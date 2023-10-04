(MENAFN
- Alghad Newspaper)
من آمن بي وان مات فسيحيا
انتقل الى الأمجاد السماوية
فقيد عشيرتا الحجازين و العكشة
اندراوس بولص حجازين
( ابو موسى )
زوج المرحومة ندى جميل جريس حجازين
وشقيق كل من المرحوم ميشيل و المرحوم يوسف و هاني و خلف و المرحومة سلطانة
ووالد كل من موسى زوجته نادرة و بسام و حسام زوجته خولة و بشار زوجته هيلن و سوزان زوجة فارس حجازين و فيوليت زوجة عواد حجازين و العقيد عبير زوجة خليل
حجازين و وفاء زوجة المرحوم بطرس حجازين و لينا زوجة الخاندرو حجازين و راغدة زوجة انطون حجازين
الذي وافته المنية يوم الثلاثاء الموافق 3-10-2023 عن عمر يناهز 90 عامًا
و سيتم تشيع جثمانه اليوم الخميس الموافق 5-10-2023 في تمام الساعة الواحدة ظهرا الى مقبرة ام الحيران
وسيقام قداس جناز الثالث والتاسع والاربعين عن راحة نفس المرحوم يوم السبت الموافق 7-10-2023 في تمام الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر في كنيسة العذراء الناصرية الصويفيه
تقبل التعازي للرجال والنساء في قاعة كنيسة العذراء الناصرية - الصويفيه لمدة ثلاثة أيام بعد مراسم الدفن مباشرة لغاية الساعة التاسعة مساء و يومي الجمعة و السبت من الساعة الرابعة عصرا لغاية الساعة التاسعة مساء
الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركا
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