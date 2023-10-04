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النخب تعيد تموضعها والنواب يستعدون للتسخين في دورتهم الأخيرة

10/4/2023 11:22:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








الإحساس العام السائد في الأوساط السياسية والبرلمانية يؤشر على أن التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على حكومته كان عاديا. وأنه لا يستحق ذلك الضجيج الذي أثير حول مجرياته بدءا من طرح الفكرة وانتهاء بمجرياتها بما في ذلك التمسك بفصل السلطات وعدم توزير النواب.
فالتعديل لم يكن الأول على الحكومة، وقد لا يكون الأخير، في ضوء عمليات المراجعة الشاملة التي تجري على المستوى الحكومي، والقناعة بأن حكومة الخصاونة عابرة إلى الانتخابات المقبلة، وقد تستمر إلى ما بعدها، وما يمكن أن تتخلل المرحلة المقبلة من مستجدات تفرضها المرحلة.
وكان التعديل بمثابة استجابة لمتطلبات واقعية أبرزها إعادة فصل بعض الوزارات التي دمجت تنفيذا لمقترحات تبين عدم انسجامها مع الواقع ومعطيات التطوير والتحديث السياسي والإداري والاقتصادي.
غير أن التعديل فتح نافذة التسخين السياسي، بدءا من حالات إعادة التموضع لبعض النخب السياسية وانتهاء بمجريات التحضير للانتخابات النيابية التي ستجري بعد أقل من عام سواء على مستوى الأحزاب، أو على صعيد النواب الذين بدأوا حملاتهم الانتخابية مبكرا.
فالدورة البرلمانية التي ستبدأ بعد أيام، والتي يتوقع أن تكون ساخنة أصلا بحكم أنها الدورة الأخيرة من عمر المجلس، وفيها يعود النواب إلى قواعدهم الانتخابية أملا بتجديد الثقة بهم في الانتخابات التي ستجري ـ على الأرجح ـ في الربع الأخير من العام المقبل.
فالإحساس بات مشتركا وعلى كافة الصعد بأن الغالبية العظمى من النواب قد ابتعدوا عن قواعدهم تحت تأثير ما وصف بـ“سياسة الاحتواء”، وشعار“الشراكة” التي انعكست على مستوى الأداء النيابي وتراجع الدور الخدمي للنواب. ورفع من منسوب الإحساس لدى البعض منهم بأن العودة إلى القبة البرلمانية تبدو صعبة، وأن حلم الحقيبة الوزارية لمن“استداروا” من المعارضة إلى الموالاة، أو انحازوا للحكومة ومشاريعها على مدى ما مضى من عمر المجلس قد تخرجهم من ورطة مواجهة قواعدهم وتعينهم على حفظ ماء الوجه.
ساعد في تلك الحالة الرغبة التي أبداها الرئيس في توزير عدد محدود من النواب بعد تقديم استقالاتهم، ما أثار حفيظة نواب آخرين يعتقدون أنهم أحق في مسألة التوزير، وأنهم قادرون على تفعيل الوزارات التي سيشغلونها بما يرفع من منسوب الرضى العام عن الحكومة.
فالتسخين النيابي المنتظر قد يأتي على شكل مواجهات سياسية مع الحكومة، وتصويت مضاد لمشاريعها، ومطالب يصعب تنفيذها، وخطابات قد تكون موجهة إلى الشارع أكثر من توجيهها إلى الحكومة في محاولات لإرضاء القواعد الانتخابية في الوقت الضائع. بينما سيلوذ بعض الذين اقتنعوا بغياب فرصتهم بالعودة ثانية كنواب بالصمت ويمتنعون عن خوض الانتخابات.
ويبدو أن الحالة قد امتدت إلى المجال الحزبي خارج البرلمان، حيث تشير المعلومات إلى أن بعض الحزبيين تم توزيرهم باتفاقات شخصية ودون علم أحزابهم، الأمر الذي خلق حالة من التوتر داخل تلك الأحزاب على مختلف المستويات، ومنها الحزبيون الذين يحسون بأنهم أحق من غيرهم بالتوزير، ثم القيادات الحزبية التي أبدت غضبها من الأعضاء الذين لم يعودوا إلى مرجعياتهم لأخذ الموافقة على التوزير. عدا عن أن من تم توزيرهم وافقوا على الدخول في الحكومة دون العودة إلى برنامجها وقبل التأكد من مطابقته للبرنامج الحزبي الذي تحزّب وفقا له.
وفي مسار آخر، اتسعت دائرة المعارضة للحكومة بسبب دخولها مجال التوزير الحزبي بصورة فردية وبعيدا عن رأي المؤسسات الحزبية التي ترى أن العملية بمجملها تكشف عن مدى جدية الحكومة في احترام الأحزاب والبناء على الحياة الحزبية في مجال الإصلاح السياسي.
بالطبع، هناك الكثير الذي يمكن أن يقال في التوقعات حول الدورة البرلمانية المقبلة بشكل جزئي، وعن الواقع السياسي الأردني بشكل عام. فالانتخابات المقبلة هي أول انتخابات تجري وفقا للقانون الجديد الذي يحمل عنوان الإصلاح السياسي، وهو الأول الذي يفرد حصة من المقاعد للأحزاب السياسية، في وقت تؤشر الكثير من الممارسات على عدم جاهزية الحكومة ولا الأحزاب للتعامل مع هذا الاستحقاق بما يسهم في العملية الإصلاحية.

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