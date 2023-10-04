(MENAFN
- Alghad Newspaper)
من آمن بي وان مات فسيحيا
انتقلت الى الأمجاد السماوية
فقيدة ال ماونتفورد وال ابوحجلة
الفاضلة جاينور ريتشارد توماس ابوحجلة
زوجة السيد فؤاد عبدالرحيم ابوحجلة
ووالدة كل من ايمن وليلى وحياة ابوحجلة
وسيتم تشييع جثمانها اليوم الخميس الموافق 5-10-2023 في تمام الساعة الثانية بعد الظهر من كنيسة مقبرة سحاب الى نفس المقبرة
وتقبل التعازي للرجال والنساء في جمعيه بيت ساحور - شارع المدينة الطبية بعد الدفن مباشرة وحتى الساعة التاسعة مساء
ويومي الجمعة والسبت من الساعه الرابعه مساءً وحتى الساعه التاسعة مساءً
الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركا
قد يكون تحديد الموقع لاقرب نقطة وصول فقط ، وذلك بحسب معطيات خرائط جوجل ولا علاقة للتطبيق بهذا الامر
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