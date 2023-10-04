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التغير المناخي COP 28 والاقتصاد (2)

10/4/2023 11:22:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








‏ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى خفض إنتاج المحاصيل الزراعية بالإضافة إلى ضعف جودة المنتجات وزيادة النفايات، لذلك في 2020 تعرض ما يصل إلى 811 مليون شخص للجوع في العالم بزيادة 161 مليونا عن عام 2019، مما استدعى دولا مثل الهند إلى وقف تصدير الأرز مما يؤكد على أن نقص الإنتاج الزراعي والاحتباس الحراري يهدد الأمن الغذائي.
نحن في الأردن نعتمد على استيراد الحبوب والوضع إذا استمر سيؤدي إلى مزيد من التراجع في الرقعة الزراعية وتقليص المراعي وزيادة الاعتماد على الاستيراد للحبوب والمنتجات الحيوانية، واستمرار تفاقم الاحترار في أشهر الصيف.
‏تأتي زيادة الانبعاثات الحرارية والكربونية بشكل خاص من دول مثل الصين و 10 أخرى ترسل 60 % من الانبعاثات الخاصة بثاني أكسيد الكربون في العالم، لذلك هذه الدول مطالبة بدفع فاتورة البصمة الكربونية العالمية.
الصين المدعية الالتزام لا نستطيع أن نحكم على جديتها في غياب شفافيتها الكربونية، لأنها تظن أن العالم يرغب في وأد نموها الاقتصادي والوصول بها إلى انكماش وتراجع مطرد، وهناك تعارض مصالح لدى الدول الغنية حيث يتم التشكيك بتوقفها عن استخدام الفحم عدو البيئة اللدود لأن الدول القوية لديها 93 % من محطات الطاقة العاملة بالفحم، وبالتالي أجهضت التوصيات بمنعه لتستبدل بالخفض التدريجي لاستخدامه.
التوصية التي ستلاقي الترحيب عالمياً في كل الكوبات- إن جاز التعبير- وتحتاج لعمل دؤوب هي زيادة الطاقة المتجددة بثلاث مرات على مستوى العالم بحلول 2030.
هناك مطالبات بدفع 300 مليار دولار تدفع للدول الناشئة المتضررة، تبعها في شرم الشيخ إعلان عن صندوق للأضرار والخسائر، والنتيجة لا شيء بعد 14 سنة من مؤتمر باريس.
من حق الأردن في كوب 28 القادم توفير إمكانيات مالية وتعويضه عن التلوث الذي سببه الكبار وملايين اللاجئين، لأن قفزة أعداد السكان معناها أن أنظمة إنتاج الأغذية وتعبئتها وتوزيعها للمستجدين من السكان ولدت ثلث انبعاثات الغازات الدفيئة، وهي تزيد من استهلاك الطاقة بحوالي 30 في المائة، والكل يعلم أن معظم الطاقة تنتج باستخدام الوقود الأحفوري الذي يولد الانبعاثات.
في كوب 28 من المهم تسليط الضوء على مشاكل الأردن البيئية بهدف الحصول على التمويل حيث يمكن إبراز أرقام المخزون المتوفرة عن ثاني أكسيد الكربون لدى وزارة البيئة نتيجة التغير المناخي والاحترار والتي تبرز البصمة الكربونية، كما يجب الحديث عن البلاغات المتعلقة بها ويمكن الاعتماد على أرقام التلوث من الشركات الصناعية والكبرى في الدولة بجانب أرقام البنوك التي تستطيع أن تبرز الشركات التي يتم تمويلها بشروط تفضيلية لاعتمادها على الممارسات الخضراء أو التي تتبنى مشاريع الطاقة المتجددة.
كما تجدر الإشارة إلى أهمية استكمال التشريعات المنظمة على أن تترجم إلى إجراءات تصب في تحسين المناخ وزيادة الرقعة الزراعية وتوفير مياه أكثر وتقليل التلوث وزيادة إنتاجية الأرض ما عليها وما في جوفها.

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