التغير المناخي COP 28 والاقتصاد (2)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى خفض إنتاج المحاصيل الزراعية بالإضافة إلى ضعف جودة المنتجات وزيادة النفايات، لذلك في 2020 تعرض ما يصل إلى 811 مليون شخص للجوع في العالم بزيادة 161 مليونا عن عام 2019، مما استدعى دولا مثل الهند إلى وقف تصدير الأرز مما يؤكد على أن نقص الإنتاج الزراعي والاحتباس الحراري يهدد الأمن الغذائي.
نحن في الأردن نعتمد على استيراد الحبوب والوضع إذا استمر سيؤدي إلى مزيد من التراجع في الرقعة الزراعية وتقليص المراعي وزيادة الاعتماد على الاستيراد للحبوب والمنتجات الحيوانية، واستمرار تفاقم الاحترار في أشهر الصيف.
تأتي زيادة الانبعاثات الحرارية والكربونية بشكل خاص من دول مثل الصين و 10 أخرى ترسل 60 % من الانبعاثات الخاصة بثاني أكسيد الكربون في العالم، لذلك هذه الدول مطالبة بدفع فاتورة البصمة الكربونية العالمية.
الصين المدعية الالتزام لا نستطيع أن نحكم على جديتها في غياب شفافيتها الكربونية، لأنها تظن أن العالم يرغب في وأد نموها الاقتصادي والوصول بها إلى انكماش وتراجع مطرد، وهناك تعارض مصالح لدى الدول الغنية حيث يتم التشكيك بتوقفها عن استخدام الفحم عدو البيئة اللدود لأن الدول القوية لديها 93 % من محطات الطاقة العاملة بالفحم، وبالتالي أجهضت التوصيات بمنعه لتستبدل بالخفض التدريجي لاستخدامه.
التوصية التي ستلاقي الترحيب عالمياً في كل الكوبات- إن جاز التعبير- وتحتاج لعمل دؤوب هي زيادة الطاقة المتجددة بثلاث مرات على مستوى العالم بحلول 2030.
هناك مطالبات بدفع 300 مليار دولار تدفع للدول الناشئة المتضررة، تبعها في شرم الشيخ إعلان عن صندوق للأضرار والخسائر، والنتيجة لا شيء بعد 14 سنة من مؤتمر باريس.
من حق الأردن في كوب 28 القادم توفير إمكانيات مالية وتعويضه عن التلوث الذي سببه الكبار وملايين اللاجئين، لأن قفزة أعداد السكان معناها أن أنظمة إنتاج الأغذية وتعبئتها وتوزيعها للمستجدين من السكان ولدت ثلث انبعاثات الغازات الدفيئة، وهي تزيد من استهلاك الطاقة بحوالي 30 في المائة، والكل يعلم أن معظم الطاقة تنتج باستخدام الوقود الأحفوري الذي يولد الانبعاثات.
في كوب 28 من المهم تسليط الضوء على مشاكل الأردن البيئية بهدف الحصول على التمويل حيث يمكن إبراز أرقام المخزون المتوفرة عن ثاني أكسيد الكربون لدى وزارة البيئة نتيجة التغير المناخي والاحترار والتي تبرز البصمة الكربونية، كما يجب الحديث عن البلاغات المتعلقة بها ويمكن الاعتماد على أرقام التلوث من الشركات الصناعية والكبرى في الدولة بجانب أرقام البنوك التي تستطيع أن تبرز الشركات التي يتم تمويلها بشروط تفضيلية لاعتمادها على الممارسات الخضراء أو التي تتبنى مشاريع الطاقة المتجددة.
كما تجدر الإشارة إلى أهمية استكمال التشريعات المنظمة على أن تترجم إلى إجراءات تصب في تحسين المناخ وزيادة الرقعة الزراعية وتوفير مياه أكثر وتقليل التلوث وزيادة إنتاجية الأرض ما عليها وما في جوفها.
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