار في الجيش توجهوا الى شخصيات في محيط سموتريتش واشتكوا من أنه لم تعط للمستشار القانوني ليهودا والسامرة فترة كافية لفحص الاقتراح بشكل معمق.
على أي حال، الرأي الذي قدمه المستشار القانوني ليهودا والسامرة لم يتم ارساله الى اللجنة الفرعية، بل فقط تم ارسال الصيغة التي أعدها المحامي بروخت، التي أيدت بشكل كامل موقف سموتريتش. حسب رأي بروخت الذي تم تقديمه للجنة فانه لا يوجد أي مانع قانوني من تخصيص الارض للواء الاستيطان التابع للهستدروت الصهيونية. وقال ايضا بأن الامر لن يشكل أي مس بمستوطنات اخرى، حيث إنهم هناك لن يحصلوا على تسهيلات بالملايين. وكتب بروخت ايضا بأنه لن يكون لهذه الخطوة أي تأثير على خزينة الدولة أو على اقتصاد اسرائيل. اضافة الى ذلك قال بروخت في النقاشات في اللجنة الفرعية بأنه "في كل ما يتعلق بالاراضي في يهودا والسامرة فان ثلث الاراضي في المنطقة هي اراضي منظمة". وحسب قوله فانه "من ناحية مهنية يمكن استئناف عملية التسوية في يهودا والسامرة". المس بموقف قسم المستشار القانوني ليهودا والسامرة غير غريب حتى على اعضاء اللجنة الفرعية لشؤون يهودا والسامرة. الجيش الاسرائيلي لم يشارك في النقاشات ونحن لا ننجح في الحصول على معلومات في النقاشات"، قال العضو في اللجنة، عضو الكنيست جلعاد كريب (العمل). "المشاركون هم اعضاء وزارة الدفاع الذين ينتمون لسموتريتش، والمستشار القانوني ليهودا والسامرة لم يظهر أبدا، رغم طلبات اعضاء اللجنة إلا أننا لا نحصل على أي موقف من المستشار القانوني ليهودا والسامرة. سموتريتش ورجاله يخفون عنا مواقف الجيش الاسرائيلي. عندما يرسل الجيش هؤلاء الممثلين بالاساس يكونون من اعضاء قسم العمليات وليس مستشارين قانونيين وهم لا يستطيعون اعطاء أي رد".
اساس انتقاد كريب موجه لوزير الدفاع يوآف غالنت ورئيس الاركان هرتسي هليفي وضباط كبار في قيادة المنطقة الوسطى. "هم يخشون من الدخول في مواجهة مع رجال ادارة سموتريتش. هناك علاقة مباشرة بين التنازل الموجود على الارض وبين السلوك في النقاشات. ايضا النيابة العامة العسكرية يجب عليها أن تقدم تفسيرات حول ما يحدث في اللجنة الفرعية في موضوع يهودا والسامرة. يبدو أن رئيس الاركان ببساطة قد تنازل عن هذا الموضوع ورفع اليدين امام زمرة سموتريتش. غالنت تحول الى ظل غير مستعد للتعرض للانتقاد من اعضاء اليمين، وعمليا هو تنازل عن الادارة المدنية وعن الاستشارة القانونية فيها". بالنسبة لكريب واعضاء آخرين في اللجنة الفرعية فان "طبيعة النقاشات في اللجنة هي جزء من عملية انهاء السيادة وضم المنطقة بدون أي نقاش وخلافا للقانون".
من وزارة الدفاع جاء الرد: "قسم المستشار القانوني في جهاز الامن هو جسم مهني ورسمي، يعمل بالتنسيق الكامل مع المستشارة القانونية للحكومة ونوابها، والذي يحصل على الثقة من وزير الدفاع، كما حصل على مدى السنين بثقة وزراء الدفاع وجهاز القضاء. قسم المستشار القانوني توجد له علاقات عمل وثيقة وجارية مع النيابة العامة العسكرية بشكل عام ومع المستشار القانوني ليهودا والسامرة بشكل خاص، التي تتضمن تحديثات متبادلة على المستوى اليومي ومشاورات مهنية وتعاون فعال في كل مجالات العمل. لم يكن ولا يوجد حتى الآن أي توجه لاقصاء جهات مهنية في الجيش الاسرائيلي أو في النيابة العسكرية عن الجلسات أو عن أي مجالات.
"نحن نأسف على محاولة انتقاد عمل نائب المستشار القانوني في جهاز الامن. المحامي موشيه بروخت تم اختياره لمنصبه في 2019 في اطار مناقصة تنافس فيها عشرات المرشحين، وبسبب خبرته وقدرته المهنية. منذ ذلك الحين هو يعمل بشكل مهني، وحسب القانوني، بتوجيه مباشر وتحت المسؤولية الكاملة للمستشار القانوني في جهاز الامن ووفقا لسياسة المستوى السياسي والمستشارة القانونية للحكومة. وقد تم اجراء تسوية مصالح مفصلة للمحامي بروخت عند تسلمه لمنصبه. ويجب التأكيد على أن بروخت لم يعمل في السابق كمستشار للواء الاستيطان أو أي جهة تابعة له".
من المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي جاء الرد: "على خلفية تعديل قانون الاساس: الحكومة، وتعيين وزير آخر في وزارة الدفاع، بلور المستوى السياسي اتفاق يقسم الصلاحيات ومجال المسؤولية في مناطق يهودا والسامرة. وتمت اقامة ادارة الاستيطان. وقد تقرر ايضا بأن الاستشارة القانونية في الادارة وفي مكتب منسق اعمال الحكومة في المناطق وفي الادارة المدنية في مجالات مدنية معينة التي هي تحت مسؤولية الوزير الاضافي، تعطى لجهاز الامن. النيابة العسكرية ستستمر في العمل باستقلالية، وستعطي القادة استشارة قانونية جارية في مواضيع متنوعة، توجد تحت مسؤولية الجيش الاسرائيلي في يهودا والسامرة، وسترافق المستوى القيادي بشكل وثيق وستهتم بتطبيق وترسيخ سلطة القانون في المنطقة. النيابة ستقيم علاقات عمل جارية مع قسم المستشار القانوني في جهاز الامن، وستسمع موقفها في أي منتدى ذي صلة".

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