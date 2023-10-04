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وزارة انتهى دورها

10/4/2023 11:22:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








حين تم إنشاء وزارة التنمية السياسية قبل سنوات طويلة كان يقال ان وجودها رسالة للمجتمع الدولي بأن الأردن متوجه نحو الإصلاح ومهتم بتطوير الحياة السياسية والحزبية وقضايا المرأة وغيرها من الملفات، وايضا لتكون الوزارة عنوانا للبرامج التي تجلب مساعدات أجنبية وتمويلا في هذه المجالات، وتم نقل صلاحيات الإشراف على الاحزاب اليها من وزارة الداخلية لكنها بقيت وزارة بأعمال توعوية وندوات لأن قضايا الاصلاح السياسي لها عنوان سياسي مختلف والمسير فيه يحتاج الى ارادة من العيار الثقيل، ولإعطاء الوزارة نوعا من العمل المهم كان يضاف اليها الشؤون البرلمانية اي ادارة العلاقة مع النواب، مع ان هذا الملف كان في مواسم الثقة والموازنة وتسويق القوانين الجدلية يدار من جهات اخرى بما فيها رؤساء الوزارات.
اليوم الوزارة لم تعد تمثل رسالة لأحد بسبب التطورات التي تمت على ملف التحديث السياسي وامور الاحزاب تم نقلها الى الهيئة المستقلة للانتخاب، وملف التحديث السياسي تم انجازه عبر لجنة ملكية كان وزير التنمية السياسية عضوا فيها، ومشروع الدولة في التحديث السياسي تم انجاز تشريعاته وتم تعديل الدستور، وقضايا الشباب جزء منها عند الاحزاب وجزء في وزارة الشباب، ولم تعد وزارة التنمية السياسية ذات دور او مهمات الا ما يتعلق بعلاقات مع منظمات دولية لديها برامج وتقدم لها تمويلا وهنالك مؤسسات أهلية تقوم به بنشاط اكبر من التنمية السياسية.
في التحديث الاداري كانت الحكومة سريعة في اتخاذ قرارات دمج وزارات مهمة جدا مثل العمل أو التعليم العالي او الأشغال والنقل، رغم أن الجميع يعلم ان تلك الوزارات مهمة جدا وتعمل في قطاعات تنموية واقتصادية وقضايا العمالة والبطالة لكنها لم تلتفت الى الوزارة التي انتهى دورها وفق ما كان الدور عند الانشاء، وتوزعت مهامها على جهات اخرى ولم تعد هناك ضرورة لتبقى حقيبة وزارية، وحتى لو كان هناك بعض الأمور التي تقوم بها الوزارة فيمكن الاستمرار بها عبر ادارة في رئاسة الوزراء مثلا.
الامر ليس موقفا من الوزارة بل محاولة للانسجام مع عمليات دمج ضمن التحديث الاداري او اعادة هيكلة ادوار مثل ديوان الخدمة او ما يسمى احيانا الحكومة الرشيقة، ويمكن لأي جهة معنية ان تسأل الوزراء الذين تولوا التنمية السياسية عن تقييمهم للدور وخاصة بعد خروجهم منها وهذا لا علاقة له بالشؤن البرلمانية التي يتم الحاقها بالتنمية السياسية لإعطاء الوزارة حضورا ونشاطا.

MENAFN04102023000072011014ID1107191874

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