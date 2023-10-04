Thursday, 05 October 2023 07:08 GMT

خطوة صناعية أردنية بالعراق

10/4/2023 11:22:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








العلاقات الاقتصادية بين الأردن والعراق لها أبعاد استراتيجية وتاريخية كبيرة، والشراكات الاقتصادية بين البلدين تأتي في إطار تعزيز التعاون وبناء علاقات أقوى على جميع الأصعدة. العلاقات الاقتصادية الأردنية - العراقية تعتبر نموذجاً بارزاً للتكامل الاقتصادي الإقليمي، حيث يعكس العمق الاقتصادي والتجاري للعراق بالنسبة للأردن إمكانية وجود فرص تبادل تجاري واستثماري مميزة.
الأردن، من خلال استراتيجيته التي تركز على تعزيز العلاقات الثنائية، يسعى نحو تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة تعود بالنفع على البلدين، إذ الجهود المبذولة لزيادة حجم الصادرات وفتح آفاق جديدة للتعاون، وبناء مشاريع مشتركة تعتبر استراتيجية ممنهجة، وتضافر للطاقات بما يخدم الاقتصادين.
وهذا كان لن يتحقق إلا ضمن الرؤية الملكية في تعزيز وترسيخ العلاقات بين الأردن والعراق، حيث قدمت القيادة الأردنية نموذجاً رائعاً في كيفية التعامل مع الشركاء الإقليميين وكيفية تحقيق التعاون المشترك، هذه العلاقات المتينة قائمة على أساس الاحترام المتبادل والرغبة في تحقيق التنمية المشتركة.
القطاع الخاص في الأردن، خاصة مع نشاط الغرف الصناعية، قد أظهر كفاءة وقدرة على التأقلم وتحقيق النجاحات رغم التحديات، لا سيما وأن هذه الغرف باتت تُعتبر نقاط تواصل أساسية ومحركا حقيقيا للعملية التجارية والاستثمارية بين الدولتين.
حراك غرفة صناعة الأردن أثمر عن إنشاء المركز الاقتصادي الأردني في العراق، كما أعلن رئيس الغرفة السيد فتحي الجغبير، إذ يشكل المركز خطوة مهمة في هذا الاتجاه، ويهدف إلى خلق منصة فعّالة لتبادل الخبرات وتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدولتين.
تأتي هذه الخطوة في إطار رغبة البلدين في تعزيز التعاون الثنائي وتسهيل الأعمال التجارية والاستثمار بينهما، وسيشكل المركز المذكور مظلة لعدة مبادرات تهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، خاصة في الجانب الصناعي.
الاتفاق الذي وقع في بغداد وبدعم مباشر وتنسيق عال من السفارة الأردنية في بغداد وطاقمها الذي لا يكل ولا يمل لتعزيز اواصر الروابط الاقتصادية بين البلدين والذي يعطي دلالة على كيفية توظيف العمل الدبلوماسي في خدمة النشاط الاقتصادي والاستثماري يتضمن العديد من الخطوات العملية لتطوير التعاون الثنائي، وذلك من خلال إطلاق غرفة صناعية مشتركة وتنظيم معارض دائمة في البلدين، بالإضافة إلى تشكيل لجان مشتركة تهدف إلى تطوير الصناعة بين البلدين.
هذا الاتفاق يتوقع أن يجلب العديد من الفوائد المتبادلة، مثل زيادة التبادل التجاري وجذب الاستثمارات، وتشجيع التعاون في مجال البحث والتطوير، وخلق فرص جديدة للشركات في كل من الأردن والعراق. كما يؤكد الجانبان على أهمية هذا الاتفاق في تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل في كلا البلدين.
بالإضافة إلى ذلك، يتوقع أن يكون لهذه الشراكة تأثير إيجابي على العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث يمكن للتعاون الاقتصادي أن يسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة برمتها، مما ينعكس على نحو إيجابي على الشعبين الأردني والعراقي.
بتحليل هذا السياق، يمكن القول إن العمل المشترك بين الأردن والعراق سيستمر في تحقيق إنجازات ونجاحات جديدة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، وذلك من خلال التحليل الدقيق للفرص وتحديد المجالات التي تقدم قيمة مضافة لكلا البلدين، مع تشجيع وتوسيع الشراكات بين القطاعين الخاصين فيهما.
إن استمرار التعاون وتوسيعه بين الأردن والعراق سيفتح آفاقًا جديدة للشراكة والتعاون المستدام، وسيخلق بيئة مواتية لتحقيق التنمية المشتركة والازدهار في المستقبل.
ويجسد هذا التعاون الثنائي نموذجًا يمكن لغيره من البلدان في المنطقة الاستفادة منه لتحقيق التكامل والتعاون الإقليمي.
وفي النهاية، أودّ أن أدعو إلى أهمية الاستفادة القصوى من المركز الاقتصادي الأردني في العراق والخطوات المُتخذة في تحقيق التعاون الثنائي، والتركيز على تشجيع الابتكار ودعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وكذلك تحقيق تدفق مُستمر للمعرفة والمهارات بين الأردن والعراق.

MENAFN04102023000072011014ID1107191873

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث