عالية احمد الحامد الحياصات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم
يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي
انتقلت الى رحمة الله تعالى
فقيدة عشيرة الحياصات
الحاجة علياء احمد حامد قرعومة الحياصات
وسيتم تشييع جثمانها اليوم الخميس الموافق 5-10-2023 بعد صلاة الظهر من مسجد المرحوم عبدالرحيم مهيار في السلط - ام خروبة الى مقبرة ام خروبة
تقبل التعازي للرجال والنساء في ديوان عشيرة الحياصات - السلط - الصيوانية
إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون
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