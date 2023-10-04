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لإجراء اللازم وحسب الأصول

10/4/2023 11:22:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)






لا توجد أزمة حقيقية في قضية المطاعيم ضد الحصبة.
الأزمة الحقيقية هي في كل زوابع الغبار والضجيج التي غطت الرؤية السليمة وكشفت ضعف الثقة وهشاشة الوعي الجمعي وتستهدف المصداقية في كل شيء.
تلك أزمة يجب دراستها والتدقيق فيها ومعالجتها وتحت بند الاستعجال الذي لا يحتمل التأجيل.
حين يتم استخدام المنطق مع الحقائق خصوصا حين تكون الحقائق أرقاما ومعطيات علمية فكل ما تحتاجه حينها إطار متماسك يحمل الرواية المعرفية التي لا تحتاج كثيرا من الجهد لنشرها.
لكن، ما يحدث فعليا أن منطق الحقائق العلمية والأرقام التي لا تكذب ليس لها أي إطار يحملها، ولا تجد من يحملها أصلا، فتعجز عن الصمود أمام دفق هائل من الأكاذيب والتضليل والافتراءات المبنية على جهل تتلقفه السذاجة لكن هذا الدفق الهائل وجد من يضع له إطارا وكثيرون مستعدون لحمله.
هذه أزمة دولة – بالمعنى الشامل للدولة- وفي سياق أزمات متلاحقة يومية ومتصاعدة لا تتعلق بقطاع الصحة وحسب، بل في كل القطاعات.
وفي قضية المطاعيم التي كان من المفترض ان تكون ملفا عاديا "وناجحا كالعادة منذ عقود" فإننا نجد مشهدا غاية في الغرابة، في أحد زوايا المشهد نجد وزيرا للتربية والتعليم هو بحد ذاته أحد أهم علماء الأوبئة المتمكنين وطبيب متخصص غير أنه أحد قلة قليلة ممن يحملون رؤية سياسية متكاملة، لكنه يجد نفسه في مفارقة التصدي لدجل وشعوذة مدرسة "عبدالعاطي كفتة" التي وجدت مكانا لها في الأردن وبأوراق رسمية أنتجتها مؤسسات الدولة بطريقة الصادر والوارد وحسب الأصول.
مدرسة "الصادر والوارد وحسب الأصول" هي أيضا ما يملكه الوزير العالم من أدوات في وزارته، وهو ذات الأمر في وزارة الاتصال الحكومي التي يتصدرها أستاذ أكاديمي استطاع أن يكون إعلاميا معروفا لكنه على كل قدراته يجد نفسه محاصرا بجيوش "الصادر والوارد وحسب الأصول" التي لا تعرف غير التعليمات واللوائح الموضوعة لها، واستطاعت مع غفلة من الزمن "والتواطؤ المتراكم" أن تكتسب سلطة صناعة القرار، وهي ذات الجيوش التي تتخم وزارة الصحة حتى يجد وزير الصحة نفسه عاجزا أمام مدرسة عبدالعاطي كفتة للدجل والشعوذة التي منحتها تعليمات الصادر والوارد شرعية الوجود العلمي تحت تخصص "الهندسة" وطبعا.. حسب الأصول.
هذه أزمة حقيقية في البنية المؤسسية للدولة، تراكمت وتعاظمت وصار البحث عن علاج جذري لها ضرورة حتمية لا يستقيم معها حلول تحت عنوان "لإجراء اللازم". فهذا اللازم فضفاض ومبهم ويحتاج عقلا سياسيا لتحديده وتعريفه والتعامل معه.
نكرر أن الأزمة ليست في المطاعيم التي لا ازمة فيها أساسا، لكنها في ذلك الفراغ الهائل في البنية المؤسسية للدولة، فراغ في صناعة القرار وتسويقه وترسيخ المصداقية فيه.
أخطر ما يمكن ان تواجهه الدولة حاليا هو أن يكون البيروقراطي صانعا للقرار وبشرعية اللوائح والتعليمات حتى لو خالفت القوانين والدستور نفسه، وما حدث في قصة المطاعيم " وكل ما يحدث عموما" قضايا لها بعد سياسي وأمني، لكن علاجها تم وضعه في يد مدرسة "الصادر والوارد" وعليه فإن كل ما يحدث هو "حسب الأصول".
ألا يحق لنا أن نسأل ولو مرة: أصول ماذا بالضبط؟

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